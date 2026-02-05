  • Bình luận

  • Facebook

  • Twitter

  • Zalo

    Zalo

  • Copy

05/02/2026 11:50:28 +07:00

Hơn 100 trường đại học công bố lịch nghỉ Tết Bính Ngọ: 'Kỷ lục' kéo dài gần 2 tháng

05/02/2026 11:50:28 +07:00
(VTC News) -

Theo cập nhật mới nhất, đến thời điểm hiện tại có 101 trường đại học công bố hoặc thông tin dự kiến lịch nghỉ Tết Nguyên đán năm 2026 cho sinh viên.

Trong đó, đa số các trường lựa chọn thời gian nghỉ 14 - 21 ngày, tương đương khoảng 2 - 3 tuần, phù hợp với tiến độ học kỳ và lịch nghỉ Tết chung.

Đáng chú ý, Đại học Lạc Hồng có kỳ nghỉ chính thức dài nhất, với thời gian lên tới 43 ngày, từ 18/1 đến 1/3/2026 đối với sinh viên khóa trước, còn sinh viên khóa 2025 nghỉ từ 25/1 đến 1/3/2026.

Đặc biệt, có trường áp dụng mô hình dạy học trực tuyến trước và sau Tết, giúp sinh viên có thể ở nhà lâu hơn dù số ngày nghỉ chính thức không quá dài. Điển hình là Đại học Luật TP.HCM cho phép sinh viên học online 2 tuần trước và 1 tuần sau Tết (tổng cộng 3 tuần học online).

Học kỳ 2 năm học 2025-2026 của trường này "khởi động" bằng hình thức trực tuyến liên tục từ giữa tháng 1 đến đầu tháng 3/2026, tạo nên quãng nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài gần 2 tháng, một kỳ nghỉ hiếm thấy trong các trường đại học hiện nay.

Đa số các trường đại học lựa chọn thời gian nghỉ từ 14 - 21 ngày, tương đương khoảng 2–3 tuần. (Ảnh minh họa: FTU)

Đa số các trường đại học lựa chọn thời gian nghỉ từ 14 - 21 ngày, tương đương khoảng 2–3 tuần. (Ảnh minh họa: FTU)

Nhìn chung, phần lớn sinh viên các trường đại học được bố trí nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 trong khoảng 14 đến 21 ngày. Đây là nhóm lịch nghỉ phổ biến ở nhiều cơ sở đào tạo, đặc biệt là ở khu vực phía Bắc và một số trường tại miền Nam.

Ở TP.HCM, phần lớn trường đại học cũng bố trí lịch nghỉ trong khoảng 9/2 đến 22 hoặc 23/2/2026, đảm bảo sinh viên có thời gian nghỉ Tết trọn vẹn nhưng vẫn giữ tiến độ năm học. Tuy nhiên, bên cạnh nhóm trường nghỉ theo khung phổ biến, một số cơ sở đào tạo đã chủ động kéo dài kỳ nghỉ, tạo điều kiện cho sinh viên về quê xa, đặc biệt trong bối cảnh nhiều em học tập cách nơi cư trú hàng trăm km.

Lịch nghỉ Tết Nguyên Đán Bính Ngọ của 101 trường đại học cụ thể như sau:

STTTrườngLịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026Số ngày nghỉ
1Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM1/2-1/3/202630 ngày
2Đại học Công thương TP.HCM9/2-8/3/202628 ngày
3Đại học Nông lâm TP.HCM2/2-1/3/202628 ngày
4Đại học Thể dục Thể thao TP.HCM8/2-1/3/202622 ngày
5Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TP.HCM)9/2-22/2/202614 ngày
6Đại học Quản lý và Công nghệ TP.HCM9/2-1/3/202621 ngày
7Học viện Phụ nữ Việt Nam9/2-1/3/202621 ngày
8Đại học Kiến trúc TP.HCM9/2-1/3/202621 ngày
9Học viện Hàng không Việt Nam9/2-1/3/202621 ngày
10Đại học Bách khoa Hà Nội9/2-22/2/202614 ngày
11Đại học Đại Nam9/2-22/2/202614 ngày
12Đại học CMC11/2-24/2/202614 ngày
13Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM9/2-27/2/202619 ngày
14Đại học Hùng Vương8/2-1/3/202622 ngày
15Đại học Tài chính - Marketing9/2-22/2/202614 ngày
16Đại học Nha Trang9/2-28/2/202620 ngày
17Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP.HCM)9/2-22/2/202614 ngày
18Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP.HCM)9/2-22/2/202614 ngày
19Đại học Kinh tế Quốc Dân8/2-1/3/202622 ngày
20Đại học Công nghiệp TP.HCM9/2-22/2/202614 ngày
21Đại học Y Dược TP.HCM9/2-27/2/202619 ngày
22Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội)9/2-22/2/202614 ngày
23Đại học Quy Nhơn9/2-1/3/202621 ngày
24Đại học Xây dựng Hà Nội16/2-1/3/202614 ngày
25Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TP.HCM)9/2-1/3/202621 ngày
26Đại học Duy Tân9/2-25/2/202617 ngày
27Đại học Hà Nội9/2-22/2/202614 ngày
28Đại học Mỏ - Địa chất9/2-1/3/202621 ngày
29Đại học Mở Hà Nội9/2-22/2/202614 ngày
30Đại học Ngoại ngữ (Đại học Đà Nẵng)9/2-22/2/202614 ngày
31Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch9/2-27/2/202619 ngày
32Đại học Kinh tế - ĐH Đà Nẵng9/2-1/3/202621 ngày
33Đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng)9/2-22/2/202614 ngày
34Đại học Văn Hiến11/2-24/2/202614 ngày
35Đại học Thủy Lợi9/2-22/2/202614 ngày
36Đại học Quốc tế Sài Gòn9/2-28/2/202620 ngày
37Đại học Sài Gòn9/2-28/2/202620 ngày
38Đại học Lao động - Xã hội (cơ sở 2)9/2-1/3/202621 ngày
39Đại học Sư phạm Hà Nội9/2-22/2/202614 ngày
40Đại học Thăng Long12/2-25/2/202614 ngày
41Đại học Công nghệ Thông tin (Đại học Quốc gia TP.HCM)9/2-22/2/202614 ngày
42Đại học Tôn Đức Thắng9/2-1/3/202621 ngày
43Đại học Quốc tế Hồng Bàng16/2-28/2/202613 ngày
44Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM9/2-22/2/202614 ngày
45Đại học Văn Lang9/2-1/3/202621 ngày
46Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM9/2-27/2/202619 ngày
47Đại học Đồng Nai9/2-1/3/202621 ngày
48Đại học Đà Nẵng9/2-22/2/202614 ngày
49Đại học Nguyễn Trãi 9/2-28/2/202620 ngày
50Đại học Thương Mại10/2-23/2/202614 ngày
51Đại học Ngoại thương9/2-1/3/202621 ngày
52ĐH Khoa học Tự nhiên -ĐH Quốc gia Hà Nội9/2-22/2/202614 ngày
53ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐH Quốc gia Hà Nội9/2-24/2/202616 ngày
54Trường ĐH Lâm nghiệp 9/2-1/3/202621 ngày
55Trường ĐH Công nghệ Giao thông vận tải9/2-22/2/202614 ngày
56Trường Đại học Công nghệ TP.HCM9/2-1/3/202621 ngày
57Trường Đại học Gia Định9/2-1/3/202621 ngày
58Đại học Văn Hoá Hà Nội9/2-1/3/202621 ngày
59Đại học FPT (cơ sở Hà Nội)9/2-22/2/202614 ngày
60Đại học Kinh tế TP.HCM9/2-22/2/202614 ngày
61Đại học Quảng Bình 9/2-22/2/202614 ngày
62Học viện Hành chính và Quản trị công (tại TP.HCM)9/2-1/3/202621 ngày
63Đại học Mở TP.HCM9/2-1/3/202621 ngày
64Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng9/2-1/3/202621 ngày
65Trường Đại học Lao động xã hội (cơ sở 2 - TP.HCM)9/2-1/3/202621 ngày
66Đại học Hoa Sen9/2-22/2/202614 ngày
67Đại học Tài nguyên môi trường9/2-27/2/202619 ngày
68Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP.HCM9/2-22/2/202614 ngày
69Đại học Ngoại ngữ (Đại học Thái Nguyên)7/2-1/3/202623 ngày
70Đại học Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM9/2-28/2/202620 ngày
71Đại học Trà Vinh9/2-1/3/202621 ngày
72Đại học Công nghiệp TP.HCM9/2-1/3/202621 ngày
73Học viện Báo chí và Tuyên truyền9/2-1/3/202621 ngày
74Đại học Y Dược TP.HCM9/2-27/2/202619 ngày
75Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng9/2-1/3/202621 ngày
76Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu9/2-1/3/202621 ngày
77Học viện Ngân hàng

