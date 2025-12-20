Hơn 300.000 doanh nghiệp thành lập mới và quay lại hoạt động trong năm 2025

(VTC News) -

Phát biểu khai mạc tại phiên họp chiều 20/12, Thủ tướng nhấn mạnh một số kết quả nổi bật trong gần 8 tháng triển khai Nghị quyết 68. Thủ tướng cho biết, từ khi ban hành Nghị quyết, bình quân mỗi tháng có hơn 18.000 doanh nghiệp thành lập mới (tăng 38% so với bình quân 4 tháng đầu năm) và 11.300 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động (tăng trên 46% so với bình quân 4 tháng đầu năm).

Thủ tướng Phạm Minh Chính. (Ảnh: VGP)

"Tính chung cả năm 2025 có hơn 300.000 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động, tăng trên 30% và tổng số vốn đăng ký đạt trên 6 triệu tỷ đồng, tăng trên 71% so với năm 2024. Qua đó nâng tổng số doanh nghiệp đang hoạt động lên gần 1,1 triệu doanh nghiệp", Thủ tướng thông tin.

Theo Thủ tướng, sau 3 lễ khởi công, khánh thành các công trình, dự án lớn, trọng điểm quốc gia đồng loạt trên cả nước trong năm 2025, chúng ta có 564 công trình, dự án với tổng mức đầu tư trên 5,14 triệu tỷ đồng, trong đó nguồn vốn tư nhân là chủ yếu với trên 70%.

Điều này khẳng định chủ trương đúng đắn của Đảng trong phát triển kinh tế tư nhân, lấy đầu tư công dẫn dắt, kích hoạt đầu tư tư, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực xã hội trong mọi lĩnh vực để phát triển đất nước.

Thủ tướng cho rằng, việc ban hành, triển khai Nghị quyết cũng tạo phong trào, xu thế phát triển doanh nghiệp tư nhân; tạo sự phấn khởi, củng cố, tăng cường niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân; các doanh nghiệp tư nhân hoạt động đa dạng hơn, dám làm những việc lớn hơn, ý nghĩa lớn hơn với sự phát triển chung.

Tại phiên họp, Thủ tướng đề nghị các đại biểu tập trung đánh giá về tình hình, kết quả triển khai Nghị quyết 68 từ khi ban hành đến nay, làm rõ những kết quả nổi bật, những hạn chế, khó khăn, đặc biệt là hạn chế trong phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; phân tích nguyên nhân và bài học kinh nghiệm, đặc biệt là bài học về huy động nguồn lực.

Các đại biểu cần xác định rõ những nhiệm vụ còn phải hoàn thành trong tháng 12 và những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2026; kiến nghị các cơ chế, chính sách, đề xuất các giải pháp mang tính tập trung, trọng tâm, trọng điểm, trong đó có việc tiếp tục rà soát, sửa đổi bổ sung luật pháp, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh bình đẳng, lành mạnh, công khai, minh bạch.

Thủ tướng lưu ý phải đặt lợi ích của doanh nghiệp trong tổng thể lợi ích quốc gia, dân tộc, hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân; tạo động lực, truyền cảm hứng và lắng nghe, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp…

Sau khi Nghị quyết 68 được ban hành (ngày 4/5), Chính phủ ban hành Kế hoạch hành động (Nghị quyết 138 ngày 16/5) và trình Quốc hội ban hành cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân (Nghị quyết 198/2025 ngày 17/5). Chính phủ cũng tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương quyết liệt triển khai thực hiện. Trong đó 34/34 địa phương và 21 bộ, cơ quan đã ban hành Kế hoạch hành động, phân công nhiệm vụ theo tinh thần "6 rõ: Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả".