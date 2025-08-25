Home Credit 5 năm liên tiếp giữ vững danh hiệu 'Nơi làm việc tốt nhất châu Á'

(VTC News) -

Đây là giải thưởng thường niên do HR Asia - tạp chí hàng đầu về nhân sự tại châu Á - bình chọn, dựa trên khảo sát mức độ hài lòng của nhân viên tại các doanh nghiệp.

Với chủ đề “Sức mạnh đa thế hệ”, giải thưởng năm nay tôn vinh những doanh nghiệp đang xây dựng lực lượng lao động đa thế hệ, không chỉ thu hút, giữ chân và gắn kết nhân tài ở mọi độ tuổi, mà còn có thể khai phóng được sức mạnh của sự đa dạng đó.

Văn hóa gắn kết, đặt con người làm trọng tâm

Trong năm thứ 5 liên tiếp nhận giải thưởng uy tín này, Home Credit một lần nữa được đánh giá cao về mức độ gắn kết nhân viên và văn hoá làm việc xuất sắc.

Bà Văn Thị Hồng Hạnh (trái), Giám đốc Nhân sự tại Home Credit Việt Nam, vinh dự nhận giải từ HR Asia.

Trên thực tế, theo khảo sát trong năm 2024, công ty ghi nhận 94% nhân viên tự hào khi nói với mọi người rằng họ làm việc tại Home Credit. Chỉ số eNPS đo lường mức độ hài lòng của nhân sự toàn công ty đạt 72 điểm. Đặc biệt, tỷ lệ giữ chân nhân viên luôn không ngừng cải thiện qua từng năm và thuộc nhóm đầu trong các công ty cùng ngành tài chính tiêu dùng tại Việt Nam.

Với quan điểm doanh nghiệp thành công là doanh nghiệp biết lắng nghe, kết nối và phát triển tiềm năng của từng thế hệ trong tổ chức, HR Asia tập trung đánh giá các doanh nghiệp ở những tiêu chí quan trọng như sự thay đổi cơ cấu nhân khẩu học trong lực lượng lao động; khả năng thu hút và giữ chân nhân tài ở mọi độ tuổi; thu hẹp khoảng cách kỹ năng giữa các thế hệ; mức độ đáp ứng kỳ vọng đa dạng của lực lượng lao động; sự gắn kết và hiệu quả công tác trong đội ngũ; việc tối ưu nguồn lực và xây dựng tổ chức sẵn sàng cho tương lai.

5 năm liên tiếp Home Credit kiên định xây dựng môi trường làm việc hạnh phúc.

Việc giữ vững danh hiệu “Nơi làm việc tốt nhất châu Á” suốt nửa thập kỷ chính là minh chứng rõ ràng nhất cho chiến lược phát triển con người bền vững của Home Credit. Công ty tài chính tiêu dùng này luôn nỗ lực hiện thực hóa cam kết xây dựng môi trường làm việc hạnh phúc, nhân văn, đặt con người làm trọng tâm và không ngừng đổi mới theo nhu cầu thực tế của nhân sự.

Trụ cột làm nên môi trường làm việc nhân văn

Suốt những năm qua, chiến lược nhân sự của Home Credit hướng đến xây dựng môi trường làm việc nhân văn, hạnh phúc thông qua hai trụ cột là thúc đẩy văn hóa học tập suốt đời và phát triển văn hóa đa dạng, công bằng, hòa nhập (DEI). Đây là hai nền tảng vững chắc giúp kết nối các thế hệ, thu hẹp khoảng cách kỹ năng và thúc đẩy tiềm năng tập thể tại công ty tài chính tiêu dùng hàng đầu Việt Nam.

Với quy mô khoảng 6.700 nhân viên, Home Credit xuất sắc tạo nên môi trường làm việc gắn kết giữa những con người đa quốc tịch và đa dạng thế hệ từ Gen X, Gen Y đến Gen Z.

Trong năm 2024, công ty đã thực hiện 724.889 giờ đào tạo cho đội ngũ nhân sự. Bình quân, mỗi người lao động có 116 giờ học tập xuyên suốt năm. Đáng nói, các khóa đào tạo luôn nhận được phản hồi tích cực từ nhân viên, với mức độ hài lòng trung bình là 4,83/5.

Một buổi đào tạo tại Home Credit với sự tham gia của nhân sự từ nhiều phòng ban.

Tại Home Credit Việt Nam, văn hóa học tập trọn đời không chỉ là xu hướng, mà là DNA của doanh nghiệp và cũng là chiến lược then chốt để tất cả nhân viên có thể cùng phát triển. Cụ thể, công ty tài trợ các khóa học nhóm hoặc cá nhân để cá nhân hóa hành trình học tập, đồng thời cung cấp nền tảng Udemy cho nhân viên tự do lựa chọn.

Bên cạnh đó, “Home-Schooled Expert Series” (tạm dịch “Giờ học thứ Năm”) được tổ chức hằng tuần là chương trình được công ty xây dựng nhằm mang đến nhiều chủ đề đa dạng về kỹ năng, chuyên môn, công nghệ, do chuyên gia nội bộ và đối tác dẫn dắt.

Đặc biệt, các chương trình “Emerging Leadership” (tạm dịch “Ươm mầm lãnh đạo trẻ”) và “Elite Leadership Program” (tạm dịch “Lãnh đạo tinh hoa”) cũng được Home Credit tổ chức định kỳ nhằm nâng cao năng lực quản lý ở mọi cấp độ. Kết hợp cùng với văn hóa DEI, công ty đã tạo nên môi trường nơi sự khác biệt được tôn vinh và mọi người đều có cơ hội phát triển công bằng - bất kể tuổi tác, nền tảng hay kinh nghiệm.

Home Credit luôn tin rằng đầu tư vào con người chính là đầu tư cho tương lai của doanh nghiệp. Bà Văn Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Nhân sự Home Credit Việt Nam, chia sẻ: “Danh hiệu này không phải là đích đến, mà là động lực để chúng tôi không ngừng nâng tầm trải nghiệm nhân viên, củng cố văn hóa gắn kết, tăng cường cộng tác liên thế hệ và xây dựng một tổ chức bền vững, sẵn sàng cho tương lai – nơi mọi thế hệ cùng đồng hành và phát triển”.