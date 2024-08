Đến chiều 28/8, hơn 50 cảnh sát thuộc các lực lượng Công an tỉnh Bình Thuận vẫn đang tiến hành kiểm tra đột xuất, khám xét trang trại chăn nuôi heo T.L tại xã Tân Hà, huyện Hàm Tân.

Việc khám xét nhằm tiến hành thu mẫu tại chuồng trại và thu thập một số tài liệu liên quan để xác định có hay không có dịch tả heo châu Phi tại trang trại heo này.

Hơn 50 cảnh sát khám xét trang trại nghi lây lan dịch tả heo châu Phi

Trước đó, ngày 25/8, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, Công an tỉnh Bình Thuận đã tiến hành kiểm tra hộ bà T.T.Q ở Lương Đông, thị trấn Lương Sơn, huyện Bắc Bình phát hiện tại đây đang nuôi nhốt 25 con heo.

Toàn bộ số heo này không có hóa đơn, chứng từ, giấy chứng nhận kiểm dịch và nghi có dấu hiệu nhiễm bệnh. Theo bà Q., số heo này của người quen gởi để chuẩn bị bán cho cơ sở giết mổ tại thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong bán ra thị trường.

Tiếp tục mở rộng, Cơ quan chức năng xác định 25 con heo trên trọng lượng hơn 5 tấn có nguồn gốc từ trại chăn nuôi T.L ở xã Tân Hà, huyện Hàm Tân. Số heo này được bán với giá 38.000 đồng/kg heo hơi. Công an đã phối hợp lấy mẫu xét nghiệm dịch bệnh 25 con heo trên, kết quả xét nghiệm xác định có 3 con heo cho kết quả dương tính với virus dịch tả heo châu Phi.

Đối với trại heo T.L trước đó, ngày 28/6/2024, UBND huyện Hàm Tân đã ban hành công văn về việc khẩn trương triển khai các giải pháp phòng, chống bệnh Dịch tả heo châu Phi. Trong đó, xác định tại trang trại heo này đã xuất hiện 1 ổ bệnh khiến 1 con heo chết do nhiễm bệnh dịch tả heo châu Phi và nguy cơ lây lan, bùng phát trên địa bàn huyện là rất cao.

Theo Công an tỉnh, xác định vụ việc tại huyện Bắc Bình có dấu hiệu của tội vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, được quy định tại Điều 317, Bộ luật Hình sự năm 2015. Do đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã đưa vụ việc vào giải quyết nguồn tin về tội phạm. Đồng thời, tổ chức kiểm tra, khám xét trang trại heo này để điều tra, làm rõ.

Công an tỉnh cũng dự báo khả năng nguy cơ lây lan, xảy ra dịch tả heo châu Phi là rất cao, có thể ảnh hưởng đến nguồn cung thực phẩm, chỉ số giá tiêu dùng và sức khỏe cộng đồng, gây bất an trong nhân dân, ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình an ninh trật tự.

Đối với dịch tả heo châu Phi, hiện nay cả nước có 346 ổ dịch thuộc 25 tỉnh, thành và số heo chết, tiêu hủy là 34.533 con. Ngày 14/7, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 21/CT-TTg thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả heo châu Phi trên toàn quốc.