In hơn 1,6 triệu cuốn sách giáo khoa giả, 13 người lĩnh án tù

(VTC News) -

Trong hai ngày 12 và 13/5, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử 13 bị cáo về các tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả", “Sản xuất hàng giả”, “Buôn bán hàng giả”.

Trong đó, bị cáo Nguyễn Trung Luật (SN 1981, trú Quận 12, TP.HCM) tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả". Các bị cáo Phạm Ngọc Quang (SN 1977), Phan Xuân Năng (SN 1990) và Trần Huy Cường (SN 1971, cùng trú TP.HCM) tội “Sản xuất hàng giả”.

Các bị cáo: Lê Hà Thanh (SN 2001, trú huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu), Phạm Thạch Kim Điền (SN 1985, trú quận Bình Tân, TP.HCM), Phạm Đức Hậu (SN 1973, trú Quận 8, TP.HCM), Nguyễn Văn Tiến (SN 1994, trú Quận 12, TP.HCM), Phạm Tin (SN 1982, trú TP Thủ Đức, TP.HCM); Lê Duy Quang (SN 1982), Lê Minh Trí (SN 1988), Nguyễn Văn Ánh (SN 1980, cùng trú quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng); Trần Ngọc Tấn (SN 1990, trú huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai) tội “Buôn bán hàng giả”.

Nhóm bị cáo trong đường dây in lậu, buôn bán sách giả. (Ảnh: Đ.N)

Theo nội dung cáo trạng, Nguyễn Trung Luật - người cầm đầu đường dây với hành vi tổ chức sản xuất hơn 1,6 triệu cuốn sách giáo khoa giả, cùng 347.220 bản in bán thành phẩm, chưa gia công hoàn thiện. Các đầu sách này đều giả mạo Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Nhà xuất bản Đại học Sư phạm TP.HCM, tổng giá trị tính theo giá in trên bìa lên tới hơn 51 tỷ đồng.

Để tiêu thụ số lượng sách khổng lồ trên, Luật ký kết nhiều giao dịch. Trong đó, Phạm Thạch Kim Điền đặt 251 đơn hàng, tổng cộng hơn 1,1 triệu cuốn, trị giá gần 38 tỷ đồng (giá bìa), được bán với mức chiết khấu lên tới 69%. Phạm Tin cũng nhận 17 đơn hàng với hơn 86.000 cuốn sách trị giá hơn 3 tỷ đồng.

Số sách chưa kịp tuồn ra thị trường bao gồm 385.719 cuốn thành phẩm và 347.220 bản bán thành phẩm bị lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ kịp thời.

Quá trình sản xuất sách giả được điều phối chặt chẽ. Trong đó, Phạm Ngọc Quang đảm nhận khâu in ấn với mức thù lao 270.000 đồng/ram giấy in 4 màu và 160.000 đồng/ram giấy in 2 màu, khổ 60x84 cm. Quang giao việc quản lý xưởng in cho Phan Xuân Năng, nhận lương 15 triệu đồng/tháng. Trần Huy Cường phụ trách sản xuất bản kẽm, nhận lương 8 triệu đồng/tháng.

Luật cũng thuê Lê Hà Thanh lái xe Mercedes Sprinter vận chuyển sách, trông kho và xuất hàng với mức lương 9 triệu đồng. Việc giao nhận hàng được tổ chức như doanh nghiệp hợp pháp.

Trong khâu tiêu thụ, Phạm Thạch Kim Điền thuê Phạm Đức Hậu quản lý việc nhận và giao hàng với mức lương 8 triệu đồng/tháng; thuê Nguyễn Văn Tiến chở sách đi khắp nơi bằng xe ô tô, trả cước 400.000 đồng/chuyến (dưới 10km) hoặc 20.000 đồng/km nếu xa hơn.

Từ đây, sách giả tiếp tục được phân phối đến các điểm bán lẻ. Lê Duy Quang mua lại từ Điền 9 đơn hàng với tổng cộng 19.804 cuốn, giá bìa hơn 632 triệu đồng, sau chiết khấu còn 270 triệu đồng. Quang mới thanh toán hơn 210 triệu, còn nợ gần 60 triệu đồng. Quang thuê Lê Minh Trí hỗ trợ kiểm đếm và vận chuyển sách giả.

Ngoài ra, Quang còn mua của Trần Ngọc Tấn 416 cuốn sách Tiếng Anh giả, trị giá bìa hơn 31 triệu đồng, giá thực trả hơn 9,5 triệu đồng, tuy nhiên vẫn chưa thanh toán. Các đầu sách này được Quang bán lại cho các nhà sách ở Đà Nẵng, Quảng Nam và nhiều tỉnh khác với mức chiết khấu 35 – 40%, thu lợi khoảng 10% mỗi cuốn.

Nguyễn Văn Ánh cũng bị cáo buộc tiêu thụ 4.795 cuốn sách giả từ Điền, giá bìa hơn 302 triệu đồng, sau chiết khấu còn hơn 103 triệu đồng. Ánh mới thanh toán 50 triệu đồng, số còn lại vẫn nợ. Giống như các mắt xích khác, Ánh phân phối lại cho các nhà sách, cửa hàng văn phòng phẩm với chiết khấu 50%, hưởng chênh lệch 10%.

Sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ vụ án, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Trung Luật mức án 12 năm tù, Phạm Ngọc Quang 7 năm tù, Phan Xuân Năng 7 năm 6 tháng tù và Trần Huy Cường 4 năm 6 tháng tù.

Các bị cáo Lê Hà Thanh 8 năm 6 tháng tù, Phạm Thạch Kim Điền 9 năm tù, Phạm Đức Hậu 4 năm 6 tháng tù, Nguyễn Văn Tiến 3 năm tù, Phạm Tin 6 năm tù, Lê Duy Quang 6 năm tù, Lê Minh Trí 3 năm tù, Nguyễn Văn Ánh 21 tháng tù, Trần Ngọc Tấn bị phạt số tiền 200 triệu đồng.