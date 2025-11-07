Hồng Kim Bảo giỏi võ thế nào, đấu với Lý Tiểu Long thắng hay thua?

(VTC News) -

Hồng Kim Bảo (sinh năm 1952) là huyền thoại võ thuật của showbiz Trung Quốc. Ông là tên tuổi bảo chứng thành công của màn ảnh xứ Hương Cảng thập niên 1980-1990. Hồng Kim Bảo là một diễn viên, nhà làm phim người Hồng Kông (Trung Quốc), nổi tiếng với các tác phẩm thuộc thể loại phim võ thuật, phim hành động Hồng Kông, cũng như với vai trò đạo diễn võ thuật.

Sư huynh của “Thất Tiểu Phúc”

Từng tham gia nhiều bộ phim về võ thuật, bản thân Hồng Kim Bảo cũng phải học các môn võ. Ngay từ bé, Hồng Kim Bảo được đào tạo ở Trường Kinh Kịch Bắc Kinh (Peking Opera School) – mô hình nay đã mai một, nơi cha mẹ gửi con từ nhỏ vào ở nội trú, học võ thuật, nhào lộn, ca hát và khiêu vũ dưới sự huấn luyện nghiêm khắc của sư phụ.

Hồng Kim Bảo kể: “Tôi vốn không học giỏi và hay đánh nhau trên đường phố. Thế là họ gửi tôi đi học võ”.

Hồng Kim Bảo là ngôi sao của dòng phim võ thuật của điện ảnh Hoa ngữ

Vì Hồng Kim Bảo nhập học sớm nhất, nên đương nhiên trở thành đại sư huynh. Ông có một nhóm sư đệ nổi tiếng, những diễn viên võ thuật được xếp vào hàng huyền thoại của Trung Quốc, mỗi người đều có chữ "Nguyên" trong nghệ danh. Đó là Thành Long (Nguyên Lâu), Nguyên Bưu, Nguyên Hoa, Nguyên Khuê, Nguyên Thu, Nguyên Vũ, Nguyên Thái (Hồng Kim Bảo là Nguyên Long). Họ được gọi là "Thất Tiểu Phúc" nổi tiếng.

Hồng Kim Bảo nhớ lại: “Chúng tôi thức dậy từ sáng sớm và tập đến 11 giờ đêm. Có một chiếc ghế gỗ vuông nhỏ, và chúng tôi phải trồng chuối trên đó trong một tiếng đồng hồ. Tất nhiên là trẻ con bị đánh. Tôi ở đó bảy năm”.

Sau vài năm huấn luyện và học tập khắc khổ, Hồng Kim Bảo cùng với hình thức kinh kịch Bắc Kinh cải tiến bằng cách thêm yếu tố võ thuật được khán giả ưa chuộng, một thời nổi tiếng khắp Hồng Kông (Trung Quốc). Sau đó nghệ thuật hí khúc dần suy tàn. Tuy nhiên nhờ vào một thân võ thuật vững chắc và thái độ chịu khổ chịu khó chuyên nghiệp, Hồng Kim Bảo tiến quân vào giới điện ảnh, không chỉ làm diễn viên mà hơn 20 tuổi, ông đã bắt đầu nổi bật ở vị trí chỉ đạo võ thuật.

Hồng Kim Bảo từng cho biết ông dành nhiều năm nghiên cứu các môn võ khác nhau, không chỉ của Trung Quốc mà còn từ các quốc gia châu Á khác.

Hồng Kim Bảo từng tham gia phim "Diệp Vấn" của Chân Tử Đan

Trong một cuộc phỏng vấn với trang Cityonfire, Hồng Kim Bảo cho biết ông từng học Vịnh Xuân Quyền. Trên thực tế, Hồng Kim Bảo từng tham gia vào các bộ phim liên quan tới Vịnh Xuân Quyền, từ phim truyền hình tới phim điện ảnh, trong đó có 1 phần phim Diệp Vấn của Chân Tử Đan.

