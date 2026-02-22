Hungary dọa chặn gói trừng phạt mới của Liên minh châu Âu nhằm vào Nga

(VTC News) -

Hungary tuyên bố sẽ ngăn Liên minh châu Âu (EU) thông qua gói trừng phạt mới nhằm vào Nga. Động thái này nhằm gây sức ép buộc Ukraine khôi phục dòng dầu Nga qua đường ống Druzhba – tuyến cung cấp năng lượng then chốt cho các nhà máy lọc dầu của Hungary và Slovakia.

Trạm tiếp nhận của đường ống dẫn dầu Druzhba giữa Hungary và Nga tại nhà máy lọc dầu Danube của Tập đoàn MOL (Százhalombatta, Hungary), ngày 18/5/2022. (Ảnh tư liệu: REUTERS/Bernadett Szabo)

Nguồn dầu Nga chuyển tới hai nước này qua Druzhba bị gián đoạn từ ngày 27/1. Kiev cho biết một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Nga đã làm hư hại thiết bị đường ống ở miền tây Ukraine, trong khi Budapest và Bratislava cáo buộc phía Ukraine để sự cố kéo dài.

EU đang chuẩn bị gói trừng phạt thứ 20 liên quan xung đột Nga - Ukraine. Nhiều nước thành viên muốn hoàn tất việc thông qua trước ngày 24/2 – mốc 4 năm kể từ khi giao tranh giữa hai nước bùng phát.

“Trong cuộc họp Hội đồng Đối ngoại ngày mai, EU dự kiến thông qua gói trừng phạt thứ 20. Hungary sẽ chặn quyết định này”, Ngoại trưởng Peter Szijjarto viết trên mạng xã hội X.

Ông khẳng định Budapest sẽ không ủng hộ các quyết định quan trọng đối với Kiev cho đến khi Ukraine nối lại hoạt động trung chuyển dầu sang Hungary và Slovakia qua Druzhba.

Bất đồng ngày càng gay gắt

Tranh chấp năng lượng này đã trở thành một trong những căng thẳng lớn nhất giữa Ukraine với hai nước láng giềng Hungary và Slovakia. Dù đều là thành viên EU và NATO, lãnh đạo hai quốc gia Trung Âu nhiều lần thể hiện quan điểm thận trọng hơn so với lập trường ủng hộ Ukraine của phần lớn châu Âu, đồng thời duy trì quan hệ với Moskva.

Ngày 21/2, ông Szijjarto còn tuyên bố Hungary sẽ chặn khoản vay 90 tỷ euro (khoảng 106 tỷ USD) của EU dành cho Ukraine để tài trợ quốc phòng chống Nga cho tới khi nguồn cung dầu được khôi phục. Để giải ngân khoản vay, EU phải sửa luật ngân sách – bước đi cần sự đồng thuận của toàn bộ các nước thành viên.

Hungary và Slovakia cũng cảnh báo có thể dừng cung cấp điện cho Ukraine nếu tranh chấp tiếp tục.

Ngày 22/2, Bộ Ngoại giao Ukraine lên án điều họ gọi là “tối hậu thư và hành vi tống tiền” từ chính phủ Hungary và Slovakia.