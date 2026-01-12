Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh xây dựng mô hình quản trị thông minh, dựa trên nền tảng số

(VTC News) -

Nội dung trên được GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, đề cập khi phát biểu chỉ đạo Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2026 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, ngày 12/1.

GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương.

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh khẳng định, 10 nhóm nhiệm vụ trọng tâm mà Học viện xác định không phải là những nhiệm vụ mới, mà là những nhiệm vụ xuyên suốt trong toàn bộ quá trình xây dựng và phát triển Học viện.

"Điểm cốt lõi mang tính đột phá là cách làm mới, trọng tâm mới và giải pháp cụ thể mới, thể hiện rõ tinh thần 'nói ít, hành động nhiều', kiên quyết đi vào thực chất, hiệu quả. Điều đó cho thấy Học viện bước vào năm 2026 với thế chủ động, bản lĩnh và tầm nhìn chiến lược", GS.TS Nguyễn Xuân Thắng nói.

Nhìn lại một năm triển khai thực hiện Quyết định số 214 của Bộ Chính trị (về chức năng, nhiệm vụ của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh), ông Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, việc sắp xếp, sáp nhập các đơn vị trong hệ thống Học viện là chủ trương đúng đắn, cần tiếp tục được triển khai đồng bộ, khoa học, nhằm tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, tạo điều kiện để các đơn vị hỗ trợ tốt hơn cho công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học và quản trị Học viện.

Bên cạnh đó, Học viện có những bước chuyển quan trọng trong đổi mới đào tạo, qua đó tiếp tục khẳng định uy tín của Học viện đối với hệ thống chính trị trong nước và trên trường quốc tế; ngày càng có nhiều quốc gia, đối tác mong muốn trao đổi học thuật, hợp tác đào tạo, bồi dưỡng với Học viện.

GS.TS Nguyễn Xuân Thắng nêu rõ phương châm đào tạo của Học viện: Nhà trường làm nền tảng, học viên là trung tâm, giảng viên là động lực, kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng; phát triển các chương trình đào tạo phải kế thừa gắn với đổi mới, bảo đảm tính ổn định của chương trình nhưng luôn vận động, phát triển.

Đồng thời, công tác đào tạo, bồi dưỡng của Học viện phải hiện đại trong nội dung, phương pháp, quản lý; tăng cường tương tác, gắn chặt với thực tiễn trong nước và thế giới, cũng như với chính quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và thực tiễn hoạt động của Học viện.

Tuy nhiên, trước yêu cầu mới, GS.TS Nguyễn Xuân Thắng lưu ý Học viện cần đi xa hơn, mạnh hơn, quyết liệt hơn trong xây dựng mô hình quản trị Học viện thông minh, dựa trên nền tảng số; coi trí tuệ nhân tạo (AI) là trợ lý quan trọng trong giảng dạy, học tập và quản lý; thúc đẩy mô hình giảng viên - học viên cùng đồng kiến tạo tri thức.

Việc xây dựng mô hình AI nội bộ của Học viện phải được triển khai bài bản, trong đó dữ liệu của Học viện phải "đủ, sạch, sống" để phục vụ hiệu quả cho đào tạo, nghiên cứu và quản trị.

"Công tác đào tạo cần phát triển các chương trình mới gắn với mô hình chính quyền địa phương hai cấp, thông qua cẩm nang, tài liệu hướng dẫn tra cứu, phục vụ trực tiếp cho quá trình thực thi nhiệm vụ tại cơ sở; đồng thời nghiên cứu xây dựng chương trình đào tạo cao cấp dành cho thứ trưởng và chức danh tương đương.

Đặc biệt, cần chú trọng các nội dung mới, nhất là 18 nội dung trọng tâm được chắt lọc từ các báo cáo chính trị, thể hiện trong chương trình hành động thực hiện Văn kiện Đại hội XIV của Đảng; bảo đảm việc hoàn thiện, đồng bộ hóa giáo trình, tài liệu đào tạo", Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nêu rõ.

Về công tác nghiên cứu khoa học, ông Nguyễn Xuân Thắng đề nghị sớm ban hành Đề cương chương trình KX.02 về nghiên cứu, vận dụng và phát triển sáng tạo lý luận đường lối đổi mới trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Xác định rõ đây là chương trình khoa học có ý nghĩa nền tảng, GS.TS Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, việc nghiên cứu, hoàn thiện lý luận đường lối đổi mới được xác định là nội dung then chốt trong quá trình bổ sung, phát triển lý luận về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Bên cạnh đó, cần xây dựng hệ chương trình khoa học đặc biệt; tập trung nghiên cứu, đánh giá và xử lý dứt điểm các nhiệm vụ, dự án còn tồn đọng; đồng thời thiết kế các chương trình nghiên cứu mới, nhất là những chương trình đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng nhanh chóng đi vào thực tiễn cuộc sống...

Để triển khai được những nhiệm vụ lớn, mang tầm chiến lược đó, ông Nguyễn Xuân Thắng đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định, phải làm sớm, làm đồng bộ, làm nghiêm; đồng thời tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ trẻ, các chuyên gia đầu ngành, chủ động phòng ngừa nguy cơ "hẫng hụt" về đội ngũ trong tương lai.

Khẳng định vai trò quan trọng của đội ngũ cán bộ, GS.TS Nguyễn Xuân Thắng yêu cầu xây dựng và hoàn thiện quy chế đánh giá cán bộ theo hướng thực chất, công khai, minh bạch; tạo cơ chế khuyến khích, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới, dám sáng tạo vì lợi ích chung, coi đây là động lực quan trọng để Học viện tiếp tục giữ vững vai trò trung tâm quốc gia về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý và nghiên cứu lý luận chính trị trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.