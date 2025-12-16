  • Zalo

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán của 65 trường đại học, có trường nghỉ 1 tháng

(VTC News) -

65 trường đại học trên cả nước thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 cho sinh viên, nhiều trường bố trí cho sinh viên nghỉ trọn 1 tháng.

Bộ Nội vụ ban hành thông báo về lịch nghỉ Tết Âm lịch và lễ Quốc khánh năm 2026, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, tổ chức và doanh nghiệp thực hiện.

Năm 2026, Tết Dương lịch (ngày 1/1) vào thứ Năm. Do đó, giáo viên và học sinh các cấp sẽ nghỉ 1 ngày vào thứ Năm (1/1/2026) và đi học bình thường trở lại vào thứ Sáu (2/1/2026). Theo Bộ Luật Lao động, giáo viên vẫn được hưởng nguyên lương trong ngày nghỉ.

Một số địa phương có thể xem xét cho học sinh nghỉ thêm ngày 2/1 để nối dài kỳ nghỉ cuối tuần thành 4 ngày, nhưng điều này không bắt buộc và phải có thông báo riêng từ Sở GD&ĐT.

Nhiều trường đại học trên toàn quốc dự kiến thời gian nghỉ Tết Nguyên đán năm 2026 cho sinh viên, cán bộ, giảng viên. Trong đó, trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM cho học sinh nghỉ nhiều nhất đến 30 ngày. Hai trường cho học sinh nghỉ 28 ngày là trường Đại học Công thương TP.HCM và trường Đại học Nông lâm TP.HCM. Đa phần các trường còn lại cho học sinh nghỉ 14 ngày.

Lịch nghỉ Tết Nguyên Đán của các trường cụ thể như sau:

STTTrườngLịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026Số ngày nghỉ
1Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM1/2-1/3/202630 ngày
2Đại học Công thương TP.HCM9/2-8/3/202628 ngày
3Đại học Nông lâm TP.HCM2/2-1/3/202628 ngày
4Đại học Thể dục Thể thao TP.HCM8/2-1/3/202622 ngày
5Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TP.HCM)9/2-22/2/202614 ngày
6Đại học Quản lý và Công nghệ TP.HCM9/2-1/3/202621 ngày
7Học viện Phụ nữ Việt Nam9/2-1/3/202621 ngày
8Đại học Kiến trúc TP.HCM9/2-1/3/202621 ngày
9Học viện Hàng không Việt Nam9/2-1/3/202621 ngày
10Đại học Bách khoa Hà Nội9/2-22/2/202614 ngày
11Đại học Đại Nam9/2-22/2/202614 ngày
12Đại học CMC11/2-24/2/202614 ngày
13Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM9/2-27/2/202619 ngày
14Đại học Hùng Vương8/2-1/3/202622 ngày
15Đại học Tài chính - Marketing9/2-22/2/202614 ngày
16Đại học Nha Trang9/2-28/2/202620 ngày
17Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP.HCM)9/2-22/2/202614 ngày
18Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP.HCM)9/2-22/2/202614 ngày
19Đại học Kinh tế Quốc Dân8/2-1/3/202622 ngày
20Đại học Công nghiệp TP.HCM9/2-22/2/202614 ngày
21Đại học Y Dược TP.HCM9/2-27/2/202619 ngày
22Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội)9/2-22/2/202614 ngày
23Đại học Quy Nhơn9/2-1/3/202621 ngày
24Đại học Xây dựng Hà Nội16/2-1/3/202614 ngày
25Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TP.HCM)9/2-1/3/202621 ngày
26Đại học Duy Tân9/2-25/2/202617 ngày
27Đại học Hà Nội9/2-22/2/202614 ngày
28Đại học Mỏ - Địa chất9/2-1/3/202621 ngày
29Đại học Mở Hà Nội9/2-22/2/202614 ngày
30Đại học Ngoại ngữ (Đại học Đà Nẵng)9/2-22/2/202614 ngày
31Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch9/2-27/2/202619 ngày
32Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp9/2-1/3/202621 ngày
33Đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng)9/2-22/2/202614 ngày
34Đại học Văn Hiến11/2-24/2/202614 ngày
35Đại học Thủy lợi9/2-22/2/202614 ngày
36Đại học Quốc tế Sài Gòn9/2-28/2/202620 ngày
37Đại học Sài Gòn9/2-28/2/202620 ngày
38Đại học Lao động - Xã hội (cơ sở 2)9/2-1/3/202621 ngày
39Đại học Sư phạm Hà Nội9/2-22/2/202614 ngày
40Đại học Thăng Long12/2-25/2/202614 ngày
41Đại học Công nghệ Thông tin (Đại học Quốc gia TP.HCM)9/2-22/2/202614 ngày
42Đại học Tôn Đức Thắng9/2-1/3/202621 ngày
43Đại học Quốc tế Hồng Bàng16/2-28/2/202613 ngày
44Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM9/2-22/2/202614 ngày
45Đại học Văn Lang9/2-1/3/202621 ngày
46Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM9/2-27/2/202619 ngày
47Đại học Đồng Nai9/2-1/3/202621 ngày
48Đại học Đà Nẵng9/2-22/2/202614 ngày
49Đại học Văn Hiến11/2-24/2/202614 ngày
50Đại học Thương Mại10/2-23/2/202614 ngày
51Đại học Ngoại thương9/2-1/3/202621 ngày
51ĐH Khoa học Tự nhiên -ĐH Quốc gia Hà Nội9/2-22/2/202614 ngày
52ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐH Quốc gia Hà Nội9/2-24/2/202616 ngày
53Trường ĐH Lâm nghiệp 9/2-1/3/202621 ngày
54Trường ĐH Công nghệ Giao thông vận tải9/2-22/2/202614 ngày
55Trường Đại học Công nghệ TP.HCM9/2-1/3/202621 ngày
56Trường Đại học Gia Định9/2-1/3/202621 ngày
57 Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM2/2-1/3/202628 ngày
58Trường Đại học Công Thương TP.HCM9/2-8/3/202628 ngày
59Đại học Kinh tế TP.HCM9/2-22/2/202614 ngày
60Trường Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TP.HCM)9/2-22/2/202614 ngày
61Học viện Hành chính và Quản trị công (tại TP.HCM)9/2-1/3/202621 ngày
61Đại học Mở TP.HCM9/2-1/3/202621 ngày
62Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng9/2-1/3/202621 ngày
63Trường Đại học Lao động xã hội (cơ sở 2 - TP.HCM)9/2-1/3/202621 ngày
64Đại học Hoa Sen9/2-22/2/202614 ngày
65Đại học Tài nguyên môi trường9/2-27/2/202619 ngày
Lệ Thu
