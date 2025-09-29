TP.HCM chi hơn 2.600 tỷ đồng hỗ trợ học phí năm học 2025-2026

(VTC News) -

HĐND TP.HCM vừa thông qua nghị quyết về mức học phí và chính sách hỗ trợ học phí cho học sinh từ năm học 2025 - 2026.

Theo đó, thành phố sẽ chi hơn 2.600 tỷ đồng để hỗ trợ học sinh cả công lập và ngoài công lập. Nguồn kinh phí thực hiện Nghị quyết sẽ được chi từ ngân sách thành phố.

Trong đó, mức hỗ trợ học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn từ năm học 2025-2026 là 2.019 tỷ đồng.

TP.HCM chi hơn 2.600 tỷ đồng hỗ trợ học phí cho tất cả học sinh trên địa bàn năm học 2025-2026. (Ảnh minh họa: Lương Ý)

Mức hỗ trợ với học sinh ngoài công lập là 624 tỷ đồng, tương đương với 430.183 học sinh tại các trường ngoài công lập và hơn 14.000 học sinh tại các cơ sở giáo dục trực thuộc trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu.

Để có cơ sở thực hiện mức hỗ trợ này, UBND TP.HCM cũng có tờ trình quy định mức học phí áp dụng cho cơ sở giáo dục công lập. Bao gồm bậc mầm non mức học phí là 180.000 đồng/tháng; Tiểu học là 80.000 đồng/tháng; THCS mức 100.000 đồng/tháng và THPT là 120.000 đồng/tháng.

Mức hỗ trợ học phí là bằng nhau với học sinh hệ công lập và ngoài công lập. Thời gian áp dụng từ năm học 2025-2026.

Trường hợp mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập theo quy định cho từng cấp học cao hơn mức thu học phí của cơ sở giáo dục dân lập, tư thục, thì mức hỗ trợ bằng 100% mức thu học phí của các đơn vị này.

Năm học 2025-2026, TP.HCM có khoảng 430.183 học sinh tại các trường ngoài công lập và hơn 14.000 học sinh tại các cơ sở giáo dục trực thuộc trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu cũng được hỗ trợ học phí. (Ảnh minh họa: Lương Ý)

Đối với hình thức học trực tuyến (online), mức học phí được tính bằng 75% so với mức học phí chính thức.

Cũng theo UBND TP.HCM, việc thực hiện hỗ trợ học phí cho tất cả học sinh là cần thiết, hướng tới đảm bảo công bằng, bình đẳng trong tiếp cận giáo dục của học sinh thành phố, đồng thời thực hiện chủ trương của Quốc hội và Chính phủ về miễn, hỗ trợ học phí tại các cơ sở giáo dục ngoài công lập.

Cũng tại kỳ họp, HĐND TP thống nhất với đề xuất của UBND TP xem xét, phê duyệt tạm giao 1.928 chỉ tiêu hợp đồng lao động tại các vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành, và vị trí việc làm chuyên môn dùng chung trong ngành giáo dục.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Thọ, đây là lực lượng hợp đồng phục vụ tại các đơn vị sự nghiệp công lập nhóm 4 – do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên. Việc phân bổ chỉ tiêu hợp đồng nhằm khắc phục tình trạng thiếu giáo viên cục bộ, tạo sự linh hoạt, chủ động cho các đơn vị trong công tác tuyển dụng.

Các trường sẽ được giao quyền chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyển dụng giáo viên hằng năm, trên cơ sở chỉ tiêu biên chế được giao, phù hợp với đặc thù bộ môn, điều kiện cơ sở vật chất và yêu cầu chuyên môn riêng của từng đơn vị.

Thành phố sẽ chỉ đạo các cơ quan chuyên môn nghiên cứu, đề xuất chính sách đãi ngộ phù hợp để thu hút giáo viên giỏi, đặc biệt là những người có chuyên môn cao về các trường ở vùng khó khăn.

Theo UBND TP.HCM, TP có 86/168 xã, phường và đặc khu có đơn vị sự nghiệp giáo dục nhóm 4; trong đó có 74 xã phường đã có văn bản đề xuất nhu cầu hợp đồng, chủ yếu thuộc khu vực 2 (36 xã, phường) và khu vực 3 (30 xã, phường).

Ngày 27/9, TP.HCM tổ chức kỳ thi tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm học 2025-2026 tại 6 điểm thi, với tổng số hơn 10.100 thí sinh tham dự. Nhu cầu tuyển dụng của TP đợt này là gần 5.700 giáo viên cho cả các trường học công lập trực thuộc Sở và các trường học công lập trực thuộc UBND phường, xã, đặc khu. Ngành giáo dục thành phố đang có nhu cầu tuyển dụng nhân lực lớn, nhất là giáo viên các môn mỹ thuật, âm nhạc, công nghệ…