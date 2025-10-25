Honda Việt Nam tặng 1,8 triệu mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1 toàn quốc

(VTC News) -

Chung tay cùng Chính phủ hiện thực hóa mục tiêu “Không có tử vong do tai nạn giao thông đường bộ” vào năm 2045 và hướng đến mục tiêu của Honda toàn cầu “Không có tử vong do va chạm giao thông liên quan đến xe máy và ôtô Honda” vào năm 2050, tiếp nối những thành công đã đạt được từ chương trình trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh trong các năm qua, Honda Việt Nam (HVN) phối hợp Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia (ATGT QG) và Bộ GD&ĐT trao tặng 1,8 triệu mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho học sinh lớp 1 trên toàn quốc năm học 2025 - 2026, đồng thời tổ chức đào tạo an toàn giao thông (ATGT) cho học sinh và phụ huynh.

Các đại biểu trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1 trường Tiểu học Vạn Bảo.

Chương trình hướng đến hình thành thói quen đội mũ bảo hiểm của người sử dụng xe máy tại Việt Nam, từ đó nâng tỷ lệ đội mũ bảo hiểm đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tới 100%. Song song đó, chương trình cũng góp phần nâng cao nhận thức về ATGT cho học sinh và phụ huynh thông qua các hoạt động đào tạo, truyền thông.

Chương trình nhân văn này xuất phát từ nhận thức về vai trò quan trọng của việc đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn trong bảo vệ người tham gia giao thông. Đặc biệt, với học sinh lớp 1, lứa tuổi quan trọng hình thành nhận thức tư duy, việc tạo cho các em thói quen luôn đội mũ đạt chuẩn khi ngồi sau xe máy đặc biệt cần thiết.

Các em học sinh lớp 1 vui tươi cùng những chiếc mũ bảo hiểm đạt chuẩn do HVN trao tặng.

Hoạt động này là bước tiếp nối của chương trình “Trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1” do Công ty Honda Việt Nam, Ủy ban ATGT QG, Bộ GD&ĐT triển khai trên toàn quốc từ năm 2018. Tính đến nay, tổng số mũ được trao lên gần 12 triệu mũ - con số ấn tượng và đầy thuyết phục, minh chứng cho quyết tâm của HVN trong việc tích cực chung tay cùng Chính phủ hiện thực hóa mục tiêu quốc gia về ATGT.

Bên cạnh đó, chuỗi chương trình đã tạo ra các tác động đáng kể đến nhận thức và thói quen đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn của các em học sinh lớp 1 trên cả nước. Tỷ lệ đội mũ bảo hiểm của trẻ em đã tăng từ 37% (trước năm học 2018-2019) lên 85% (vào năm học 2024-2025).

Các em học sinh lớp 1 được đào tạo kiến thức về an toàn giao thông

Mở đầu chuỗi chương trình trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1 trên toàn quốc năm học 2025-2026, ngày 2/10, chương trình trao tặng mũ bảo hiểm kết hợp đào tạo ATGT cho phụ huynh và học sinh đầu tiên đã diễn ra thành công tại trường Tiểu học Vạn Bảo (Hà Nội).

Buổi lễ có sự tham dự của ông Lê Kim Thành - Phó chủ tịch chuyên trách, Ủy ban ATGT QG; ông Nguyễn Xuân An Việt - Phó vụ trưởng Học sinh, sinh viên, Bộ GD&ĐT; bà Trịnh Hoài Thu - Phó vụ trưởng Giáo dục Phổ thông, Bộ GD&ĐT; Thiếu tướng Nguyễn Văn Mừng - Phó cục trưởng Cảnh sát Giao thông, Bộ Công an; ông Toshihiro Mibe - Giám đốc, Chủ tịch và Giám đốc Điều hành Công ty Honda Motor Nhật Bản; ông Noriya Kaihara - Phó chủ tịch Công ty Honda Motor Nhật Bản; ông Toshio Kuwahara - Chủ tịch kiêm Giám đốc Điều hành Công ty Honda Motor Châu Á; bà Sayaka Arai - Tổng Giám đốc Công ty Honda Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Toshihiro Mibe, Giám đốc kiêm Chủ tịch và Giám đốc Điều hành Công ty Honda Motor Nhật Bản, nhấn mạnh: “Mục tiêu then chốt chúng tôi hướng đến là hình thành thói quen đội mũ bảo hiểm của người sử dụng xe máy tại Việt Nam. Để hướng đến điều đó, chúng tôi sẽ tiếp tục đào tạo ATGT cho học sinh và phụ huynh, đồng thời nâng cao nhận thức về ATGT thông qua các hoạt động truyền thông. Tôi tin những chiếc mũ bảo hiểm đạt chuẩn được trao tặng bởi HVN sẽ là bạn đồng hành thân thiết, bảo vệ các em học sinh trước mỗi hành trình”.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, các bên đã thống nhất và ký kết biên bản ghi nhớ với các nội dung chính: 100% học sinh lớp 1 trên toàn quốc được nhận mũ bảo hiểm đạt chuẩn của HVN; tăng cường các hoạt động đào tạo và chia sẻ kiến thức ATGT, kỹ năng dự đoán phòng tránh rủi ro cho học sinh cùng phụ huynh.

Đại diện các bên ký kết biên bản ghi nhớ và bấm nút phát động chương trình.

HVN hy vọng thông qua các sự kiện trao tặng mũ bảo hiểm năm học 2025-2026, có hơn 1,8 triệu học sinh cùng 350.000 phụ huynh được đào tạo kiến thức và kỹ năng tham gia giao thông an toàn; qua đó từng bước góp phần hiện thực hóa mục tiêu “Không có tử vong do tai nạn giao thông đường bộ” vào năm 2045 của Chính phủ Việt Nam, cũng như mục tiêu “Không có tử vong do va chạm giao thông liên quan đến xe máy và ôtô Honda” vào năm 2050 của Honda toàn cầu.