Sở GD&ĐT TP.HCM đề xuất giải thể trường Quốc tế Mỹ AISVN

(VTC News) -

Thông tin trên Sở GD&ĐT TP.HCM công bố sáng 11/8.

Theo Sở GD&ĐT TP.HCM, từ tháng 9/2023, đơn vị đã nắm thông tin về tình hình tài chính của Trường Tiểu học, THCS và THPT Quốc tế Mỹ (trường Quốc tế Mỹ AISVN) không đảm bảo duy trì hoạt động. UBND TP.HCM đã thành lập Tổ công tác liên ngành để xử lý vụ việc.

Trường Quốc tế Mỹ AISVN (220 Nguyễn Văn Tạo, TP.HCM).

Trong các tháng 1 - 3/2024, nhiều cuộc làm việc với lãnh đạo nhà trường được tổ chức nhằm tìm phương án tháo gỡ, đồng thời hỗ trợ học sinh duy trì học tập đến hết năm học 2023 - 2024.

Đến tháng 6/2024, trường vẫn không đáp ứng điều kiện về tài chính và nhân sự.

Ngày 28/6/2024, Sở GD&ĐT ban hành quyết định đình chỉ hoạt động giáo dục trong 12 tháng, nêu rõ: Nếu hết thời hạn đình chỉ mà nguyên nhân chưa được khắc phục, sẽ trình UBND TP.HCM xem xét giải thể.

Hết tháng 6/2025, trường Quốc tế Mỹ AISVN vẫn chưa khắc phục các vi phạm.

Báo cáo của cơ quan thuế và BHXH cho thấy nhà đầu tư - Công ty CP Giáo dục Quốc tế Mỹ AIS cùng nhà trường còn nợ hơn 31,4 tỷ đồng tiền BHXH, BHYT, BHTN; chưa khai thuế các tháng 3 và 4/2025; trụ sở công ty tại Nhà Bè đã đóng cửa, không hoạt động.

Ngày 18/6/2025, trường Quốc tế Mỹ AISVN gửi văn bản xin gia hạn đình chỉ thêm 12 tháng nhưng không cung cấp minh chứng đã khắc phục nguyên nhân.

Trước tình hình đó, Sở GD&ĐT, đã có công văn trình UBND TP đề xuất giải thể trường.

"Sở GD&ĐT đã có Công văn báo cáo số 65/SGDĐT-TCCB ngày 9/7/2025 báo cáo tình hình của trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Quốc tế Mỹ trình UBND TP xem xét, quyết định giải thể Trường Quốc tế Mỹ theo khoản 2 Điều 51 của Luật Giáo dục năm 2019", Sở GD&ĐT TP.HCM thông tin.