Đoàn quân diễu binh đi giữa phố Hà Nội, nhân dân dang vòng tay chào đón

Thứ Tư, 27/08/2025 22:45:01 +07:00

(VTC News) - Người dân Thủ đô tối 27/8 đã đứng kín hai bên phố, reo hò và vẫy cờ đỏ sao vàng khi các đoàn diễu binh tiến qua trong buổi sơ duyệt cấp Nhà nước.

Đoàn quân diễu binh đi giữa phố Hà Nội, nhân dân dang vòng tay chào đón - 1

Tối 27/8, Hà Nội bước vào một đêm đặc biệt. Trên khắp các tuyến phố quanh Quảng trường Ba Đình, từng dòng người ken đặc hai bên đường để chờ đón buổi sơ duyệt diễu binh, diễu hành cấp Nhà nước.

Đoàn quân diễu binh đi giữa phố Hà Nội, nhân dân dang vòng tay chào đón - 2

Ngay từ đầu giờ tối, các tuyến phố quanh Quảng trường Ba Đình đã đông kín người. Người dân đứng dọc hai bên vỉa hè, mang theo cờ Tổ quốc và điện thoại để ghi lại khoảnh khắc hiếm có.

Đoàn quân diễu binh đi giữa phố Hà Nội, nhân dân dang vòng tay chào đón - 3

Đoàn quân diễu binh đi giữa phố Hà Nội, nhân dân dang vòng tay chào đón - 4

Đúng 20h, tiếng nhạc trống, nhạc kèn rộn rã mở màn. Từng khối chiến sĩ lần lượt tiến vào Quảng trường Ba Đình, đội hình chỉnh tề, nhịp bước đều đặn.

Đoàn quân diễu binh đi giữa phố Hà Nội, nhân dân dang vòng tay chào đón - 5

Khi hoàn thành phần diễu binh trên Quảng trường Ba Đình, những đội hình chiến sĩ tiếp tục sải bước hiên ngang trên từng con phố quen thuộc của thủ đô.

Đoàn quân diễu binh đi giữa phố Hà Nội, nhân dân dang vòng tay chào đón - 6

Trong ảnh là khối Hồng kỳ.

Đoàn quân diễu binh đi giữa phố Hà Nội, nhân dân dang vòng tay chào đón - 7

Hình ảnh các sĩ quan, bộ đội, dân quân tự vệ rồi đến những nữ chiến sĩ trong quân phục gọn gàng đã khiến đám đông hai bên đường đồng loạt reo hò.

Đoàn quân diễu binh đi giữa phố Hà Nội, nhân dân dang vòng tay chào đón - 8

Trong suốt nhiều giờ, các tuyến phố quanh Liễu Giai, Hùng Vương, Nguyễn Thái Học, Tràng Thi, Tràng Tiền… đều đông nghịt người theo dõi.

Đoàn quân diễu binh đi giữa phố Hà Nội, nhân dân dang vòng tay chào đón - 9
Đoàn quân diễu binh đi giữa phố Hà Nội, nhân dân dang vòng tay chào đón - 10

Hình ảnh khối nữ Quân nhạc tại buổi sơ duyệt cấp Nhà nước tối 27/8.

Đoàn quân diễu binh đi giữa phố Hà Nội, nhân dân dang vòng tay chào đón - 11

Nhiều gia đình đưa con nhỏ đi xem, tranh thủ ghi hình làm kỷ niệm.

Đoàn quân diễu binh đi giữa phố Hà Nội, nhân dân dang vòng tay chào đón - 12

Đối với nhiều người, đây là dịp hiếm hoi được tận mắt chứng kiến các đoàn quân đi giữa lòng phố, thay vì chỉ theo dõi qua truyền hình.

Đoàn quân diễu binh đi giữa phố Hà Nội, nhân dân dang vòng tay chào đón - 13

Mỗi bước đi của đoàn quân đều được đón nhận bằng những tràng vỗ tay, tiếng reo hò cổ vũ.

Đoàn quân diễu binh đi giữa phố Hà Nội, nhân dân dang vòng tay chào đón - 14

Từng cái vẫy tay, nụ cười, ánh đèn từ điện thoại đã tạo nên một “vòng tay” rộng lớn, chào đón những người lính.

Đoàn quân diễu binh đi giữa phố Hà Nội, nhân dân dang vòng tay chào đón - 15

Khung hình đều tăm tắp, mãn nhãn trong khoảnh khắc các đoàn diễu binh tỏa ra các ngã đường lớn.

Đoàn quân diễu binh đi giữa phố Hà Nội, nhân dân dang vòng tay chào đón - 16

Trong ảnh là khối nữ Dân quân các dân tộc Việt Nam.

Đoàn quân diễu binh đi giữa phố Hà Nội, nhân dân dang vòng tay chào đón - 17

Đoàn quân diễu binh đi giữa phố Hà Nội, nhân dân dang vòng tay chào đón - 18
Đoàn quân diễu binh đi giữa phố Hà Nội, nhân dân dang vòng tay chào đón - 19

Hình ảnh đoàn quân diễu binh trùng trùng đi giữa vòng tay Nhân dân.

Đoàn quân diễu binh đi giữa phố Hà Nội, nhân dân dang vòng tay chào đón - 20

Hình ảnh đoàn Quân đội Hoàng gia Campuchia, Quân đội nhân dân Lào, Quân đội Nga sải bước uy nghi trên đường phố Hà Nội trở thành điểm nhấn đặc biệt.

Đoàn quân diễu binh đi giữa phố Hà Nội, nhân dân dang vòng tay chào đón - 21

Đội hình chỉnh tề, nhịp bước đều tăm tắp của các chiến sĩ Quân đội nhân dân Lào không chỉ thể hiện kỷ luật quân đội, mà còn gợi nhắc tình đoàn kết keo sơn giữa hai dân tộc.

Đoàn quân diễu binh đi giữa phố Hà Nội, nhân dân dang vòng tay chào đón - 22

Quân nhân Nga sải bước trên đường phố Hà Nội tối 27/8.

Đoàn quân diễu binh đi giữa phố Hà Nội, nhân dân dang vòng tay chào đón - 23

Dàn xe tăng, khí tài của Quân đội Nhân dân Việt Nam hiên ngang qua Quảng trường Ba Đình, tạo nên khung cảnh hào hùng, khẳng định sức mạnh và khí thế của Quân đội nhân dân Việt Nam trong ngày hội lớn của dân tộc.

Thành Vĩnh - Viên Minh
