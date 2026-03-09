Hỗn chiến kinh hoàng chưa từng có trong bóng đá, 23 cầu thủ nhận thẻ đỏ

(VTC News) -

Vụ ẩu đả hỗn loạn xảy ra ở cuối trận. (Video: Kênh Youtube "GE TV")

Trong trận chung kết khu vực Campeonato Mineiro giữa Cruzeiro và Atletico Mineiro tại Brazil ngày 9/3, vụ ẩu đả hỗn loạn đã xảy ra khiến 23 cầu thủ nhận thẻ đỏ truất quyền thi đấu. Căng thẳng leo thang khi nhiều cầu thủ hai đội lao vào xô xát, tung ra hàng loạt cú đấm và đá ngay trên sân.

Sự việc xảy ra khi trận đấu chỉ còn khoảng 30 giây của thời gian bù giờ. Một pha va chạm giữa thủ môn Everson của Atletico Mineiro và tiền vệ Christian đội đối phương đã châm ngòi cho tranh cãi. Thủ môn này tỏ ra không hài lòng với pha phạm lỗi và có hành động dùng đầu gối ghì lên người đối thủ, khiến các cầu thủ Cruzeiro lập tức lao tới phản ứng.

Từ đó, tình huống nhanh chóng biến thành một cuộc ẩu đả tập thể. Tiền vệ Lucas Romero của Cruzeiro tung cú đá nhắm vào Everson - người trước đó cũng đã xô xát với Matheus Henrique. Cầu thủ Christian sau đó đấm Lyanco, trước khi Junior Alonso đáp trả bằng một cú đá, khiến bạo lực lan rộng khắp sân.

Cầu thủ của hai đội lao vào đấm đá nhau. (Ảnh chụp màn hình)

Cuộc hỗn chiến tiếp tục leo thang với sự tham gia của nhiều cầu thủ hai đội. Huyền thoại bóng đá châu Âu Hulk - người từng là ngôi sao của Porto - cũng bị cuốn vào vụ việc. Anh bị Lucas Villalba đá trúng trước khi đáp trả bằng những cú đánh và tiếp tục đá vào Lucas Romero. Sau đó, Hulk còn lao vào đánh Renan Lodi.

Trận đấu buộc phải tạm dừng hơn 10 phút khi tình hình trở nên hỗn loạn và vượt ngoài tầm kiểm soát. Lực lượng an ninh của hai đội cùng cảnh sát quân sự đã phải vào sân để can thiệp, tách các cầu thủ đang xô xát.

Trọng tài Matheus Candancan buộc phải gọi lực lượng an ninh vào sân để đảm bảo an toàn trong bối cảnh hỗn loạn. Khi tình hình tạm lắng xuống, ông cho trận đấu kết thúc. Hậu quả là có tới 23 cầu thủ bị truất quyền thi đấu.

Về phía Cruzeiro, các cầu thủ bị truất quyền thi đấu gồm Cassio, Fagner, Fabrício Bruno, John Marcelo, Lucas Villalba, Kauã Prates, Christian, Lucas Romero, Matheus Henrique, Wallace, Gerson và Kaio Jorge.

Trong khi đó, phía Atletico Mineiro cũng có nhiều cầu thủ phải nhận thẻ đỏ, trong đó có Everson, Gabriel Delfim, Precious, Lyanco, Ruan Tressoldi, Junior Alonso, Renan Lodi, Alan Franco, Alan Minda, Cassierra và Hulk.

Việc 23 thẻ đỏ được rút ra trong một trận đấu đã thiết lập kỷ lục mới trong lịch sử bóng đá. (Nguồn: Yahoo Sports)

Sau trận đấu, trọng tài Candancan cho biết tình huống hỗn loạn khiến ông không thể rút thẻ đỏ ngay tại thời điểm xảy ra trên sân. “Sau khi bị phạm lỗi, cầu thủ này đã xô ngã đối thủ rồi lao vào tấn công, dùng đầu gối đánh mạnh vào mặt cầu thủ mang áo số 88. Ngay sau hành động đó, cuộc ẩu đả bùng phát khiến việc rút thẻ đỏ tại thời điểm đó là bất khả thi".

“Một cầu thủ đã dùng ống chân đá mạnh vào đầu đối thủ số 22 khi bóng đã nằm trong tay thủ môn. Sau hành động này, một cuộc ẩu đả lớn tiếp tục nổ ra khiến trận đấu hoàn toàn mất kiểm soát”, ông cho biết thêm.

Campeonato Mineiro là giải bóng đá chuyên nghiệp cấp cao nhất của bang Minas Gerais, Brazil. Giải đấu này do Liên đoàn bóng đá Minas Gerais (FMF) điều hành. Theo truyền thông Brazil, việc 23 thẻ đỏ được rút ra trong một trận đấu đã thiết lập kỷ lục mới trong lịch sử bóng đá nước này. Kỷ lục trước đó là 22 thẻ đỏ trong trận đấu giữa Portuguesa và Botafogo năm 1954.

Trận đấu giữa Cruzeiro và Atletico Mineiro khép lại với chiến thắng 1-0 dành cho Cruzeiro, qua đó giúp đội bóng này giành chức vô địch.