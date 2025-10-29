Bờ kè hồ Xuân Hương bị sạt trượt, đe dọa ‘trái tim’ Đà Lạt

Hệ thống bờ kè, ta luy quanh hồ Xuân Hương hiện nay bị xuống cấp, sạt lở nghiêm trọng. Nhiều đoạn hở hàm ếch, ăn sâu vào bờ, nguy cơ đổ ập xuống hồ bất cứ lúc nào.
Hệ thống kè, taluy quanh hồ Xuân Hương có chiều dài hơn 5.100 m được xây dựng từ năm 1998, và được sửa chữa, gia cố năm 2010, nhưng hiện nay xuống cấp, hư hỏng ở nhiều vị trí. Đặc biệt khu vực từ nhà hàng Thủy Tạ qua trước quảng trường Lâm Viên đến khách sạn Công đoàn về đường Trần Quốc Toản, hệ thống kè đã sạt lở nghiêm trọng.
Nhiều đoạn kè, taluy đã sạt lở và rơi xuống bên dưới hồ. Nếu không cẩn thận, người dân và du khách qua lại nơi này rất có thể sẽ ngã xuống hồ.
Bờ kè, taluy hư hỏng lỗ chỗ, rác thải từ bên trên đổ xuống thẳng bên dưới hồ ngay cạnh khu vực du khách ngồi ngắm cảnh gây mất mỹ quan.
Những đoạn bờ kè, taluy nứt toác kéo dài hàng chục mét ăn sâu vào bờ.
Hệ thống lưới mắt cáo bị cuốn trôi đứt đoạn rất nhiều.
Theo cơ quan chức năng, Đà Lạt đang trong mùa mưa bão nên tại vị trí này có thể bị sạt lở bất cứ lúc nào, ảnh hưởng đến an toàn công trình cũng như cảnh quan của hồ Xuân Hương.
Vị trí trước quảng trường Lâm Viên bị sụt nhiều, toàn bộ tuyến kè tại vị trí này bị xô nghiêng đẩy ra phía hồ tạo nên một rãnh nứt kéo dài trên đỉnh mái phần tiếp giáp với lề đường trước quảng trường.
Khung cảnh thơ mộng quanh hồ Xuân Hương. Nhiều đoạn kè, taluy đã chìm hẳn xuống bên dưới làn nước.
Sau nhiều năm chưa được sửa chữa, các đoạn kè, taluy đã đổ, nứt ngay sát những hàng liễu và bờ cỏ xanh tốt - nơi có nhiều du khách ghé qua.
Anh Nguyễn Tấn Trọng (người dân Đà Lạt) cho biết đi dọc bờ hồ Xuân Hương rất dễ nhận ra nhiều đoạn taluy, kè đã hư hỏng nặng. "Khi nước lớn thì khó thấy chứ nước rút là thấy được hết. Nhìn rất nham nhở", anh Trọng nói.
Theo Sở NN-MT tỉnh Lâm Đồng, hồ Xuân Hương là công trình đóng vai trò quan trọng trong việc cắt giảm lũ, điều tiết khí hậu, tạo cảnh quan du lịch trong diện mạo của khu vực trung tâm Đà Lạt. Việc cải tạo, nâng cấp hệ thống kè và ta luy xung quanh hồ là cần thiết để bảo tồn di tích, đảm bảo an toàn hồ đập, mỹ quan và góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Ngày 27/10, UBND tỉnh Lâm Đồng có văn bản giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 (tỉnh Lâm Đồng) chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan khảo sát, lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư dự án khắc phục, duy tu sửa chữa hệ thống bờ kè, sạt trượt ta luy quanh thắng cảnh hồ Xuân Hương – Đà Lạt.
UBND tỉnh Lâm Đồng giao UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt và phường Lâm Viên – Đà Lạt theo dõi tình hình diễn biến hiện tượng sạt trượt mái ta luy bờ kè xung quanh hồ Xuân Hương; trường hợp có hiện tượng mất an toàn phải nhanh chóng khoanh vùng, giăng dây, cắm biển báo hiệu người và du khách không được lại gần; không để xảy ra hiện tượng ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng con người và tài sản của người dân, du khách tham quan.
