Cháy nhà ở Hà Nội, một người tử vong

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h sáng nay (28/10), một vụ cháy xảy ra tại số nhà 10, ngõ 78 phố Quang Tiến (phường Tây Mỗ, Hà Nội). Nhân chứng tại hiện trường cho biết, khi xảy ra cháy, họ nghe thấy tiếng nổ phát ra từ bên trong căn nhà số 10.

"Nhiều người phát hiện ra sự việc đã hô hoán nhau để tìm cách cứu người bị nạn nhưng khói quá đặc nên không ai có thể tiếp cận", nhân chứng cho biết.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội đã điều động cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Sau khoảng 30 phút, đám cháy cơ bản được dập tắt, công an đưa một nạn nhân đã tử vong ra bên ngoài. Sau đó, công tác dập tàn, làm mát hiện trường được cảnh sát triển khai.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Hiện trường vụ cháy. (Ảnh: ĐH)

Cảnh sát khống chế ngọn lửa. (Ảnh: ĐH)