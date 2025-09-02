Hồng Nhung run khi lần đầu hát 'Bài ca Hà Nội' trong hoà nhạc Quốc gia

Sau nhiều năm vắng bóng, ca sĩ Hồng Nhung trở lại "Điều còn mãi" với tiết mục ấn tượng "Bài ca Hà Nội". Cô thừa nhận áp lực khi thể hiện bởi ca khúc từng gắn liền với tên tuổi NSND Lê Dung: "Đây là một tác phẩm tuyệt đẹp: vừa hùng tráng, vừa mềm mại, chan chứa tình cảm và mang nét thanh lịch rất đặc trưng của người Hà Nội. Trước đây, cố NSND Lê Dung - người mà tôi vô cùng ngưỡng mộ đã thể hiện ca khúc này với dấu ấn sâu đậm. Vì thế, khi lần đầu cất giọng với Bài ca Hà Nội, tôi không khỏi hồi hộp và run rẩy"