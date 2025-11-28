  • Zalo

Học phí trường công lập chất lượng cao ở Hà Nội, cao nhất 6,1 triệu/tháng

(VTC News) -

17 trường công chất lượng cao ở Hà Nội thu học phí 3 - 6,1 triệu đồng/tháng, trong đó trường THPT Phan Huy Chú – Đống Đa ở mức cao nhất.

HĐND TP. Hà Nội thông qua Nghị quyết về mức học phí với các trường phổ thông công lập chất lượng cao và các cơ sở giáo dục trực thuộc các trường đại học trên địa bàn.

Theo đó, trường THPT Phan Huy Chú - Đống Đa có mức học phí cao nhất là 6,1 triệu đồng/tháng. Mức thấp nhất là 3 triệu đồng/tháng, áp dụng cho các lớp không tăng cường tiếng Anh của trường THPT Lê Lợi. Hầu hết các trường chất lượng cao khác đều thu trên 3,3 triệu đồng/tháng.

Đối với các trường trực thuộc đại học, học phí dao động từ 2,37 - 4 triệu đồng/tháng. Trong nhóm này, trường THCS Năng khiếu - Đại học Sư phạm Hà Nội có mức thu cao nhất.

Nghị quyết cũng quy định mức học phí với hình thức học trực tuyến bằng 75% so với học trực tiếp và được làm tròn đến đơn vị nghìn đồng. Các mức thu này áp dụng trong năm học 2025-2026.

Trước đó, HĐND TP Hà Nội thông qua mức hỗ trợ học phí cho năm học 2025-2026. Theo quy định, trẻ mầm non, học sinh các trường công lập chất lượng cao được hưởng mức hỗ trợ như sau:

Nhà trẻ, mẫu giáo (trừ trẻ 5 tuổi) và học sinh THPT: 217.000 đồng/tháng

Trẻ mầm non 5 tuổi, học sinh tiểu học và THCS: 155.000 đồng/tháng.

Nếu học trực tuyến, mức hỗ trợ bằng 75% mức trên, tương đương khoảng 116.000–163.000 đồng/tháng tùy cấp học. Tổng thời gian hỗ trợ học phí tối đa không quá 9 tháng trên một năm học.

Chi tiết học phí các trường phổ thông công lập chất lượng cao tại Hà Nội như sau:

TTTên đơn vịHọc phí năm học 2025 - 2026 (triệu đồng)
ITrường công lập chất lượng cao
1Trường Mầm non đô thị Sài Đồng
Nhà trẻ 12-18 tháng5,1
Nhà trẻ 18-36 tháng; mẫu giáo4,3
2Trường Mầm non 20-105,1
3Trường Mầm non đô thị Việt Hưng
Nhà trẻ; Mẫu giáo (3 buổi tiếng Anh/tuần)3,8
Mẫu giáo (5 buổi tiếng Anh/tuần)5,1
4Trường Mầm non Việt Bun
Nhà trẻ3,85
Mẫu giáo3,65
5Trường Mầm non B
Nhà trẻ (18-24 tháng)4,5
Nhà trẻ (24-36 tháng)4,3
Mẫu giáo (3 buổi tiếng Anh/tuần)3,3
Mẫu giáo (5 buổi tiếng Anh/tuần)4,8
6Trường Mầm non Việt Triều Hữu nghị
Nhà trẻ (18-24 tháng); mẫu giáo (5 buổi tiếng Anh/tuần)5,1
Nhà trẻ (24-36 tháng); mẫu giáo (3 buổi tiếng Anh/tuần)4,3
7Trường Mầm non Mai Dịch
Nhà trẻ (18-24 tháng); Mẫu giáo (3 buổi tiếng Anh/tuần)4
Nhà trẻ (24-36 tháng)3,8
Mẫu giáo (5 buổi tiếng Anh/tuần)4,6
8Trường Tiểu học Nam Từ Liêm
Khối 1, 2, 3, 44,65
Khối 54,45
9Trường Tiểu học đô thị Sài Đồng
Khối 1, 25,5
Khối 35,3
Khối 4, 55
10Trường Tiểu học Tràng An3,7
11Trường THCS Nam Từ Liêm4,02
12Trường THCS Cầu Giấy3,3
13Trường THCS Thanh Xuân
Khối 6, 7, 84
Khối 93,7
14Trường THCS Lê Lợi4,4
15Trường THCS Chu Văn An - Long Biên4,2
16Trường THPT Phan Huy Chú - Đống Đa6,1
17Trường Trung học phổ thông Lê Lợi
Lớp không học tăng cường tiếng Anh3
Lớp tăng cường tiếng Anh3,9
IITrường công lập do các trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu thành lập
1Trường THCS Năng khiếu Đại học Sư phạm4
2Trường THCS - THPT Nguyễn Tất Thành (Đại học Sư phạm Hà Nội)
THCS2,365
THPT2,64
3Trường THPT chuyên Đại học Sư phạm3,2
4Trường THPT chuyên Ngoại ngữ (Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội)3,2
LINH NHI
