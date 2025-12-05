Công bố TOP 100 doanh nghiệp phát triển bền vững tại Việt Nam năm 2025

(VTC News) -

Có thể kể đến một số doanh nghiệp nổi tiếng như: Công ty CP Sữa Việt Nam, Công ty CP thực phẩm sữa TH, Tập đoàn Bảo Việt, Công ty TNHH Aeon Việt Nam, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam...

Ban tổ chức cũng trao chứng nhận Top 10 doanh nghiệp lĩnh vực sản xuất bao gồm: Công ty Cổ phần sữa Việt Nam; Công ty Cổ phần Traphaco; Công ty Cổ phần Everpia; Công ty TNHH MTV- Tổng công ty cao su Đồng Nai; Công ty TNHH giấy Kraft Vina; Công ty Cổ phần Tập đoàn Phượng Hoàng Xanh A&A; Công ty Cổ phần thực phẩm sữa TH; Công ty Cổ phần- Tổng Công ty phân bón dầu khí Cà Mau; Tổng Công ty Cổ phần bia - rượu - nước giải khát Sài Gòn; Công ty TNHH Longwell.

Top 10 doanh nghiệp lĩnh vực thương mại dịch vụ gồm: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam; Tập đoàn Bảo Việt; Công ty cổ phần DVHK sân bay Tân Sơn Nhất; Công ty Cổ phần đô thị Amata Biên Hoà; Ngân hàng TMCP Phương Đông; Công ty TNHH truyền hình cáp Saigon Tourist; Công ty TNHH DKSH Việt Nam; Tổng Công ty cổ phần khoan và dịch vụ khoan dầu khí; Công ty tài chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam; Công ty TNHH AEON Việt Nam.

Các doanh nghiệp được biểu dương là "Ngôi sao CSI".

Theo Chủ tịch VCCI, Trưởng Ban chỉ đạo CSI 2025 Hồ Sỹ Hùng, chương trình CSI đã thu hút sự tham gia của hơn 500 doanh nghiệp trên cả nước, hoạt động phủ khắp ở các lĩnh vực, ngành nghề của nền kinh tế.

“Bên cạnh Top 100 doanh nghiệp bền vững được vinh danh hôm nay, chúng ta cũng trân trọng ghi nhận các doanh nghiệp tiên phong thúc đẩy kinh tế tuần hoàn, giảm thiểu phát thải khí nhà kính và các doanh nghiệp thực hiện quản trị doanh nghiệp bứt phá. Những nỗ lực này thể hiện tầm nhìn chiến lược và cho thấy cộng đồng doanh nghiệp phát triển bền vững đang nắm bắt đúng những xu thế trọng yếu trong bối cảnh mới”, ông Hùng nói.

Lễ công bố CSI 2025 đã biểu dương 100 doanh nghiệp bền vững tiêu biểu ở cả lĩnh vực sản xuất và thương mại - dịch vụ. Trong đó, Top 10 doanh nghiệp bền vững ở hai lĩnh vực này đều ghi nhận tỷ lệ 60% doanh nghiệp trong nước và 40% doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Điều này thể hiện các doanh nghiệp nội địa đã có bước tiến vượt bậc và “cuộc chơi” phát triển bền vững không còn chỉ là của các doanh nghiệp FDI có nền tảng quản trị tốt.

Ngoài các hạng mục chính, chương trình cũng đánh giá, lựa chọn ra các doanh nghiệp tiên phong, thực hiện tốt 2 hạng mục chuyên đề: thực hiện kinh tế tuần hoàn và cắt giảm phát thải khí nhà kính; thực hiện tốt quản trị công ty bứt phá.

Đây là những nội hàm đang nhận được nhiều sự quan tâm và ưu tiên hành động của cộng đồng doanh nghiệp toàn cầu khi theo đuổi kinh doanh bền vững.

Phát biểu chỉ đạo tại sự kiện, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc yêu cầu các doanh nghiệp cần chuyển đổi tư duy kinh doanh từ lãnh đạo cao nhất đến từng bộ phận; bền bỉ và sáng tạo trong xây dựng chiến lược, thực hành và áp dụng mô hình kinh doanh trách nhiệm, bền vững để có thể tạo lợi thế cạnh tranh và sức bật cho chính doanh nghiệp trên thương trường toàn cầu.

Đồng thời, chủ động nâng cao quản trị công ty, minh bạch hóa thông tin và thực hiện trách nhiệm giải trình thông qua áp dụng Bộ chỉ số CSI để mở rộng cơ hội tiếp cận nguồn vốn xanh. Tận dụng kịp thời các cơ hội mới từ xu thế thị trường xanh, tiêu dùng có trách nhiệm, từ đó giúp doanh nghiệp mở rộng thị trường và tạo lợi thế cạnh tranh bền vững.