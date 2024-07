Học TESOL hiệu quả tại TESOL Simple Education: Lộ trình gấp 5 lần thực hành

(VTC News) -

Một số trung tâm tiếng Anh lớn đã ưu tiên tuyển dụng các giáo viên sở hữu các chứng chỉ quốc tế như TESOL hay CELTA và họ coi đó là tiêu chí quan trọng trong quá trình chọn lọc hồ sơ.

Nhiều trung tâm Tiếng Anh ưu tiên tuyển dụng học viên có chứng chỉ TESOL.

Trong đó, chứng chỉ TESOL (Teaching English to Speakers of Other Languages) là tiêu chuẩn giảng dạy tiếng Anh quốc tế được công nhận, giúp các giáo viên khẳng định năng lực chuyên môn và tăng khả năng cạnh tranh trong quá trình tuyển dụng.

TESOL là chứng chỉ giảng dạy tiếng Anh quốc tế được công nhận.

Khóa học TESOL ưu tiên thực hành tại TESOL Simple Education

Cùng nhu cầu của thị trường cũng như mối quan tâm của các nhà tuyển dụng đặt chất lượng giáo viên lên hàng đầu, nhiều khóa học TESOL được ra mắt. Các khóa học TESOL 100 giờ, TESOL 120 giờ và 250 giờ tại TESOL Simple Education (TSE) giúp các giáo viên tiếng Anh nâng cao kỹ năng giảng dạy, gia tăng lợi thế để ứng tuyển vào các trung tâm lớn.

TESOL Simple Education là đối tác của nhiều trường Đại Học uy tín.

Đặc biệt, tại TSE, chương trình học được thiết kế với 70% thời gian là thực hành giúp các học viên rèn luyện sự tự tin và ghi nhớ kiến thức sâu hơn. Học viên sau khi hoàn thành khóa học TESOL tại TESOL Simple Education có thể tự tin nâng cao trình độ chuyên môn, mở rộng cơ hội việc làm và thuận lợi thăng tiến hơn trong tương lai.

Lộ trình TESOL gấp 5 lần thực hành, ứng dụng caoTại TESOL Simple Education (TSE), phần thực hành được chú trọng hơn cả. Với lộ trình thực hành 70% gấp 5 lần thực hành, học viên sẽ được rèn luyện các kỹ năng giảng dạy thực tế thông qua hơn 20 hoạt động thú vị như thực hành dạy học, trò chơi ngôn ngữ, hoạt động tương tác.

Bên cạnh đó, khóa học còn kết hợp 9 phương pháp giảng dạy cho 4 kỹ năng Listening, Reading, Speaking, Writing và 3 yếu tố ngôn ngữ Vocabulary, Grammar, Pronunciation.

Chứng nhận từ ALAP - TESOL Simple Education đạt tiêu chuẩn quốc tế về giảng dạy TESOL.

Không chỉ gói gọn ở các kỹ năng giảng dạy, học TESOL tại TSE, các thầy cô giáo tiếng Anh còn nắm bắt được cách quản lý lớp học, xác định vai trò của giáo viên và tâm lý học viên, soạn giáo án, điều phối lớp, kỹ năng phỏng vấn việc làm,... Các hoạt động này giúp giáo viên tìm ra phong cách giảng dạy của bản thân, tự tin hơn khi đứng lớp và biết cách tạo ra một môi trường học tập tích cực, hiệu quả.

Các phần lý thuyết cô đọng, dễ nhớ

TESOL Simple Education cũng ưu tiên kết hợp chặt chẽ giữa lý thuyết và thực hành, nhằm đáp ứng nhu cầu của các nhà tuyển dụng. Các lý thuyết được áp dụng trong khóa học tiêu biểu như: lý thuyết thụ đắc ngôn ngữ của giáo sư Stephen Krashen, cách đánh giá trình độ học viên dựa theo khung CEFR.

Nhờ đó, các học viên không chỉ nắm vững kiến thức, mà còn nâng cao kỹ năng giảng dạy, biết cách áp dụng các lý thuyết vào thực tế. Việc dựa trên các lý thuyết cốt lõi cũng giúp học viên TESOL thấu hiểu học sinh và có được kỹ năng quản lý lớp học, xử lý tình huống phù hợp với tâm lý và hoàn cảnh lớp học hơn.

Các học viên tốt nghiệp khóa học TESOL tại TESOL Simple Education.

Trải qua nhiều năm kinh nghiệm đào tạo hơn 4.000 học viên TESOL, TESOL Simple Education đã khai giảng hơn 450 lớp học. Trong đó, hơn 2.000 học viên đã để lại đánh giá 5 sao và dành lời khen về phương pháp giảng dạy, nội dung khóa học đặc biệt là các giảng viên luôn giữ được nhịp tương tác và xây dựng nhằm đưa ra những giải pháp có tính ứng dụng cao cho học viên. Nhiều học viên tại đây cũng sở hữu cơ hội được làm việc tại các trung tâm Anh Ngữ lớn.

Các học viên có nhu cầu học và thi chứng chỉ TESOL, muốn tham khảo thêm về thông tin TESOL Simple English có thể liên hệ fanpage, website hoặc hotline để được tư vấn kỹ hơn.

Các khóa học tại TESOL Simple Education:

- Khóa TESOL nền tảng 100h/120h

- Khóa TESOL Advanced 250h - TESOL bậc cao dành cho cấp quản lý

- Khóa kỹ năng dạy luyện thi Starters - Movers - Flyers

TESOL Simple English đồng hành cùng các giáo viên trên hành trình giảng dạy tiếng Anh chuyên nghiệp và hiệu quả. Xem thông tin chi tiết tại website TESOL Simple English.

TESOL Simple Education - Hệ thống đào tạo giáo viên tiếng Anh chuyên nghiệp. Khóa học Online: TESOL MORNING, TESOL WEEKEND Cơ sở: ● 442 đường 3/2, phường 12, quận 10, TP.HCM ● 609 đường 3/2, phường 8, quận 10, TP.HCM ● 89 đường Vạn Kiếp, phường 3, quận Bình Thạnh, TP.HCM ● 49 đường D5, phường 25, quận Bình Thạnh, TP.HCM Hotline: ● 096 783 97 78 (Mr. Sinh) ● 093 885 82 80​ (Ms.Thảo).