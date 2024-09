Hội Chữ thập đỏ Việt Nam kêu gọi ủng hộ khắc phục hậu quả bão Yagi

(VTC News) -

Theo Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, bão số 3 - bão Yagi sau khi tàn phá các tỉnh ven biển Quảng Ninh, Hải Phòng, Nam Định, càn quét Hà Nội với sức gió cấp 8, giật cấp 10 và tiếp tục đi về hướng tây qua Vĩnh Phúc, Phú Thọ.

Mưa to trên diện rộng do hoàn lưu của bão số 3 tại các tỉnh miền núi phía Bắc, nhất là ở các tỉnh Yên Bái, Lào Cai, Sơn La, Điện Biên, Thái Nguyên, Lạng Sơn do đã có mưa to đến rất to, làm lũ quét, lũ ống làm thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.

Bão số 3 gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai và Hội Chữ thập đỏ các tỉnh, thành phố, thiệt hại tính đến 15h, ngày 8/9 có 16 người chết, 7 người mất tích, 198 người bị thương.

Về tài sản, 6 nhà sập đổ; 5.335 nhà hư hỏng; 326 nhà phải di dời. Về nông nghiệp, lúa bị ngập và hư hỏng 133.917 ha; thiệt hại hoa màu 9.767 ha; cây lấy gỗ 12.088 cây; cây ăn quả 4.668 ha;… Thiệt hại về chăn nuôi, thủy hải sản: gia súc bị chết, cuốn trôi 231 con; gia cầm 407; lồng bè thủy sản 1.048.

Ngay sau cơn bão suy yếu, các cấp Hội Chữ thập đỏ tham gia cùng các lực lượng chức năng của địa phương trong công tác khắc phục hậu quả mưa bão:

Tại Hà Nội, cán bộ, hội viên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ quận Hai Bà Trưng, Hà Đông, Đông Anh, Gia Lâm… tham gia vệ sinh môi trường, dọn dẹp cây cối bật gốc, gẫy đổ, đảm bảo lưu thông các tuyến đường; chuẩn bị các suất ăn nhanh và nước uống phục vụ các lực lượng chức năng đang thực hiện nhiệm vụ sau bão; thăm hỏi và hỗ trợ bước đầu các gia đình có 1 người tử vong và 1 người bị thương 43 triệu đồng.

Sau khi triển khai hoạt động cứu trợ khẩn cấp và khảo sát, đánh giá nhu cầu cần trợ giúp của người dân, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam kêu gọi cả nước cùng chung tay giúp đỡ người dân bị ảnh hưởng bão số 3 sớm khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống.

Các cá nhân, tổ chức có thể ủng hộ bằng cách chuyển khoản tới số tài khoản thiện nguyện: 2022 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MB Bank); chủ tài khoản là Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

Nội dung chuyển khoản: Baoso3. Mọi sự đóng góp, dù lớn hay nhỏ, đều sẽ góp phần mang lại hy vọng và hỗ trợ thiết thực cho người dân vùng bão.