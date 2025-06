Hơn 7.500 cán bộ, chiến sĩ Công an Hà Nội hoàn thành khóa học ứng dụng AI

(VTC News) -

Ngày 20/6, Công an TP Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết khóa học trực tuyến đào tạo kỹ năng số, chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong công tác của lực lượng Công an Thủ đô. Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội chủ trì hội nghị.

“Thanh niên Công an Thủ đô gương mẫu đi đầu trong đào tạo và làm chủ khoa học công nghệ, vững bước tiến vào kỷ nguyên số” là chương trình được Công an TP Hà Nội triển khai nhằm từng bước cụ thể hóa các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước và ngành Công an trong đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, thể hiện quyết tâm làm chủ khoa học công nghệ, đáp ứng yêu cầu công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng Công an Thủ đô trong tình hình mới.

Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội phát biểu tại hội nghị.

Qua 1 tháng tích cực triển khai, tập huấn, tổ chức thi tập trung, đến nay có 7.588 cán bộ, chiến sĩ (92,4%) hoàn thành khóa học, được công nhận đạt chuẩn về kỹ năng số, chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong công tác; đồng thời được xác định Giấy chứng nhận điện tử do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an cấp.

Khóa học trực tuyến đào tạo kỹ năng số, chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong công tác của lực lượng Công an Thủ đô là khóa học đầu tiên trên toàn quốc được Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an cấp Giấy chứng nhận hoàn thành khóa học dưới hình thức điện tử trên nền tảng “Bình dân học vụ số” và liên thông tài khoản định danh điện tử VNeID của từng học viên.

Chương trình không chỉ thể hiện sự đổi mới trong hình thức đào tạo mà còn đánh dấu bước chuyển mình của lực lượng Công an Thủ đô trong hành trình hội nhập với kỷ nguyên số.

Các cán bộ, chiến sĩ hoàn thành khóa học, được công nhận đạt chuẩn về kỹ năng số, chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong công tác.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền nhấn mạnh, việc 7.598 cán bộ, chiến sĩ hoàn thành khóa học là kết quả rất đáng khích lệ, thể hiện tinh thần cầu thị, trách nhiệm và khát vọng làm chủ tri thức số của cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô.

“Tham gia khóa học, các học viên được tiếp cận với những nội dung thiết thực và hiện đại, từ kỹ năng số thiết yếu, chuyển đổi số, truyền thông số, bảo mật thông tin, đến ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong phân tích dữ liệu, thiết kế tuyên truyền và xử lý tình huống chuyên môn", Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền nói.

Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền đề nghị sau khóa học, các học viên tiếp tục phát huy tinh thần tự học, vận dụng hiệu quả những kiến thức, kỹ năng đã được trang bị vào thực tiễn công tác; lan tỏa tinh thần chuyển đổi số đến từng đơn vị, từng bộ phận chuyên môn.

Đồng thời, các đơn vị tiếp tục nghiên cứu, tham mưu tổ chức các khóa đào tạo chuyên sâu hơn về an ninh mạng, trí tuệ nhân tạo, phân tích dữ liệu, quản trị số… phù hợp với yêu cầu thực tế, khung năng lực số và định hướng phát triển lực lượng trong giai đoạn tới.