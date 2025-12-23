Hơn 1.800 bộ tro cốt vô danh được đặt tạm bợ tại nghĩa trang lớn nhất Hải Phòng

Từ tháng 7/2023, trong quá trình triển khai các dự án của thành phố, đơn vị thi công phát hiện hơn 1.800 bộ hài cốt, sau đó di dời và đưa về hỏa táng tại nghĩa trang Ninh Hải. Do chưa sắp xếp được nơi chôn cất nên ban quản lý nghĩa trang dựng lán tạm để cất giữ. Chi phí từ khi di chuyển tại thực địa, đưa về hoả táng cho tới khi được an vị cuối cùng của mỗi ngôi mộ là 11,2 triệu đồng/ngôi, do Công ty Tâm An – đơn vị thi công những dự án trên chi trả.