Bờ kè hồ Xuân Hương bị sạt trượt, đe dọa ‘trái tim’ Đà Lạt

Anh Nguyễn Tấn Trọng (người dân Đà Lạt) cho biết đi dọc bờ hồ Xuân Hương rất dễ nhận ra nhiều đoạn taluy, kè đã hư hỏng nặng. "Khi nước lớn thì khó thấy chứ nước rút là thấy được hết. Nhìn rất nham nhở", anh Trọng nói.