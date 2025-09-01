Hơn 800 cán bộ, kỹ sư, công nhân EVNSPC làm việc xuyên lễ trên các công trình

(VTC News) -

Hơn 800 cán bộ, kỹ sư, công nhân của các đơn vị trực thuộc EVNSPC và các nhà thầu đang miệt mài, hăng say lao động trên gần 30 công trình lưới điện 110kV, trung, hạ thế trải dài khắp 08 tỉnh, thành phố phía Nam, từ Cà Mau, An Giang, Vĩnh Long, Tây Ninh, Đồng Nai, Đồng Tháp đến Lâm Đồng…

Tổng giám đốc EVNSPC Nguyễn Phước Đức (đi đầu) kiểm tra công tác thi công và động viên người lao động làm việc xuyên lễ tại Công trình Đường dây 110kV Tân Thành - Trạm 220kV Hàm Tân 2, tỉnh Lâm Đồng.

Lãnh đạo Tổng công ty Điện lực miền Nam cũng trực tiếp đi đến từng công trình tại các địa phương trong dịp lễ này để nắm tiến độ, giải quyết khó khăn, đồng thời thăm hỏi, tặng quà động viên các đơn vị, lực lượng thi công, giám sát, quản lý dự án,… đang làm việc tại hiện trường nhằm kịp thời hoàn thành đúng tiến độ các công trình, đảm bảo nguồn điện phục vụ phát triển kinh tế xã hộ các địa phương.

Ngày 1/9, lãnh đạo Công ty Điện lực TP. Cần Thơ thăm và động viên cán bộ, công nhân đang thi công xuyên lễ trên công trường Dự án Đường dây 110kV Trần Đề- trạm 220kV Sóc Trăng.

Không chỉ Lễ Quốc khánh 2/9, mà tinh thần làm việc xuyên Lễ, xuyên Tết, không ngày nghỉ cuối tuần đã được tập thể lãnh đạo EVNSPC quán triệt, thực hiện ngay từ đầu năm 2025. Tinh thần này đã thể hiện rõ văn hóa trách nhiệm, tính đoàn kết và quyết tâm của người làm điện miền Nam, với mới mục tiêu cao nhất là đảm bảo điện an toàn, tin cậy, góp phần vào sự phát triển sản xuất, sinh hoạt của người dân trên địa bàn EVNSPC quản lý.

Một số hình ảnh công tác của EVNSPC trong dịp lễ 2/9:

Công trình “Phân pha dây 2xACSR 240mm2 đường dây 110kV 172 Trị An –171 Thạnh Phú” tỉnh Đồng Nai đang khẩn trương thi công xuyên lễ

Ông Trương Đình Quốc - Giám đốc PC Đồng Nai và đại diện đơn vị thi công báo cáo Tổng giám đốc EVN SPC về tiến độ thi công công trình nhánh rẽ đấu nối TBA 110kV công nghệ cao

Thành viên HĐTV EVNSPC Lê Hoàng Oanh (thứ 4 bên trái qua) thăm hỏi lực lượng thi công công trình Trạm Thành Công 2, tỉnh Tây Ninh ngày 1/9/2025.

Thành viên HĐTV EVNSPC Lê Xuân Hải (thứ 5 từ trái qua) đến thăm hỏi, kiểm tra ĐD trạm biến áp 110kV Phú Thuận, 110kV Ba Tri - Bình Thạnh, tỉnh Vĩnh Long (Ảnh: PCVL)

Phó Tổng Giám đốc Lâm Xuân Tuấn (thứ 3 bên trái qua) kiểm tra tiến độ, tặng quà nhà thầu tại dự án TBA 110kV Ngan Dừa, tỉnh Cà Mau (ảnh: PCCM)

Phó Tổng giám đốc Hứa Thanh Nhàn (phải) tặng quà anh Nguyễn Chí Tâm - Chỉ huy trưởng công trình “Phân pha dây dẫn ĐZ110kV từ 171 Minh Phong – 171 An Biên” Công ty CP XDTM Sang Phương Nam

Phó Tổng Giám đốc Đoàn Đức Hưng (thứ 2 bên trái) công trường Trạm 110kV Phú Riềng và nhánh rẽ đấu nối trạm 110kV Phú Riềng tỉnh Đồng Nai

Chủ tịch Công đoàn Lê Xuân Thái (bên trái) và Phó Tổng Giám đốc Đào Hòa Bình thăm công trường thi công xuyên lễ tại Lâm Đồng

Thành viên HĐTV Bành Đức Hoài (thứ 4 từ phải qua) thăm và tặng quà người lao động làm việc xuyên lễ tại tỉnh Đồng Tháp

Phó Tổng Giám đốc Đào Hòa Bình (thứ 3 từ trái qua) thăm công trường thi công xuyên lễ dự án KFW tại tỉnh Ninh Thuận cũ

Đơn vị thi công làm xuyên lễ tại công trình “Các lộ ra 110kV trạm biến áp 220kV Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu” nay là Cà Mau

