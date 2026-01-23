Việt Nam dự Lễ ký Hiến chương Hội đồng Hòa bình về chấm dứt xung đột Dải Gaza

(VTC News) -

Ngày 22/1, nhận lời mời của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Lễ ký Hiến chương Hội đồng Hòa bình về chấm dứt xung đột tại Dải Gaza. Sự kiện diễn ra bên lề Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) tại Davos, Thụy Sỹ.

Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn gặp Chủ tịch Diễn đàn Kinh tế Thế giới Borge Brende (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam)

Tại buổi lễ, 20 nguyên thủ quốc gia và đại diện chính phủ các nước, vùng lãnh thổ gồm Mỹ, Bahrain, Morocco, Argentina, Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Hungary, Indonesia, Jordan, Kazakhstan, Kosovo, Pakistan, Paraguay, Qatar, Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ, Uzbekistan, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Mông Cổ cùng ký Hiến chương Hội đồng Hòa bình.

Trong khuôn khổ sự kiện, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đã có các cuộc trao đổi với các thành viên nội các Mỹ, gồm Ngoại trưởng Marco Rubio, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent, Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick, Trưởng Đại diện Thương mại Jamieson Greer và thành viên Hội đồng điều hành Jared Kushner.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn gặp Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam)

Phó Thủ tướng khẳng định Việt Nam đánh giá cao những nỗ lực của Tổng thống Donald Trump trong việc thúc đẩy hòa bình, hợp tác và thịnh vượng trên thế giới, đồng thời sẵn sàng tham gia Hội đồng Hòa bình với tư cách thành viên sáng lập. Việt Nam mong muốn sớm phối hợp với các thành viên Hội đồng triển khai Kế hoạch Hòa bình Dải Gaza đã được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua tại Nghị quyết 2803 ngày 17/11/2025, qua đó thúc đẩy hòa bình bền vững tại Trung Đông trên cơ sở lập trường nhất quán của Việt Nam về vấn đề Palestine, phù hợp với luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc.

Phó Thủ tướng cũng trân trọng chuyển lời của Tổng Bí thư Tô Lâm cảm ơn và đánh giá cao việc Tổng thống Donald Trump tiếp tục ủng hộ phát triển quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ, ủng hộ một Việt Nam “mạnh, độc lập, tự cường và thịnh vượng”, đồng thời chuyển lời mời Tổng thống Donald Trump và Phu nhân sớm thăm Việt Nam vào thời điểm thích hợp.

Các Bộ trưởng Mỹ khẳng định coi trọng và nhất trí thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ đi vào chiều sâu, hiệu quả, trong đó có việc thúc đẩy sớm đạt được thỏa thuận về đàm phán thuế đối ứng. Các bên cũng hoan nghênh Việt Nam trở thành thành viên sáng lập Hội đồng Hòa bình và cho biết Tổng thống Donald Trump sẽ thu xếp thăm Việt Nam khi điều kiện cho phép.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn cũng đã hội kiến Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev. Tổng thống Aliyev gửi lời chào thân ái tới Tổng Bí thư Tô Lâm, chúc mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng thời bày tỏ mong muốn thăm Việt Nam trong năm 2026 nhằm tiếp tục thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược song phương, nhất là trong các lĩnh vực dầu khí và công nghệ.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn gặp Đại diện cấp cao của Hội đồng Hoà bình, cựu đặc phái viên Liên hợp quốc về Trung Đông Nickolay Mladenov. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam)

Cùng dịp này, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn cũng gặp Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia, Uzbekistan, Saudi Arabia và Đại diện cấp cao của Hội đồng Hòa bình, cựu Đặc phái viên Liên hợp quốc về Trung Đông Nickolay Mladenov để trao đổi về hợp tác trong khuôn khổ Hội đồng Hòa bình cũng như các vấn đề song phương. Các đối tác đánh giá cao quyết định của Việt Nam tham gia Hội đồng Hòa bình về Gaza, tin tưởng Việt Nam sẽ đóng góp tích cực cho tiến trình hòa bình tại khu vực.