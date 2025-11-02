Huế lại mưa trắng trời, cảnh báo nguy cơ 'lũ chồng lũ'

(VTC News) -

Chiều 2/11, Ban Chỉ huy phòng thủ Dân sự TP Huế có thông báo cảnh báo mưa lũ để các cơ quan, đơn vị, địa phương nắm bắt, chủ động ứng phó.

Theo đó, trong 6 giờ qua, tại khu vực các xã Long Quảng, Nam Đông, Khe Tre, Lộc An, Phú Lộc, Thượng Nhật thượng nguồn hồ Tả Trạch có mưa rất to và đặc biệt to, tổng lượng mưa từ 200-300mm.

Dự báo trong 3 giờ đến 6 giờ tới mưa mở rộng ra toàn TP Huế, riêng những khu vực trên vẫn mưa đặc biệt to. Lượng nước đổ về các sông lớn, làm cho mực nước các sông tăng lên.

Nước sông Hương dâng cao trở lại, nhấn chìm Đập Đa nối đường Lê Lợi - Nguyễn Sinh Cung (TP Huế)

Mực nước lúc 13h ngày 2/11 trên một số sông như sau: Sông Hương tại trạm Kim Long: 2,26m, trên báo động 2: 0,26m (báo động 2 tại Kim Long là 2,0m). Sông Bồ tại trạm Phú Ốc: 3,86m, dưới báo động 3: 0,64m (báo động 3 tại Phú Ốc là 4,5m).

Dự báo trong chiều và đêm nay (2/11) mực nước trên sông Hương tại trạm Kim Long có xu thế tăng dần đến mức xấp xỉ báo động 3 (báo động 3 tại Kim Long là 3,5m). Mực nước trên sông Bồ tại trạm Phú Ốc có xu thế tăng dần đến mức xấp xỉ báo động 3 (báo động 3 tại Phú Ốc là 4,5m).

Mức nước trên sông Truồi, sông Ô Lâu và các sông khác đang dao động ở mức cao, gây ngập lụt, lũ quét, sạt lở, trượt lở đất.

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News tại sông Hương hiện nước sông đang lên nhanh, nước sông nhấn chìm Đập Đa.

Mực nước sông Hương đo được tại trạm Dã Viên là 3,03 mét (mức báo động 3 là 3,5 mét). Một số tuyền đường thấp trũng ở trung tâm TP Huế như Tố Hữu, Bà Triệu, Phạm Văn Đồng... bắt đầu xuất hiện tình trạng ngập úng cục bộ.

Một số tuyến đường ở thấp trũng ở trung tâm TP Huế bắt đầu xuất hiện tình trạng ngập úng cục bộ

Đáng chú ý, những ngày vừa qua, TP Huế vừa trải qua trận lũ lịch sử từ ngày 27 - 30/10, hiện nước tại nhiều địa phương còn chưa rút hết. Việc tiếp tục có mưa lớn khiến nhiều địa phương ở TP Huế có nguy cơ cao rơi vào cảnh "lũ chồng lũ".

Tính đến 12h ngày 1/11, trận mưa lũ vừa qua làm 14 người chết và 1 người bị thương (báo cáo trước đó là 12 người chết, 1 mất tích và 1 bị thương). Các nạn nhân trú tại nhiều xã, phường như Phú Xuân; Thuỷ Xuân; Thanh Thủy; Thuận An; Hương An; Hương Trà; Kim Trà; Quảng Điền; Vỹ Dạ; Phú Xuân và Thuận An.

TP Huế nguy cơ cao đối diện "lũ chồng lũ".

Theo thống kê mới nhất, hiện toàn TP Huế vẫn còn 8/40 xã, phường bị ngập, với mực nước trung bình từ 0,3 - 0,5 m, có nơi sâu hơn. Thống kê sơ bộ đến 11h ngày 1/11 cho thấy hơn 5.975 ngôi nhà vẫn còn ngập từ 0,3 - 0,7 m.

Một số địa phương chịu ảnh hưởng nặng gồm Quảng Điền, Phong Dinh, phường Hóa Châu, Phú Hồ...

Các địa phương đang tiếp tục rà soát, thống kê thiệt hại cụ thể.