Ông kể: “Trước đây, Lưu Gia Lương nổi tiếng với việc đưa môn võ Hồng Quyền (Hung Kuen) lên màn ảnh. Vì vậy, tôi nhận ra rằng mình cần phải nghĩ ra một ý tưởng mới, một điều gì đó sáng tạo hơn – một loại võ thuật khác cũng hấp dẫn và thú vị khi thể hiện trên phim. Và rồi tôi tìm hiểu về Vịnh Xuân (Wing Chun). Tôi biết rằng Vịnh Xuân là một môn võ rất thú vị, mang triết lý sâu sắc. Vì thế, tôi chọn câu chuyện về Đại sư Lương Tán (Leung Tsan) và phát triển kịch bản xoay quanh nhân vật này”.

Hồng Kim Bảo còn nổi tiếng với vai trò chỉ đạo võ thuật.

“Tôi đã học Vịnh Xuân trong một thời gian dài, đồng thời nghiên cứu cả triết lý, phương pháp và cách giảng dạy của môn phái. Tôi tin rằng nếu không hiểu tường tận tất cả, thì tôi không đủ tư cách để đạo diễn một bộ phim về Vịnh Xuân”, Hồng Kim Bảo tiết lộ.

“Vì vậy, để kể câu chuyện chính xác và thể hiện tinh thần Vịnh Xuân trên màn ảnh, tôi phải nắm vững nó từ trong ra ngoài. Sau đó, tôi tự rút ra kết luận của riêng mình – làm thế nào để truyền tải tốt nhất đến khán giả. Quá trình đó mất khá nhiều thời gian, nhưng rồi tôi bắt đầu thiết kế phong cách quay phim cho tác phẩm”, Hồng Kim Bảo cho biết.

Trận chiến với Lý Tiểu Long

Theo trang Screenrant, Hồng Kim Bảo từng so tài võ thuật với huyền thoại màn ảnh Lý Tiểu Long. Trước khi nổi tiếng, Hồng Kim Bảo, Thành Long và nhóm bạn diễn của họ – được gọi là “Thất Tiểu Phúc” – từng làm diễn viên đóng thế cho nhiều bộ phim khác nhau. Một trong số đó là Tinh Võ Môn (Fist of Fury), bộ phim kungfu thứ hai của Lý Tiểu Long. Khi bộ phim được quay tại hãng Golden Harvest năm 1971, Lý Tiểu Long được cho là đã có một màn “giao đấu ngắn” với Hồng Kim Bảo.

Hồng Kim Bảo từng giao đấu với Lý Tiểu Long.

Theo lời kể của Hồng Kim Bảo, thật ra đó không phải một trận đánh thực sự. Ông nói rằng trong lúc bàn chuyện võ thuật, ông hỏi Lý Tiểu Long rằng liệu “anh có thực sự nhanh như người ta nói không”. Có vẻ Lý Tiểu Long hiểu đó là một lời thách thức, nên hỏi lại: “Muốn thử không?” Hồng Kim Bảo bất ngờ trước câu hỏi nhưng đồng ý xem biểu diễn. Lý Tiểu Long liền tung ra một cú đá cực nhanh vào mặt – nhưng không chạm trúng. Sau đó, Lý hỏi: “Thấy sao?” Hồng Kim Bảo lập tức đáp lại bằng lời khen ngợi tốc độ của anh.

Thành Long cũng từng nói về sự việc này trong cuốn “Bruce Lee: A Life” của tác giả Matthew Polly, đưa ra một góc nhìn hơi khác. Sách mô tả rằng hai người có “một chút va chạm nhẹ” trong hành lang phim trường, kết thúc bằng việc Hồng Kim Bảo tỏ ra ấn tượng với kỹ năng của Lý. Thành Long kể rằng Hồng Kim Bảo bảo ông đây là “trận hòa” và không chịu thừa nhận ai giỏi hơn. Thành Long còn đùa rằng vì không có nhân chứng, nên chẳng ai biết chính xác chuyện gì đã xảy ra ngày hôm đó.

“Dù kết quả thật sự ra sao, có vẻ như cuộc gặp giữa Lý Tiểu Long và Hồng Kim Bảo chỉ là một màn thử sức thân thiện, giống như những gì từng được đồn đại về trận “Lý Tiểu Long vs Chuck Norris”. Đến nay, Hồng Kim Bảo vẫn luôn khẳng định Lý Tiểu Long là thần tượng của ông – và mãi mãi sẽ là như vậy”, tờ Screenrant viết.