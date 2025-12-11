Dự án nghĩa trang gần 40 tỷ ở Huế bị mưa lũ lịch sử tàn phá thế nào?

Dự án nghĩa trang 40 tỷ ở Huế sạt lở nghiêm trọng do mưa lũ liên tiếp

Nghĩa trang cũng có vị trí đắc địa về mặt phong thuỷ khi lưng tựa vào núi, mặt hướng ra đầm Lập An và Khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô. Thế nhưng, khi dự án còn đang dang dở thì bị những đợt mưa lũ liên tiếp, kéo dài từ cuối tháng 10 đến đầu tháng 11/2025 tàn phá nghiêm trọng.

Người dân địa phương cho biết, mấy chục năm qua, khu vực thực hiện dự án nghĩa trang nhân dân Trường Đồng chưa từng xảy ra sạt lở. Khi dự án triển khai, gặp mưa bão liên tiếp mới xảy ra tình trạng sạt lở. Về lâu dài, chính quyền địa phương, chủ đầu tư cần có biện pháp gia cố vì mái taluy hiện nay rất dốc, nước từ trên cao đổ xuống lâu ngày sẽ gây xói mòn và tiếp tục sạt lở.

Tháng 10/2019, dự án đầu tư hạ tầng mở rộng nghĩa trang nhân dân Trường Đồng được UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế (nay là TP Huế) phê duyệt với tổng mức đầu tư gần 40 tỷ đồng (giai đoạn 1) tại khu vực núi Phú Gia thị trấn Lăng Cô và xã Lộc Tiến (huyện Phú Lộc cũ - nay là xã Chân Mây - Lăng Cô).



Theo hồ sơ dự án, công trình do Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng khu vực Phú Lộc làm chủ đầu tư (sau hợp nhất chuyển giao lại cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 3). Giai đoạn 1 của dự án có diện tích hơn 7,8 ha, với quy mô khoảng 4.488 phần lô mộ, có 9 tuyến đường giao thông trục chính và nội bộ. Cùng với đó là các công trình cổng nghĩa trang, nhà quản trang, sân lễ, chòi nghỉ, bãi đỗ xe…Tháng 3/2022, dự án được điều chỉnh tăng diện tích lên hơn 17,4 ha. Thời gian thực hiện dự án là 3 năm, tính từ tháng 10/2019. Tuy nhiên, đến nay dự án vẫn chưa hoàn thiện.