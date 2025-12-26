Tổng Bí thư: Bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ người dân tộc thiểu số

Chiều 26/12, Tổng Bí thư Tô Lâm tới dự và chủ trì buổi gặp mặt đoàn đại biểu các học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu, đại diện cho trí tuệ, nghị lực và khát vọng vươn lên của tuổi trẻ các dân tộc thiểu số trên khắp mọi miền Tổ quốc.

Tổng Bí thư Tô Lâm tặng quà học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu.

Nói chuyện thân mật với các em, Tổng Bí thư Tô Lâm nhắc lại, ngay từ những ngày đầu lập nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định chân lý bất biến về đại đoàn kết dân tộc.

Trong Thư gửi Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam năm 1946, Bác căn dặn: “Đồng bào Kinh hay Thổ, Mường hay Mán… đều là con cháu Việt Nam, đều là anh em ruột thịt… Sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng lòng đoàn kết của chúng ta không bao giờ giảm bớt”, khẳng định, Đảng ta luôn nhất quán xác định: công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của cả hệ thống chính trị; phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là nhiệm vụ chiến lược, lâu dài, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với ổn định chính trị, phát triển bền vững và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc của đất nước.

“Nhìn các cháu rạng rỡ trong bộ trang phục truyền thống mang đậm bản sắc văn hóa của từng dân tộc cũng như thấy được sự trưởng thành của các cháu, tôi thực sự rất xúc động và rất tự hào. Tinh thần vượt khó khăn vươn lên trong cuộc sống đó là điều rất đáng trân quý”, Tổng Bí thư nói.

Bày tỏ vui mừng trước những thành tích của các học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số được tuyên dương chính là minh chứng thuyết phục cho một chân lý giản dị mà sâu sắc: hoàn cảnh có thể khác nhau, nhưng tri thức, ý chí và khát vọng vươn lên luôn có thể mở ra con đường đi tới tương lai, Tổng Bí thư tin tưởng rằng từ những bản làng, buôn làng, thôn xóm hôm nay sẽ tiếp tục xuất hiện ngày càng nhiều trí thức, cán bộ, doanh nhân, nhà khoa học, nghệ sĩ, vận động viên, chiến sĩ ưu tú là người dân tộc thiểu số, góp phần dựng xây đất nước ngày càng giàu mạnh, phát triển.

Thời gian tới, để tiếp tục chăm lo, bồi dưỡng và phát huy tốt hơn nữa vai trò của thế hệ trẻ người dân tộc thiểu số trong kỷ nguyên phát triển mới, Tổng Bí thư đề nghị Bộ Dân tộc và Tôn giáo cần tiếp tục phát huy vai trò cơ quan tham mưu chiến lược về công tác dân tộc; chủ trì rà soát, hoàn thiện chính sách đối với học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số; xây dựng cơ chế theo dõi, kết nối, hỗ trợ lâu dài đối với các em đã được tuyên dương; nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng dân tộc rất ít người.

Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục coi phát triển giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số là nhiệm vụ trọng tâm; chú trọng phát hiện, bồi dưỡng học sinh năng khiếu; đầu tư hệ thống trường nội trú, bán trú; chăm lo đội ngũ giáo viên.

Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan xây dựng Đề án đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ người dân tộc thiểu số từ học sinh, sinh viên xuất sắc; trước mắt, nghiên cứu lựa chọn, cấp học bổng đào tạo ở nước ngoài cho một số cháu được tuyên dương.

Dịp này, cùng với việc yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tạo môi trường thuận lợi để thanh niên dân tộc thiểu số học tập, khởi nghiệp, lập nghiệp, cống hiến và trưởng thành; gắn đào tạo với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ biên giới, giữ gìn bản sắc văn hóa và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, Tổng Bí thư mong muốn các cháu tiếp tục nuôi dưỡng khát vọng học tập, không ngừng nâng cao tri thức, kỹ năng, làm chủ khoa học công nghệ, chuyển đổi số; rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức, kỷ luật và tư duy đổi mới, sáng tạo; sống có lý tưởng, có hoài bão, có trách nhiệm với gia đình, quê hương, cộng đồng và đất nước.