Huyền thoại karate Nhật Bản đấu 100 người, chặt gãy sừng bò tót

(VTC News) -

Clip Mas Oyama chặt gãy sừng bò

Masutatsu Oyama (còn gọi là Mas Oyama) sinh năm 1923, người sáng lập Kyokushin Karate, được mệnh danh là người đàn ông mạnh mẽ nhất thế giới. Ông xuất thân từ Triều Tiên nhưng sau đó sang Nhật Bản học võ và trở thành cao thủ nổi tiếng. Tên thật của Oyama là Choi Yeong-eui.

Võ sư thách đấu bò tót

Theo trang Uskyokushin, hành trình võ thuật của ông bắt đầu từ năm 9 tuổi tại Mãn Châu, nơi ông theo học một hệ thống quyền pháp Trung Hoa gọi là “Thập bát thủ” (Eighteen Hands). Có nguồn cho rằng khi còn nhỏ, Oyama đã gặp một bậc thầy võ thuật người Triều Tiên khoảng 40 tuổi. Mỗi buổi tối, trong khoảng một giờ, chính người này đã dạy Oyama về Chabee (môn võ kết hợp jujutsu và kempo) và quyền pháp Thiếu Lâm.

Sau đó, Oyama chuyển đến Nhật Bản khi 15 tuổi để học ngành hàng không. Tại đây, ông tập luyện quyền Anh, judo và karate phái Shotokan dưới sự hướng dẫn của Gichin Funakoshi và cuối cùng đạt đẳng cấp đai đen 4 đẳng trong cả Shotokan lẫn Kosen Judo.

Masutatsu Oyama là huyền thoại karate nổi tiếng toàn thế giới

Sau Chiến tranh thế giới thứ II, Oyama nghiên cứu trường phái karate Goju-ryu dưới sự chỉ dạy của Nei-Chu So, người đã truyền cảm hứng để ông dấn thân hoàn toàn vào con đường Budo – “Võ đạo”. Lấy thêm cảm hứng từ tiểu thuyết Musashi, Oyama bắt đầu những giai đoạn tu luyện dài ngày trong núi, rèn luyện cả thân thể lẫn tinh thần thông qua chế độ khổ luyện hằng ngày gồm tập luyện thể lực khắc nghiệt, thiền định và học tập.

Tháng 9/1947, Mas Oyama tham gia và giành chiến thắng tại Giải vô địch Karate toàn Nhật Bản đầu tiên sau Thế chiến II, được tổ chức tại Nhà thi đấu Maruyama, Kyoto.

Năm 1948, Oyama lại một mình lên núi để luyện tập. Tháng này qua tháng khác trôi qua trong khi ông tuân thủ nghiêm ngặt lịch trình hàng ngày luyện Karate. Chính trong khoảng thời gian này, ông đã hình thành phong cách karate Kyokushin và phát triển các kỹ thuật công phá của mình. Một năm trôi qua, Oyama vẫn ở lại núi Minobu, sống và luyện tập giống như các Yamabushi (tăng sĩ chiến binh) của Nhật Bản cổ đại. Sau 18 tháng, ông rời khỏi núi Minobu.

Mas Oyama tay không đấu bò tót

Trong thập niên 1950, Oyama thu hút sự chú ý trên toàn thế giới nhờ các màn biểu diễn công khai, bao gồm những trận đấu với bò tót và nhiều trận thách đấu.

Về giai thoại đấu với bò tót, trang Kyokushinbd Weekly cho biết Oyama bắt đầu luyện tập đối kháng với bò tót thật và thuê một căn phòng trong một lò mổ. Vào thời điểm đó, các đốt ngón tay của ông đã chai cứng do luyện tập. Có nhiều nguồn cho rằng Mas Oyama đã hạ 53 con bò bằng tay không, trong đó 4 con chết ngay lập tức.

Năm 1952, ông đến Mỹ biểu diễn karate tại 32 địa điểm, đồng thời tham gia 7 trận đấu thực chiến. Năm 1953, Oyama quay lại Mỹ và đấu với một con bò tại Chicago, nơi ông chặt gãy sừng của nó bằng đòn shuto (sử dụng cạnh bàn tay mô phỏng một nhát chém bằng dao). Có thông tin năm 1957, Oyama tới Hokkaido để thách đấu với gấu.

Điện ảnh Hàn Quốc từng làm bộ phim về Mas Oyama với tên "Fighter in the Wind" (2004)

Nổi tiếng với sức mạnh tàn phá cùng nguyên tắc Ichi Geki Hissatsu (Một đòn, tất sát), Oyama được đặt biệt danh “Thần thủ” (The Godhand).

