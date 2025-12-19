Huế đón hơn 6 triệu lượt khách du lịch trong năm 2025

(VTC News) -

Sáng 19/12, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, UBND TP Huế tổ chức Hội nghị Tổng kết năm du lịch quốc gia - Huế 2025. Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng tham dự hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Khắc Toàn - Chủ tịch UBND TP Huế cho biết, năm du lịch quốc gia - Huế 2025 với hơn 170 chương trình, sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch được triển khai tổ chức thành công.

Trong đó, có 8 hoạt động cấp quốc gia; 102 sự kiện, chương trình hưởng ứng do các tỉnh, thành phố trên cả nước tổ chức. TP Huế chủ trì 67 chương trình, sự kiện đặc sắc, hấp dẫn quy mô quốc gia, liên vùng và quốc tế; được tổ chức xuyên suốt trong năm, có trọng tâm, trọng điểm, tạo nên sức hấp dẫn, sự lan tỏa rộng khắp và dấu ấn rõ nét.

Chủ tịch UBND TP Huế Nguyễn Khắc Toàn phát biểu tại hội nghị

"Thông qua chuỗi hoạt động này, hình ảnh Huế - điểm đến giàu bản sắc văn hóa, an toàn, thân thiện và hấp dẫn đã được quảng bá sâu rộng tới du khách trong nước và quốc tế. Đồng thời, năm du lịch quốc gia góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và người dân về vai trò của du lịch trong phát triển kinh tế - xã hội, gắn với bảo tồn di sản, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững", Chủ tịch UBND TP Huế nhận định.

Chủ tịch UBND TP Huế cho rằng, với kết quả trong năm 2025, TP Huế đón hơn 6,3 triệu lượt khách, tăng trên 61% so với năm 2024; trong đó khách quốc tế đạt hơn 1,9 triệu lượt; tổng doanh thu du lịch ước đạt trên 13.000 tỷ đồng, mức cao nhất từ trước đến nay. Đây là minh chứng sinh động cho hiệu quả của việc tổ chức năm du lịch quốc gia, đồng thời khẳng định tiềm năng, vị thế và sức hấp dẫn ngày càng tăng của du lịch Huế.

Năm du lịch quốc gia – Huế 2025 với chuỗi sự kiện văn hóa, lễ hội, âm nhạc, ẩm thực và trải nghiệm đặc sắc không chỉ mang lại giá trị trải nghiệm, giải trí mà còn đóng vai trò then chốt trong xúc tiến, quảng bá du lịch, mở rộng thị trường khách trong nước và quốc tế, thúc đẩy liên kết hợp tác. Các hoạt động đã góp phần khẳng định Huế là điểm đến đa dạng, giàu bản sắc, thân thiện, qua đó phát huy hiệu quả các loại hình du lịch di sản, văn hóa, sinh thái và cảnh quan của địa phương.

Trên nền tảng lịch sử lâu đời, tài nguyên văn hóa phong phú và tiềm năng du lịch đa dạng, việc đăng cai năm du lịch quốc gia – Huế 2025 được xem là cơ hội chiến lược để tạo bứt phá trong phát triển sản phẩm đặc trưng, nâng cao chất lượng dịch vụ, mở rộng thị trường khách; quảng bá sâu rộng hình ảnh và thương hiệu “Huế – Điểm đến hấp dẫn, an toàn và thân thiện”; tăng cường liên kết du lịch vùng và liên vùng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế; đồng thời đặt nền móng vững chắc để Huế trở thành trung tâm du lịch lớn, hiện đại, bền vững, đóng góp tích cực cho tăng trưởng kinh tế – xã hội.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng, lãnh đạo UBND TP Huế chuyển giao cờ đăng cai năm du lịch quốc gia 2026 cho lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai

Bên cạnh đó, sự kiện còn tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ khi kích thích các ngành kinh tế liên quan, quảng bá giá trị văn hóa – lịch sử – thiên nhiên của thành phố Huế và Việt Nam, củng cố hình ảnh điểm đến với thông điệp “Huế – Kinh đô xưa, trải nghiệm mới”, làm tiền đề vững chắc để phát triển du lịch những năm tiếp theo.

"Bên cạnh những kết quả đạt được, TP Huế cũng thẳng thắn nhìn nhận vẫn còn những hạn chế nhất định trong công tác tổ chức, quy mô và tính chuyên nghiệp của một số hoạt động, cũng như việc huy động nguồn lực xã hội hóa cho phát triển du lịch.

Với tinh thần cầu thị và trách nhiệm, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Huế cam kết tiếp tục nỗ lực, đổi mới và hành động quyết liệt hơn nữa để phát triển du lịch theo hướng bền vững, chuyên nghiệp, từng bước đưa du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương. Đồng thời, chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ; bảo tồn và phát huy giá trị di sản; tăng cường liên kết vùng và hội nhập quốc tế...", Chủ tịch UBND TP Huế phát biểu.