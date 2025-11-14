Học sinh trường tư thục Hà Nội được hỗ trợ học phí từ năm học 2025 - 2026

(VTC News) -

HĐND TP. Hà Nội thông qua chính sách quy định học phí cho học sinh công lập và mức hỗ trợ cho nhóm tư thục từ năm học 2025-2026.

Theo quy định mới, với nhóm trường công, mức hỗ trợ học phí với nhà trẻ, mẫu giáo (không bao gồm trẻ mầm non 5 tuổi) và học sinh THPT tại các phường là 217.000 đồng/tháng, tại các xã là 95.000 đồng/tháng.

Đối với trẻ mầm non 5 tuổi, học sinh tiểu học và THCS, mức hỗ trợ học phí tại phường là 155.000 đồng/tháng, tại các xã là 75.000 đồng/tháng.

Nếu học theo hình thức trực tuyến, mức hỗ trợ được tính bằng 75% so với học trực tiếp (tương đương 116.000–163.000 đồng/tháng), tùy từng cấp học. Thời gian hỗ trợ tối đa 9 tháng/năm học.

Đối với các trường công lập, mức học phí năm học 2025-2026 vẫn giữ nguyên như năm trước:

Cấp học Phường Xã Nhà trẻ, mẫu giáo (không gồm trẻ 5 tuổi), THPT 217.000 95.000 Trẻ 5 tuổi, tiểu học, THCS 155.000 75.000

Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, năm học 2025-2026, toàn thành phố có khoảng 2.954 cơ sở giáo dục với gần 2,3 triệu học sinh. Trong đó, hệ công lập chiếm 2.298 cơ sở với gần 2 triệu học sinh; hệ dân lập, tư thục có khoảng 602 cơ sở, phục vụ hơn 318.500 học sinh.

Tổng kinh phí dự kiến triển khai chính sách hỗ trợ học phí trong năm học mới là khoảng 525,8 tỷ đồng.

Bên cạnh chính sách học phí, Hà Nội còn hỗ trợ tiền ăn bán trú cho học sinh tiểu học, áp dụng cả hệ công lập và tư thục. Mức hỗ trợ dao động 20.000-30.000 đồng/ngày, tùy khu vực.