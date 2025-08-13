Hơn 200 học viên tham gia khóa đào tạo xóa 'mù dữ liệu' và làm chủ tri thức số

Ngày 13/8, tại xã Nghĩa Trụ (Hưng Yên), Hiệp hội Dữ liệu Quốc gia phối hợp với Đảng ủy, UBND xã khai giảng “Khóa đào tạo bình dân học vụ dữ liệu về AI và chuyển đổi số” - mô hình điểm mở đầu phong trào “Bình dân học vụ dữ liệu” hướng tới phổ cập tri thức số, xóa “mù dữ liệu” và thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện trong giáo dục.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cương, Giám đốc Trung tâm Dữ liệu Quốc gia, Phó Chủ tịch Hiệp hội Dữ liệu Quốc gia phát biểu khai mạc chương trình.

Khóa đào tạo thu hút hơn 200 học viên, gồm cán bộ quản lý, giáo viên và người dân quan tâm đến công nghệ số. Nội dung học tập bao gồm: kiến thức cơ bản về AI và chuyển đổi số; sử dụng công cụ AI để tạo đề thi, soạn bài giảng sinh động; quản lý hồ sơ, học bạ điện tử; kết nối dữ liệu với hệ thống quản lý ngành; đảm bảo an toàn thông tin trong môi trường số.

Phát biểu tại lễ khai giảng, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cương - Giám đốc Trung tâm Dữ liệu Quốc gia, Phó Chủ tịch Hiệp hội Dữ liệu Quốc gia - nhấn mạnh: “Chuyển đổi số và ứng dụng AI không chỉ là câu chuyện của tương lai mà là nhiệm vụ cấp thiết ngay hôm nay. Chúng ta đang sống trong thời đại mà tri thức, công nghệ thay đổi từng ngày, từng giờ.

Trong giáo dục, AI giúp giáo viên tiết kiệm thời gian, nâng cao hiệu quả quản lý, cá nhân hóa việc học cho học sinh và cải thiện khả năng đánh giá dựa trên dữ liệu thực tế".

Tiến sĩ Dương Văn Thịnh - Chuyên gia về AI và dữ liệu giới thiệu mô hình ứng dụng AI trong giảng dạy và quản lý giáo dục, sẵn sàng áp dụng tại các cơ sở đào tạo

Trong vai trò thành viên chính thức của Hiệp hội Dữ liệu Quốc gia, Tập đoàn Nguyễn Hoàng (NHG) cử đội ngũ chuyên gia công nghệ cùng Công ty Veron - đơn vị thành viên trong lĩnh vực công nghệ - trực tiếp tham gia trợ giảng, hỗ trợ kỹ thuật, hướng dẫn thực hành và giải đáp thắc mắc cho học viên cả hoạt động nhóm và cá nhân.

Sự tham gia này thể hiện cam kết của Nguyễn Hoàng trong việc đồng hành cùng các chương trình nâng cao năng lực số cho đội ngũ giáo viên, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện trong ngành, để mọi người đều có thể tiếp cận và làm chủ công nghệ.

Hơn bảy thập kỷ trước, phong trào “Bình dân học vụ” đưa ánh sáng chữ quốc ngữ đến hàng triệu người dân Việt Nam, xóa bỏ những con số mù chữ lạnh lùng và mở ra cánh cửa tri thức. Trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên số, phong trào “Bình dân học vụ dữ liệu” khởi xướng nhằm xóa "mù dữ liệu", trao cho mỗi người dân chiếc chìa khóa làm chủ tri thức số, tiếp cận công nghệ để nâng cao đời sống và sản xuất.

Bí thư Đảng ủy xã Nghĩa Trụ - Phạm Trung Thành cho biết, những năm gần đây, cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư - đặc biệt là sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo (AI) và chuyển đổi số - đang làm thay đổi sâu sắc mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, từ sản xuất, kinh doanh, y tế, giao thông… cho tới giáo dục và đào tạo.

Từ Nghĩa Trụ, phong trào "Bình dân học vụ dữ liệu" kỳ vọng sẽ tiếp tục được nhân rộng, biến dữ liệu thành “chữ nghĩa mới” của thế kỷ 21, góp phần thực hiện thành công mục tiêu chuyển đổi số quốc gia.