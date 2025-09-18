Học sinh trường tư được Nhà nước hỗ trợ học phí tối đa bao nhiêu?

(VTC News) -

Mới đây, Chính phủ ban hành Nghị định số 238/2025, quy định về chính sách học phí, miễn, giảm, hỗ trợ học phí, hỗ trợ chi phí học tập và giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

Một trong những điểm mới của Nghị định là trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông (học viên theo học chương trình giáo dục thường xuyên cấp THCS và học viên theo học chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT) trong cơ sở giáo dục dân lập, tư thục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân được hỗ trợ học phí theo mức do HĐND cấp tỉnh quy định (không vượt quá mức thu của các cơ sở).

Theo Nghị định 238/2025 của Chính phủ, học sinh trường dân lập, tư thục cũng được hỗ trợ học phí. (Ảnh minh hoạ)

Theo đó, mỗi cấp học có mức sàn và mức trần. Trong đó bậc Mầm non và Tiểu học có học phí thấp nhất là 50.000 đồng/tháng và cao nhất là 540.000 đồng/tháng. Ở bậc THCS và THPT, mức trần chung là 650.000 đồng/tháng, mức sàn lần lượt là 50.000 đồng và 100.000 đồng.

Khung học phí nói trên là căn cứ để xác định mức hỗ trợ học phí cho trẻ em mầm non tư thục và học sinh các trường tư thục. Đồng thời là căn cứ để Nhà nước xác định mức ngân sách cấp bù cho trường công.

Khung học phí này áp dụng cho năm học 2025-2026. Trong 10 năm tiếp theo, mức trần học phí sẽ được điều chỉnh theo tỷ lệ phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của từng địa phương, tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng, tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm, nhưng không vượt quá 7,5%/năm.

Về cách chi trả, Nhà nước sẽ cấp tiền trực tiếp cho học sinh trường tư.

Cũng từ năm học 2025-2026, trẻ em mầm non, học sinh phổ thông trường công lập trên toàn quốc được miễn hoàn toàn học phí.