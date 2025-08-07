'Sử dụng AI không phải để thay thế con người thẩm định chất lượng giáo dục'

Chiều 7/8, thông tin tại Họp báo Chính phủ thường kỳ, ông Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) đã trả lời câu hỏi của báo chí về nội dung kiểm định bắt buộc đối với chương trình Đại học và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong thẩm định kết quả kiểm định và đánh giá báo cáo của trường.

Ông Huỳnh Văn Chương cho biết, Bộ GD-ĐT đang tập trung sửa đổi 3 luật: Luật Giáo dục, Luật Giáo dục đại học, Luật Giáo dục nghề nghiệp; song hành với đó là rất nhiều nghị định, thông tư triển khai có hiệu lực ngay Luật Nhà giáo. Hiện nay, Chính phủ trình 3 luật sang Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Liên quan đến Luật Giáo dục đại học, Chương 6 là mảng quản lý giáo dục nhà nước về bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục đại học (từ điều 32 đến điều 36), trong đó có quy định về kiểm định chương trình đào tạo (gồm kiểm định bắt buộc đối với các cơ sở giáo dục đại học; kiểm định bắt buộc đối với các chương trình đào tạo giáo viên, lĩnh vực sức khỏe và pháp luật).

Ông Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, trả lời câu hỏi của phóng viên về đề xuất liên quan đến kiểm định chương trình đại học trong dự thảo Luật Giáo dục đại học (sửa đổi). (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Còn đối với các chương trình đào tạo của các lĩnh vực, ngành, nhóm ngành khác thì giao cho Bộ trưởng Bộ GD-ĐT quy định danh mục.

Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng cho biết, điều đó nghĩa là, trong dự án Luật Giáo dục đại học sửa đổi không bãi bỏ cơ chế kiểm định bắt buộc mà giao thẩm quyền. Điều này thiết lập lại phạm vi kiểm định bắt buộc đối với các cơ sở tiếp cận rủi ro và ưu tiên lợi ích cộng đồng. 2 điều này phù hợp với thông lệ quốc tế, đặc biệt là các tổ chức của châu Âu, Mỹ và nhiều nước khác, theo dạng ưu tiên và xác định rủi ro để kiểm định.

Đồng thời, việc phân cấp Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thể hiện vai trò phân cấp, phân quyền trong thực hiện luật cho Chính phủ và Bộ trưởng, đảm bảo nguyên tắc phân loại và ưu tiên cho kiểm định phù hợp với thông lệ.

"Như vậy, Luật Giáo dục đại học sẽ không loại bỏ kiểm định bắt buộc mà trao quyền linh hoạt, có kiểm soát cho Bộ Giáo dục và Đào tạo", ông Huỳnh Văn Chương nói.

Lý giải rõ hơn, ông Huỳnh Văn Chương cho biết, một số chương trình kiểm định do Bộ GD-ĐT quy định vì bộ có rất nhiều kênh thông tin để xác định việc bảo đảm chất lượng. Kiểm định chất lượng là kênh thông tin cho việc đảm bảo chất lượng giáo dục đại học; song còn nhiều kênh thông tin khác như báo cáo, giải trình, khảo sát, thanh tra, kiểm tra... để quyết định tăng cường kiểm định mức độ nào, tùy theo nhóm ngành, khối ngành và lĩnh vực; đồng thời việc này đảm bảo hội nhập quốc tế song phương khi công nhận văn bằng lẫn nhau. Quyết định kiểm định nhằm tránh lãng phí, không sát thực tiễn hay mang tính hình thức.

Dự án Luật Giáo dục đại học sửa đổi lần này cũng tăng cường hệ thống đảm bảo "chất lượng bên trong". Đó là giao cho các trường đại học tăng cường hệ thống chất lượng bên trong từ đảm bảo đến đánh giá chất lượng. Nhà nước có vai trò quản lý, kiểm soát và kiểm tra việc này; từ đó giảm danh mục kiểm định theo bắt buộc.

Về việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong thẩm định kết quả kiểm định và đánh giá báo cáo của trường, ông Huỳnh Văn Chương cho biết, Bộ GD-ĐT đã có thông tư về việc giám sát và đánh giá chất lượng các trung tâm kiểm định.

Theo đó, các trung tâm đi kiểm định các trường đại học thì Nhà nước cũng phải kiểm sát, giám sát các trung tâm này ở mức độ cao hơn; trong đó, triển khai đánh giá và cấp phép linh hoạt theo 5 năm, 10 năm. Tuy nhiên, hiện nay còn một vướng mắc là, để đánh giá được các báo cáo của đoàn kiểm định vẫn còn thiếu cơ sở pháp lý. Do vậy, luật lần này bổ sung quy định, quản lý nhà nước thẩm định kết quả kiểm định và xử lý vi phạm của các trung tâm hoạt động giám định (nếu có).

Cũng theo ông Huỳnh Văn Chương, trong điều kiện ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo là một chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, ngành giáo dục đào tạo đang triển khai rất nhiều công việc liên quan đến AI. Nhiều tổ chức quốc tế cũng khuyến nghị các cơ sở giáo dục đào tạo tăng cường sử dụng AI trong khai thác, quản lý nhà nước và quản trị các cơ sở giáo dục đại học; việc sử dụng trí tuệ nhân tạo để sơ khảo bước đầu cả về định tính và định lượng báo cáo tự đánh giá và kiểm định nhằm phát hiện bất thường.

"Việc này chắc chắn AI tốc độ làm nhanh hơn; đưa ra được những cảnh báo sớm cho việc thẩm định báo cáo. Tuy nhiên, việc sử dụng AI không phải thay thế con người mà chỉ là bước ban đầu sơ khảo để hỗ trợ giảm thời gian, phát hiện những vấn đề trong báo cáo. Việc này rất phù hợp trong điều kiện hiện nay và chắc chắn sẽ tăng cường, không chỉ cho lĩnh vực này còn là nhiều lĩnh vực khác của giáo dục và đào tạo", Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng nhấn mạnh.

Cũng theo Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng, dự án Luật Giáo dục đại học sửa đổi khẳng định vai trò kiểm định chất lượng là công cụ bắt buộc về pháp lý nhưng cũng đưa ra một khuôn khổ pháp lý có kiểm soát, giao thẩm quyền phân cấp Chính phủ cho bộ ở từng điều khoản; từng bước đưa AI vào trong các hoạt động của giáo dục, trong đó có kiểm định là một bước để tiến tới phù hợp với chủ trương, nghị quyết của Đảng, Nhà nước và ngành giáo dục và đào tạo.