Ông bắt đầu giảng dạy tại Tokyo vào năm 1953 và chính thức thành lập Kyokushinkaikan vào tháng 3/1964. Kết hợp các yếu tố của Shotokan và Goju-ryu, hệ phái karate Kyokushin của Oyama sáng lập phát triển thông qua quá trình kiểm nghiệm thực chiến và trở nên nổi tiếng nhờ tính tiếp xúc toàn lực (full-contact) và phương pháp huấn luyện khắc nghiệt. Theo thời gian, nó được công nhận trên toàn thế giới với danh xưng “Karate mạnh nhất”.

Hoàn thành thử thách đấu với 100 người và lý giải về "đòn đấm tối thượng"

Một trong những chiến tích huyền thoại của Oyama là việc hoàn thành Hyakunin Kumite (kumite 100 người), trong đó ông chiến đấu 100 hiệp đối kháng liên tiếp trong ba ngày, thể hiện sức mạnh, ý chí và kỹ thuật vượt trội.

Trang Karatesaug viết: “Mỗi ngày Oyama chiến đấu với 100 đối thủ, mỗi trận kéo dài khoảng một phút rưỡi, với đòn đánh toàn lực. Hãy tưởng tượng điều đó: ông không chỉ vượt qua 100 trận trong một ngày, mà còn làm điều đó ba ngày liên tiếp”.

“Mas Oyama, người sáng lập Kyokushin karate, tin rằng để đạt tới sự làm chủ thực sự trong võ thuật không chỉ cần kỹ thuật, mà còn phải có khả năng vượt qua giới hạn của cả tâm trí lẫn cơ thể. Vì vậy, thử thách 100-người kumite trở thành bài kiểm tra tối thượng đối với tinh thần của một võ sĩ Kyokushin, một thử thách sinh tồn, ý chí và trái tim, buộc con người phải vượt qua những giới hạn mà họ từng biết”, trang Karatesaug viết.

Mas Oyama dùng tay không chặt bay cổ chai rượu

Đến đầu thập niên 1990, Kyokushin của Oyama đã lan rộng tới hơn 120 quốc gia với hơn 12 triệu người tập luyện. Năm 1992, Oyama có chuyến thăm cuối cùng tới Mỹ với tư cách khách mời danh dự tại Giải vô địch Karate Quốc tế Mỹ lần thứ nhất tổ chức ở Rochester, New York.

Năm 1994, Mas Oyama qua đời. Những giáo huấn của ông vẫn tiếp tục sống trong cộng đồng Kyokushin toàn cầu và trong vô số môn sinh đang tiếp bước trên con đường võ đạo mà ông đã khai mở.

Tháng 2/2025, một võ sư karate Nhật Bản là Yu Kawashima viết trên trang Note rằng ông từng hoài nghi rằng sức mạnh của Oyama đã bị phóng đại, tuy nhiên ông đã nghiên cứu các chuyển động của võ sĩ huyền thoại này khi thực hiện động tác Seiken Chudantsuki (đòn đấm thẳng tầm trung, còn gọi là Seikentsuki). Kết luận mà Yu Kawashima đưa ra là, Oyama sở hữu "đòn đấm tối thượng" trong thực chiến.

Mas Oyama là nguồn cảm hứng cho nhiều thế hệ võ sĩ karate

Yu Kawashima đã làm thí nghiệm để chỉ ra rằng hình dạng cánh tay của Oyama khi ra đòn không duỗi thẳng hoàn toàn, giống với nguyên lý kết cấu linh hoạt giúp những ngôi tháp gỗ năm tầng của Nhật Bản không bị sụp đổ khi động đất. Khi cổ tay và khuỷu tay hơi cong, các khớp cổ tay – khuỷu tay – vai hoạt động như bộ giảm chấn, giúp phân tán lực va chạm nhưng vẫn giữ cấu trúc ổn định.

Thứ hai, đòn đấm của Oyama có đặc điểm gần giống một cú húc vai. Nếu ngay sau khi lao vào bằng vai mà tung một cú Seikentsuki vào ngực, đối thủ sẽ không kịp phòng thủ. "Trong trường hợp này, bằng cách đấm với "hình thái cánh tay Oyama", bạn có thể chuyển hóa toàn bộ năng lượng của cú húc vào nắm đấm, làm tăng sức công phá của đòn đánh lên gấp bội", Yu Kawashima khẳng định.

Thứ ba, Oyama quay mặt sang bên khi ra đòn, giúp tránh đòn vào mặt và khiến tay đối thủ dễ va vào trán hoặc đỉnh đầu, qua đó tăng khả năng gây chấn thương cho đối phương. Chuyển động này thực chất là một kỹ thuật phòng thủ rất hiệu quả trong thực chiến. Trong full-contact karate, đấm vào mặt bị cấm, nhưng trong thực chiến, điều này là không thể tránh khỏi.

Từ việc phân tích động tác, Yu Kawashima thừa nhận Oyama là võ sĩ rất mạnh, nhưng ông cho rằng đòn đánh trên đã thất truyền do bị cấm trong luật thi đấu Kyokushin, ngoài ra đòn này cũng không đẹp mắt và bị chỉnh sửa sau này.