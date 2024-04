Hơn 400 người căng mình dập tắt vụ cháy rừng ở Quảng Bình

(VTC News) -

Tối 29/4, trả lời VTC News, ông Nguyễn Ngọc Thụ, Chủ tịch UBND huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình cho biết, đến 19h hôm nay, vụ cháy rừng ven biển Quảng Bình cơ bản được khống chế và lực lượng chức năng đang thông kế thiệt hại cũng như điều tra nguyên nhân.

Theo ông Thụ, đám cháy bùng phát lúc 12h ngày 29/4 tại khu vực rừng ven biển ở xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh.

Ban đầu vụ cháy nằm trong diện tích rừng do xã Hải Ninh quản lý. Tuy nhiên, do thời tiến nắng nóng gay gắt, ven biển có giá rất lớn nên lửa lan sang rừng trồng của người dân và phần rừng do Ban Quản lý trừng phòng hộ ven biển tỉnh Quảng Bình quản lý.

Ngay khi phát hiện cháy, khoảng 450 người thuộc các lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, lực lượng quân đội, dân quân tự vệ các xã và người dân cùng xe chữa cháy được huy động để dập lửa.

Đến 18h ngày 29/4, đám cháy vẫn chưa được khống chế.

Theo ông Thụ, thời tiết nắng nóng, đây lại là khu rừng có lớp thực bị rất dày nên lực lượng chức năng gặp rất nhiều khó khăn trong khống chế, dập lửa. Vì vậy, phải đến 19h hôm nay lực lượng chức năng mới khống chế được vụ cháy.

“Rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người cũng như nhà cửa, công trình dân sinh. Diện tích ban đầu bị cháy hiện chưa thống kê được”, ông Thụ cho biết.

Trước đó, khoảng 13h ngày 18/4, tại khu vực rừng tràm thuộc thôn Hải Phú, xã Phong Hải, huyện Phong Điền, Thừa Thiên-Huế xuất xảy ra cháy lớn. Người địa phương tập trung chữa cháy nhưng thời tiết khô hanh và gió khiến lửa nhanh chóng lan rộng.

Nhận thông tin, Đồn Biên phòng Phong Hải huy động 20 cán bộ, chiến sỹ phối hợp với các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương cùng người dân chữa cháy.

Sau khoảng 1 tiếng đồng hồ nỗ lực, vụ cháy rừng cơ bản được khống chế rồi dập tắt hoàn toàn. Cơ quan chức năng đang làm rõ những thiệt hại do vụ cháy 2ha rừng tràm này.