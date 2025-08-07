Học sinh trường THPT khu vực Tây Bắc có cơ hội nhận học bổng toàn phần từ VOVedu

(VTC News) -

Hướng tới mở rộng cơ hội học tập cho học sinh khu vực miền núi phía Bắc, VOVedu triển khai chương trình tuyển sinh đặc biệt năm 2025 với trọng tâm là các ngành kỹ thuật - công nghệ cao. Trong khuôn khổ chương trình, đoàn công tác của VOVedu do TS Nguyễn Văn Hùng, Hiệu trưởng làm trưởng đoàn có chuyến làm việc và kết nối hợp tác tuyển sinh tại tỉnh Lào Cai.

Tại đây, đoàn phối hợp cùng Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Truyền thông Nhị Vân tổ chức các buổi trao đổi sâu rộng với đại diện Tỉnh đoàn Lào Cai và các cơ sở giáo dục gồm: trường THPT Hoàng Quốc Việt (phường Âu Lâu, Lào Cai), trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT tỉnh Lào Cai và Trung tâm GDTX tỉnh Lào Cai. Chương trình nhằm mục tiêu tăng cường hợp tác tuyển sinh, tư vấn hướng nghiệp và giới thiệu các cơ hội học tập, việc làm cho học sinh sau khi tốt nghiệp THPT.

TS Nguyễn Văn Hùng chia sẻ thông tin về chương trình tuyển sinh đặc biệt với Ban giám hiệu trường THPT Hoàng Quốc Việt.

Tuyển sinh đặc biệt hướng vào các ngành kỹ thuật công nghệ cao

Chương trình tuyển sinh đặc biệt năm nay được VOVedu triển khai với định hướng tăng cường đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực kỹ thuật - công nghệ, đáp ứng nhu cầu nhân lực lớn từ các khu công nghiệp, doanh nghiệp công nghệ trong và ngoài nước.

Ba ngành trọng điểm được ưu tiên trong chương trình gồm: Công nghệ thông tin; Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông. Sinh viên theo học các ngành này sẽ được hưởng nhiều chính sách hỗ trợ đặc biệt, bao gồm: được cấp học bổng toàn phần trị giá lên tới 120 triệu đồng, miễn phí hoàn toàn kí túc xá, có ô tô đưa đón đi thực hành, thực tập và kết nối việc làm sau tốt nghiệp.

Đặc biệt, chương trình thiết kế theo hướng “học đi đôi với hành”, kết nối thực tập sớm tại doanh nghiệp ngay từ năm học đầu tiên, giúp sinh viên rút ngắn khoảng cách giữa đào tạo và thị trường lao động.

Phát biểu tại buổi làm việc, TS Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh: “Chúng tôi mong muốn đưa chương trình đào tạo Cao đẳng chính quy của VOVedu đến gần hơn với học sinh vùng cao, mở rộng cơ hội học tập chất lượng và hướng nghiệp bền vững cho các em. Bên cạnh chuyên môn nghiệp vụ, các ngành học tại trường luôn được gắn với thực hành và nhu cầu thị trường lao động".

Giáo viên Trung tâm GDTX tỉnh Lào Cai tìm hiểu nội dung chương trình tuyển sinh đặc biệt năm 2025 của VOVedu.

Liên kết vùng - Hướng đi chiến lược trong tuyển sinh

Chương trình lần này là bước đi cụ thể trong chiến lược mở rộng liên kết vùng của VOVedu, nhằm tạo điều kiện cho học sinh tại các tỉnh miền núi phía Bắc tiếp cận với giáo dục nghề nghiệp chất lượng cao.

Trong khuôn khổ buổi làm việc, đoàn công tác của VOVedu đã lắng nghe nhiều ý kiến đóng góp tâm huyết và thiết thực từ lãnh đạo các cơ sở giáo dục địa phương - những người trực tiếp đồng hành cùng học sinh trong quá trình định hướng nghề nghiệp.

Bà Nguyễn Thị Tố Mai, Phó Giám đốc Trung tâm GDTX tỉnh Lào Cai cho rằng chương trình tuyển sinh đặc biệt của VOVedu đã “chạm đúng nhu cầu” của học sinh hệ GDTX - những đối tượng rất cần các mô hình đào tạo mang tính ứng dụng cao và cơ hội học nghề gắn với việc làm.

“Với học sinh hệ GDTX, những ngành nghề kỹ thuật ứng dụng có tính thực tiễn như của VOVedu là rất phù hợp. Chúng tôi mong muốn có thêm những buổi tư vấn trực tiếp, định hướng cụ thể cho học sinh cuối cấp”, bà Mai nhấn mạnh.

Cùng quan điểm, thầy Nguyễn Văn Lịch, Hiệu trưởng Trường THPT Hoàng Quốc Việt (Lào Cai) nhìn nhận rằng xu hướng lựa chọn học nghề thay vì học đại học ngày càng rõ rệt, đặc biệt ở học sinh có định hướng sớm về việc làm. “Không ít học sinh có mong muốn học nghề sớm để đi làm. Chúng tôi sẵn sàng phối hợp cùng nhà trường trong các hoạt động tư vấn tuyển sinh, chia sẻ thông tin kịp thời đến học sinh", thầy Lịch nói.

Từ góc nhìn của một trường đặc thù, thầy Trần Thanh Hà, Phó Hiệu trưởng Trường PT Dân tộc Nội trú THPT tỉnh Lào Cai bày tỏ sự kỳ vọng vào mô hình đào tạo “học đi đôi với hành” mà VOVedu đang triển khai: “Nếu có những mô hình học đi đôi với hành, được kết nối doanh nghiệp như VOVedu, học sinh dân tộc thiểu số sẽ có thêm nhiều cơ hội lập nghiệp tại chính quê hương mình", thầy Hà cho biết.

Đồng chí Đồng Mạnh Linh, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Lào Cai cũng khẳng định vai trò tích cực của chương trình trong việc hỗ trợ thanh niên vùng cao định hướng nghề nghiệp và khởi nghiệp: “Chúng tôi đánh giá cao tính thiết thực và khả năng mở rộng của chương trình này. Rất mong VOVedu tiếp tục mở rộng liên kết với địa phương, tổ chức hoạt động tư vấn hướng nghiệp sâu rộng hơn trong thời gian tới".

Để biết thêm thông tin chi tiết về chương trình tuyển sinh đặc biệt, ngành học, điều kiện nhận học bổng toàn phần trị giá 120 triệu đồng cùng quy trình đăng ký xét tuyển, vui lòng truy cập: https://edu.vov.vn/chuong-trinh-tuyen-sinh-dac-biet-he-cao-dang-nam-2025/