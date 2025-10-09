Ông Putin: Nga chịu trách nhiệm vụ rơi máy bay của Azerbaijan

(VTC News) -

Trong cuộc gặp người đồng cấp Azerbaijan Ilham Aliyev tại thủ đô Dushanbe của Tajikistan, Tổng thống Vladimir Putin đề cập vụ rơi máy bay của hãng hàng không Azerbaijan Airlines (AZAL) hồi cuối năm 2024.

Ông Putin cho biết hai quả tên lửa phòng không Nga phát nổ cách máy bay chở khách của Azerbaijan Airlines vài mét, sau khi máy bay không người lái (UAV) của Ukraine xâm nhập không phận Nga. Thời điểm đó, máy bay của Azerbaijan Airlines đang chuẩn bị hạ cánh xuống thành phố Grozny.

Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev (trái) và Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải). (Ảnh: TASS)

Tại cuộc gặp, ông Putin cũng cam kết trừng phạt những người chịu trách nhiệm và bồi thường. Đây là lần đầu ông Putin công khai thừa nhận trách nhiệm của Nga trong sự việc.

“Rõ ràng, Nga sẽ làm mọi cách để bồi thường và đưa ra đánh giá pháp lý đối với hành động của tất cả quan chức có trách nhiệm. Tất nhiên, những lời nói liên quan đến thảm kịch này chỉ nhằm mục đích hỗ trợ về mặt đạo đức cho các gia đình nạn nhân, không thể giải quyết được vấn đề chính là làm cho những người chết vì thảm kịch này sống lại”, nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh.

Cùng với đó, Tổng thống Putin bày tỏ hy vọng hai nước có thể vượt qua căng thẳng và xây dựng lại mối quan hệ.

Ông Putin nói: “Tôi hy vọng sự hợp tác của chúng ta không chỉ được khôi phục mà còn tiếp tục theo tinh thần quan hệ, tinh thần liên minh của chúng ta”.

Về phần mình, ông Aliyev cảm ơn ông Putin vì đã điều tra nguyên nhân máy bay bị bắn hạ. Ông Aliyev nói: "Tôi muốn cảm ơn ông vì giữ được quyền kiểm soát tình hình".

Hiện trường rơi máy bay của hãng hàng không Azerbaijan Airlines. (Ảnh: Getty)

Máy bay của hãng hàng không Azerbaijan Airlines vô tình bị hỏa lực của Nga bắn trúng, sau đó cố gắng hạ cánh ở phía tây Kazakhstan, nơi máy bay bị rơi và khiến 38 trong số 67 hành khách có mặt trên chuyến bay thiệt mạng.

Vài ngày sau vụ tai nạn, Tổng thống Putin đã gửi lời xin lỗi ông Aliyev về cái mà ông gọi là "sự cố bi thảm", nhưng không thừa nhận trách nhiệm. Trong khi đó, ông Aliyev chỉ trích Moskva vì cố gắng "che đậy" vụ việc.

Tranh cãi về vụ tai nạn làm rạn nứt mối quan hệ vốn nồng ấm giữa Moskva và Baku. Mối quan hệ giữa hai nước càng trở nên bất ổn hơn sau cái chết của những người gốc Azerbaijan bị cảnh sát vây bắt tại một thành phố của Nga vào tháng 6 và hàng loạt vụ bắt giữ người Nga tại Azerbaijan.