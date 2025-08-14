Home Credit và lời giải cho bài toán tài chính mùa tựu trường

(VTC News) -

Điểm tựa vững chắc từ Home Credit

Mỗi mùa tựu trường, danh sách những hành trang cần sắm sửa cho con trẻ dường như dài thêm. Thấu hiểu gánh nặng này, Home Credit đã hợp tác với các hệ thống bán lẻ hàng đầu như Thế Giới Di Động, Điện Máy Xanh, FPT Shop, CellphoneS, Honda và Vinfast mang đến giải pháp tài chính sẵn sàng.

Các chương trình mua điện thoại, laptop, máy tính bảng, đến các mẫu xe máy xăng, xe máy điện mới nhất được trả góp với lãi suất 0% và chính sách trả trước từ 0 đồng đã xóa bỏ rào cản tài chính ban đầu, cho phép phụ huynh trang bị ngay cho con những công cụ cần thiết nhất mà không cần một khoản tiền lớn. Với kỳ hạn thanh toán linh hoạt lên đến 24 tháng, kế hoạch chi tiêu của gia đình cũng trở nên dễ thở hơn rất nhiều.

Mùa tựu trường sẵn sàng tài chính cùng Home Credit Việt Nam.

Nhưng việc mua sắm trang thiết bị mới chỉ là bước khởi đầu, các khoản học phí và chi phí sinh hoạt cũng là thách thức lớn. Để giải quyết dứt điểm nỗi lo này, giải pháp vay tiền mặt của Home Credit được thiết kế để trở nên nhanh chóng và dễ tiếp cận.

Với hạn mức linh hoạt từ 5 đến 250 triệu đồng và thủ tục phê duyệt gọn nhẹ, các gia đình có thể nhận được khoản hỗ trợ gần như ngay lập tức. Quan trọng hơn, kỳ hạn trả góp có thể kéo dài đến 57 tháng, giúp chia nhỏ khoản phải trả, giảm áp lực tài chính hàng tháng một cách đáng kể.

Đặc biệt, với các phụ huynh đã sở hữu thẻ tín dụng Home Credit, sẽ được giảm 400.000 đồng cho hóa đơn từ 8 triệu đồng khi mua hàng tại FPT Shop và CellphoneS đến hết ngày 31/8.

Hành trình “Home Love” nối dài những yêu thương trên khắp mọi miền tổ quốc.

Hơn cả một đơn vị cung cấp tài chính, Home Credit còn thể hiện trách nhiệm xã hội sâu sắc, một cam kết lâu dài với tương lai của thế hệ trẻ Việt Nam, thông qua chương trình “Home Love”.

Đây là hành trình đầy ý nghĩa, nơi mỗi hợp đồng tín dụng được mở mới sẽ đóng góp 10.000 đồng vào quỹ, phối hợp cùng Quỹ Hy Vọng để cải tạo và xây mới các điểm trường tại những vùng đất còn nhiều gian khó như Thanh Hóa, Điện Biên. Mỗi giao dịch vì thế không chỉ mang giá trị tài chính, mà còn là một hành động góp phần xây dựng tương lai bền vững.

“Chúng tôi hiểu rằng cha mẹ luôn mong muốn con mình sẵn sàng và tự tin nhất cho năm học mới”, ông Jakub Kudrna, Giám đốc Chiến lược Kinh doanh của Home Credit, chia sẻ, “Do đó, Home Credit không chỉ cung cấp hỗ trợ tài chính thiết thực mà còn hướng tới mục tiêu xây dựng một tương lai tươi sáng hơn cho thế hệ trẻ Việt Nam”.

Nơi những giấc mơ được chắp cánh

Những giải pháp tài chính đó, trên thực tế, không chỉ là những con số hay hợp đồng. Chúng là khởi nguồn cho những câu chuyện đầy lạc quan, là điểm tựa để những người mẹ như chị Hồng Dung và chị Hường có thể sẵn sàng tài chính, thắp sáng tương lai cho con mình.

Tại một con hẻm nhỏ ở Củ Chi, TP.HCM, tin vui con trai đỗ đại học của chị Hồng Dung đến cùng với một nỗi lo không hề nhỏ. Là một nữ công nhân may, một tay gồng gánh gia đình ba con, chị đối mặt với áp lực khổng lồ từ học phí, tiền mua laptop và xe máy cho con.

Đúng lúc ấy, chị đã tìm thấy điểm tựa ở Home Credit. Một khoản vay tiền mặt hơn 40 triệu đồng được duyệt nhanh chóng đã giải quyết triệt để gánh nặng trước mắt, mang lại cho chị sự an tâm. “Khi mà chị vay được Home Credit, chị yên tâm lắm. Có tiền cho con chủ động học hành, mình bớt lo lắng hơn”, chị Dung chia sẻ với nụ cười nhẹ nhõm.

Chị Hồng Dung luôn cảm thấy an tâm khi có sự hỗ trợ của Home Credit.

Câu chuyện về điểm tựa tài chính ấy lại được viết tiếp ở một vùng đất khác, nơi chị Hoàng Thị Hường, một giáo viên đã 24 năm gieo chữ ở vùng cao Hà Quảng, Cao Bằng, cũng mang trong mình những trăn trở tương tự.

Là mẹ đơn thân, đồng lương nhà giáo chỉ vừa đủ cho hai mẹ con trang trải. Khi con trai chuẩn bị vào đại học, ước mơ về một chiếc laptop mới cho con trở thành một bài toán khó. Không một chút do dự, chị đã tìm đến chương trình trả góp của Home Credit.

Chiếc laptop mơ ước đã về tay con trai, để con có phương tiện đầu tư học tập, nỗi trăn trở của người mẹ cũng vơi đi phần nào. Việc trả góp cũng giúp áp lực tài chính của chị nhẹ nhàng hơn.

Từ thành thị sầm uất đến những vùng quê còn nhiều khó khăn, những câu chuyện như của chị Dung và chị Hường như hiện thực hóa một phần mong muốn của Home Credit - không chỉ mang đến các giải pháp tài chính, hơn thế, công ty mang đến sự an tâm, sự sẵn sàng và một niềm lạc quan tươi sáng, để mỗi mùa tựu trường thực sự là một mùa vui trọn vẹn.