9/2-1/3/2026

Học trực tuyến trước 1 tuần trước và 1 tuần sau nghỉ Tết

21 ngày
78Đại học Luật - Đại học Huế

9/2-1/3/2026

Học trực tuyến trước Tết 1 tuần

21 ngày
79Đại học Công nghệ Đông Á9/2-25/2/202617 ngày
80Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông8/2-23/2/202616 ngày
81Đại học Hùng Vương TP.HCM8/2-1/3/202622 ngày
82 Đại học Luật Hà Nội9/2-1/3/202621 ngày
83Đại học Ngân hàng TP.HCM

9/2-1/3/2026

Học trực tuyến sau Tết 1 tuần

21 ngày
84Đại học Thành Đô 9/2-22/2/202614 ngày
85Học viện Cán bộ TP.HCM1/2-1/3/202629 ngày
86Đại học Luật TP.HCM

31/1-1/3/2026

Học trực tuyến 2 tuần trước và 1 tuần sau Tết

30 ngày
87Đại học Y Hà Nội 14/2-22/2/20269 ngày
88Đại học Phenikaa9/2-1/3/202621 ngày
89Đại học Lạc Hồng (Đồng Nai)

18/1-1/3/2026

Khóa 2025 nghỉ từ 25/1 đến 1/3/2026

43 ngày
90Đại học Tây Nguyên9/2-22/2/202614 ngày
91Đại học Kinh tế, Đại học Huế

9/2-1/3/2026

21 ngày
92Đại học Sư phạm, Đại học Huế

9/2-1/3/2026

21 ngày
93Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội

9/2-1/3/2026

21 ngày
94Đại học Sư phạm Hà Nội 2

9/2-1/3/2026

21 ngày
95Học viện Chính sách và Phát triển

9/2-1/3/2026

21 ngày
96Đại học Hòa Bình

9/2-1/3/2026

21 ngày
97Đại học Văn hóa Hà Nội

9/2-1/3/2026

21 ngày
98Đại học Kinh doanh và công nghệ Hà Nội9/2-1/3/202621 ngày
99Đại học Quốc tế (ĐH Quốc gia TP.HCM)9/2-22/2/202614 ngày
100Đại học Việt Nhật9/2-22/2/202614 ngày
101Đại học Công nghiệp Việt Trì9/2-1/3/202621 ngày

Các trường khuyến nghị sinh viên theo dõi website và cổng thông tin chính thức để cập nhật lịch học trở lại sau Tết, bởi kế hoạch đào tạo có thể tiếp tục được điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế.

Lệ Thu
Đọc thêm
Bình luận
vtcnews.vn