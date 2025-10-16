Hơn 45 tấn cá tầm chết do lũ ống, thiệt hại 7,7 tỷ đồng

(VTC News) -

Ngày 16/10, UBND xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi, cho biết trong 2 ngày 14-15/10, trên địa bàn thôn Đăk Tăng (xã Măng Đen), lũ ống đổ về làm trôi, đứt, vỡ đường ống dẫn nước vào các bể nuôi cá tầm của Hợp tác xã cá tầm, cá hồi Đăk Tăng và trại cá tầm của ông Trần Thanh Bình.

Hơn 45 tấn cá tầm chết do lũ ống. (Ảnh: M.Đ)

Việc gián đoạn nguồn nước đột ngột khiến cá tầm bị thiếu oxy, sốc nước và chết hàng loạt.

Tổng cộng khoảng 45 tấn cá tầm, chủ yếu là loại 2-3 kg/con, bị thiệt hại. Cụ thể, Hợp tác xã cá tầm, cá hồi Đăk Tăng chết khoảng 30 tấn cá, tổng thiệt hại ước tính 5,2 tỷ đồng (trong đó có 1 tỷ đồng chi phí sửa chữa ống dẫn nước).

Trại nuôi của ông Trần Thanh Bình chết khoảng 15 tấn cá, tổng thiệt hại khoảng 2,5 tỷ đồng (bao gồm 300 triệu đồng sửa chữa, khắc phục đường ống).

Tổng thiệt hại ước tính khoảng 7,7 tỷ đồng.

Ngay sau khi sự cố xảy ra, các đơn vị nuôi cá đã hàn nối đường ống và vệ sinh bể nuôi. Hiện tại, tình trạng cá chết thêm đã được kiểm soát. Công tác xử lý lượng cá chết đang được triển khai theo quy định.

UBND xã Măng Đen đã báo cáo lên Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi để tổng hợp, đề xuất các phương án hỗ trợ kịp thời, giúp các hộ nuôi và hợp tác xã nhanh chóng khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định lại sản xuất.