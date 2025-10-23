Hơn 3.400 xe máy leo vỉa hè bị xử lý ở TP.HCM, vi phạm giao thông giảm rõ

(VTC News) -

Chiều 23/10, tại buổi họp báo kinh tế - xã hội TP.HCM, Thượng tá Nguyễn Ngọc Nam, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông (PC08, Công an TP.HCM), thông tin về tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn và thực trạng xe máy leo vỉa hè.

Thượng tá Nguyễn Ngọc Nam, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP.HCM thông tin tại họp báo. (Ảnh: Lương Ý)

Theo Thượng tá Nam, hành vi điều khiển mô tô, xe máy lưu thông trên vỉa hè không chỉ gây phản cảm, tạo bức xúc trong dư luận, mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

“Khi đi từ vỉa hè xuống lòng đường, nếu người điều khiển thiếu quan sát rất dễ gây va chạm với các phương tiện đang lưu thông”, Thượng tá Nam nói.

Không chỉ tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, việc chạy xe trên vỉa hè rồi bất ngờ nhập vào dòng phương tiện phía dưới còn dễ dẫn đến ùn tắc, nhất là tại khu vực đông đúc.

Từ đầu năm 2025 đến nay, PC08 xác định xử lý hành vi xe máy đi trên vỉa hè là chuyên đề trọng tâm. Lực lượng CSGT đã tăng cường kiểm tra, xử phạt nghiêm nhằm nâng cao ý thức người tham gia giao thông. Trong 10 tháng, đơn vị đã xử lý 3.410 trường hợp điều khiển mô tô, xe máy đi trên vỉa hè. Trong đó nhiều vi phạm được phát hiện qua camera và phản ánh của người dân.

Theo đánh giá của PC08, sau thời gian đẩy mạnh xử lý, ý thức người dân đã chuyển biến tích cực, tình trạng xe máy leo vỉa hè vào giờ cao điểm giảm đáng kể. Tuy vậy, vẫn còn một số trường hợp cố tình vi phạm khi vắng bóng lực lượng chức năng.

“Việc tăng cường xử lý không chỉ nhằm lập lại trật tự giao thông mà còn góp phần nâng cao nhận thức, thúc đẩy người dân chấp hành pháp luật mọi lúc, kể cả khi không có CSGT làm nhiệm vụ”, Thượng tá Nam nhấn mạnh.

Cũng tại buổi họp báo, đại diện PC08 cho biết, 10 tháng đầu năm 2025, CSGT TP.HCM phát hiện và xử lý 837.211 trường hợp vi phạm giao thông, tăng hơn 42.000 trường hợp so với cùng kỳ 2024. Trong đó có 700.991 trường hợp phát hiện trực tiếp, 136.220 trường hợp qua hệ thống camera và thiết bị giám sát.

CSGT TP.HCM đã tạm giữ 1.226 ô tô, 203.397 mô tô, ban hành 481.227 quyết định xử phạt với tổng số tiền hơn 1.098 tỷ đồng, tước 51.476 giấy phép lái xe và trừ điểm 56.627 GPLX.

Lực lượng cũng triển khai 6 nhóm chuyên đề trọng điểm, gồm: vi phạm nồng độ cồn – ma túy; quá tải, quá khổ; tốc độ, vượt đèn đỏ; đua xe trái phép; tài xế dùng điện thoại khi lái xe; và học sinh – sinh viên vi phạm luật giao thông.

Nhờ tăng cường tuần tra, giám sát và ứng dụng công nghệ, tình hình giao thông TP.HCM ổn định hơn, tai nạn giảm ở cả 3 tiêu chí. Trong 10 tháng đầu năm, TP.HCM xảy ra 1.716 vụ tai nạn, làm chết 843 người, bị thương 1.014 người, giảm lần lượt 27%, 7% và 34% so với cùng kỳ 2024.