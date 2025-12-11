Hưởng lãi suất lên tới 6,6% với Chứng chỉ tiền gửi Phát Lộc của BIDV

(VTC News) -

Chứng chỉ tiền gửi Phát Lộc của BIDV được thiết kế như một kênh đầu tư trung và dài hạn, giúp khách hàng chủ động trong kế hoạch tài chính cho tương lai. Với số tiền gửi tối thiểu chỉ từ 300 triệu đồng/khoản, khách hàng đã có thể tham gia sản phẩm và ngay khi gửi tại quầy sẽ nhận thêm quà tặng tiền mặt, gia tăng giá trị khoản đầu tư ngay từ thời điểm ban đầu.

Cụ thể, đối với mỗi chứng chỉ tiền gửi trị giá 300 triệu đồng, khách hàng sẽ nhận được quà tiền mặt 100.000 đồng cho kỳ hạn 15 đến 18 tháng và nhận 150.000 đồng đối với kỳ hạn 24 tháng. Đây là những lựa chọn phù hợp với các khách hàng có nguồn tiền tích lũy ổn định, mong muốn bảo toàn vốn và tối ưu sinh lời nhưng vẫn ưu tiên sự an toàn.

Một trong những ưu điểm nổi bật của Chứng chỉ tiền gửi Phát Lộc là mức lãi suất ưu đãi cố định lên tới 6,6%/năm trong suốt kỳ hạn. Khách hàng không phải lo lắng trước các biến động lãi suất trên thị trường, từ đó dễ dàng lên kế hoạch chi tiêu, đầu tư cho những mục tiêu tài chính dài hạn như mua nhà, tích lũy cho con cái học tập hay chuẩn bị cho tuổi hưu trí.

Bên cạnh đó, BIDV mang đến sự linh hoạt trong phương thức trả lãi, khách hàng có thể lựa chọn nhận lãi định kỳ theo quý hoặc nhận lãi một lần vào cuối kỳ, tùy theo nhu cầu dòng tiền thực tế.

Không chỉ dừng ở lãi suất hấp dẫn, sản phẩm còn cho phép khách hàng rút trước hạn toàn phần hoặc một phần khi phát sinh nhu cầu sử dụng vốn đột xuất. Điều này giúp khách hàng chủ động hơn trong việc quản trị tài chính cá nhân mà vẫn đảm bảo được lợi ích tối ưu từ khoản tiền gửi. Kỳ hạn chứng chỉ tiền gửi đa dạng 15, 18 và 24 tháng, tạo thêm nhiều lựa chọn để khách hàng sắp xếp kế hoạch tài chính một cách linh hoạt, phù hợp với từng mục tiêu cụ thể.

Với Chứng chỉ tiền gửi Phát Lộc, BIDV kỳ vọng mang tới một giải pháp vừa an toàn, vừa hiệu quả cho nhóm khách hàng có tiền nhàn rỗi dài hạn, ưu tiên sự vững chắc, minh bạch và uy tín của ngân hàng. Sản phẩm không chỉ là một kênh sinh lời ổn định mà còn là cách để khách hàng yên tâm “giữ tiền” trong giai đoạn thị trường có nhiều biến động.

Chương trình phát hành Chứng chỉ tiền gửi Phát Lộc được triển khai đến hết ngày 31/12/2025 tại tất cả các chi nhánh và phòng giao dịch BIDV trên toàn quốc.