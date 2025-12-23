  • Zalo

Hơn 1.800 bộ tro cốt vô danh được đặt tạm bợ tại nghĩa trang lớn nhất Hải Phòng

Hơn 1.800 bộ tro cốt vô danh đang được đặt tạm bợ trên giá sắt ở nghĩa trang Ninh Hải (Hải Phòng) mà chưa biết đến bao giờ mới được đưa về nơi an nghỉ vĩnh hằng.

Nghĩa trang Ninh Hải nằm trên địa bàn phường Dương Kinh (Hải Phòng) là nghĩa trang lớn nhất thành phố với diện tích khoảng 9,29 ha, hiện có trên 6.400 ngôi mộ.

Tuy nhiên, ít ai biết rằng, tại một góc của nghĩa trang đang lưu trữ hơn 1.800 tiểu, hũ tro cốt vô danh. Những tiểu, hũ này được xếp tạm bợ trên các giá sắt ở góc phía sau dãy nhà công vụ của nghĩa trang Ninh Hải.

Theo ông Nguyễn Hồng Lê, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Phục vụ mai táng Hải Phòng, đây đều là những ngôi mộ vô danh được phát hiện khi thực hiện các dự án: Dự án xây dựng khu đô thị mới đường Đỗ Mười, dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới phường Hoa Động, dự án Hoàng Huy Green River và dự án xây dựng vườn hoa phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền (cũ).

Từ tháng 7/2023, trong quá trình triển khai các dự án của thành phố, đơn vị thi công phát hiện hơn 1.800 bộ hài cốt, sau đó di dời và đưa về hỏa táng tại nghĩa trang Ninh Hải. Do chưa sắp xếp được nơi chôn cất nên ban quản lý nghĩa trang dựng lán tạm để cất giữ. Chi phí từ khi di chuyển tại thực địa, đưa về hoả táng cho tới khi được an vị cuối cùng của mỗi ngôi mộ là 11,2 triệu đồng/ngôi, do Công ty Tâm An – đơn vị thi công những dự án trên chi trả.

Ông Nguyễn Hồng Lê cho biết thêm, thành phố đã họp nhiều lần nhưng chưa thể sắp xếp được nơi chôn cất phù hợp. Công ty đề xuất xây toà tháp mai táng để an vị những bộ tro cốt trên, vừa tiết kiệm đất và có thể thờ cúng lâu dài. Sau này, khi phát sinh ở những dự án khác vẫn có đủ diện tích để đặt số lượng lớn hũ tro cốt.

Thành phố đã có chủ trương xây dựng 3 tòa tháp tại Dự án mở rộng nghĩa trang Phi Liệt (xã Việt Khê, Hải Phòng), song đến nay thời điểm triển khai cụ thể vẫn chưa được xác định.

Để thuận tiện cho việc quản lý, tra cứu hồ sơ, tránh thất lạc, ban quản lý nghĩa trang đã đánh số, ký hiệu đầy đủ cho các tiểu, quách, hũ tro cốt của hơn 1.800 bộ hài cốt.

Sau hơn 2 năm được bố trí tạm thời trong nghĩa trang Ninh Hải, hơn 1.800 tiểu, hũ tro cốt vô chủ vẫn đang chờ phương án xử lý ổn định.

Ông Nguyễn Hồng Lê cho biết, với trách nhiệm của mình, đơn vị quản lý nghĩa trang vẫn thường xuyên hương khói và làm các nghi lễ tâm linh mỗi dịp lễ Tết, để hương linh người quá cố bớt đi phần cô quạnh.

