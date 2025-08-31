Nhà của Bộ trưởng Tài chính Indonesia bị cướp phá giữa biểu tình

(VTC News) -

Vào rạng sáng 31/8, nhà riêng của Bộ trưởng Tài chính Indonesia Sri Mulyani Indrawati ở thành phố Nam Tangerang, giáp thủ đô Jakarta bị đối tượng xấu lục soát liên tiếp hai lần.

Nhân chứng Damianus Rudolf thông tin: "Trong lần cướp đầu tiên, có hàng chục xe máy, mỗi xe chở từ hai đến ba người. Trong lần cướp thứ hai, có khoảng 150 người. Họ cướp tivi, hệ thống âm thanh, đồ trang trí phòng khách, quần áo, đĩa, bát".

Bộ trưởng Tài chính Indonesia Sri Mulyani Indrawati. (Ảnh: Reuters)

Hãng thông tấn nhà nước Antara trích lời hai nhân chứng khách đưa tin bà Sri Mulyani không có mặt trong nhà khi vụ việc xảy ra.

Bà Sri Mulyani là nhân vật có ảnh hưởng, từng giữ chức Giám đốc điều hành Ngân hàng Thế giới và từng là Bộ trưởng Tài chính dưới ba đời Tổng thống khác nhau. Binh sĩ Indonesia đã được triển khai canh gác nhà của Bộ trưởng Indrawati, ôtô cũng chở một số đồ vật ra khỏi nhà.

Chỉ trong vài ngày, biểu tình bùng phát tại nhiều thành phố lớn như Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, Makassar và Gorontalo. Ở Jakarta, hàng trăm người xuống đường với biểu ngữ kêu gọi chấm dứt “đặc quyền cho giới tinh hoa”. Cảnh sát sử dụng hơi cay và vòi rồng để giải tán, bắt giữ hơn 950 người.

Tại thành phố Makassar trên đảo Sulawesi, tình hình đặc biệt nghiêm trọng khi người biểu tình đã phóng hỏa tòa nhà Hội đồng Nhân dân địa phương, khiến ít nhất 3 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Nhiều đoạn video trên mạng xã hội cho thấy cột khói đen bốc cao, trong khi lực lượng cứu hỏa và y tế khẩn trương làm việc.

Nhà của một số nhà lập pháp cũng bị cướp phá những ngày gần đây, trong đó có nghị sĩ Ahmad Sahroni thuộc đảng NasDem trong liên minh cầm quyền của Tổng thống Prabowo. Đám đông xông vào ngôi nhà tối 30/8 và phá hoại nhiều đồ vật, trong đó có một xe hơi.

Giới quan sát nhận định nếu không có biện pháp kiểm soát khủng hoảng hiệu quả, chính quyền Prabowo có thể đối diện với bất ổn kéo dài, làm suy yếu nền kinh tế vốn đã chịu áp lực từ lạm phát và thất nghiệp.