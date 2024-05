Học phí Đại học Bách khoa TP.HCM năm nay cao nhất 80 triệu đồng

(VTC News) -

Trường Đại học Bách khoa TP.HCM vừa công bố đề án tuyển sinh đại học 2024, trong đó, mức học phí áp dụng cho sinh viên từ 30 - 80 triệu đồng/năm học.

Cụ thể, với các chương trình đào tạo tiêu chuẩn, tài năng, kỹ sư chất lượng cao Việt - Pháp đều có mức học phí như nhau với 30 triệu đồng/năm học.

Riêng chương trình tiên tiến, dạy và học bằng tiếng Anh, chuyển tiếp quốc tế (Úc, Mỹ, New Zealand) áp dụng mức học phí 80 triệu đồng/năm học. Trong đó, với chương trình chuyển tiếp quốc tế (Úc, Mỹ, New Zealand) sinh viên sẽ học 2 ở Việt Nam và 2,5 năm cuối học chuyển tiếp sang đại học đối tác Úc, Mỹ, New Zealand với mức học phí dao động từ 532 - 799 triệu đồng/năm học.

Còn chương trình chuyển tiếp quốc tế (Nhật Bản), 2,5 năm đầu sinh viên học tại Việt Nam áp dụng mức học phí là 60 triệu đồng/năm học. Sau đó, 2 năm cuối sinh viên sẽ học chuyển tiếp sang đại học đối tác Nhật Bản, ngôn ngữ giảng dạy bằng tiếng Nhật, học phí khoảng 91 triệu đồng/năm (theo tỷ giá ngoại tệ tháng 1/2024).

Chỉ tiêu các ngành của trường Đại học Bách khoa TP.HCM 2024 như sau:

STT Chương trình đào tạo Hình thức đào tạo Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ Học phí (triệu đồng/năm học) 1 Tiêu chuẩn Đào tạo 39 nhóm ngành/ ngành trong 4 năm, địa điểm học tại Cơ sở Dĩ An - TOEIC nghe - đọc từ 600 và nói - viết 200 trở lên

- Tin học: MOS Excel 30 2 Tài năng Đào tạo 15 nhóm ngành/ ngành, dạy bằng tiếng Việt trong 4 năm - TOEIC nghe - đọc 700 và nói - viết 245 trở lên

- Tin học: MOS Excel 30 3 Tiên tiến Đào tạo 1 ngành, Kỹ thuật Điện - Điện tử, dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh giáo trình từ ĐH Illinois Urbana Champaign trong 4 năm - Chuẩn tiếng Anh dự tuyển IELTS 4.5/ DET 65 trở lên hoặc tương đương

- Chuẩn tiếng Anh chính khóa: IELTS 6.0/ TOEFL iBT 79/ TOEIC nghe - đọc 730 và nói - viết 280 trở lên

- Tin học: MOS Excel. 80 4 Kỹ sư Chất lượng cao Việt-Pháp (PFIEV) Đào tạo 8 ngành, đào tạo kỹ sư hợp tác với 8 trường kỹ sư danh tiếng tại Pháp, học tập bằng tiếng Việt trong 5 năm - Tiếng Pháp đạt DELF B1 và TOEIC nghe - đọc 700 lên, nói - viết từ 245 trở lên

- Tin học: MOS Excel 80 5 Dạy và học bằng tiếng Anh Đào tạo 22 ngành/ chuyên ngành, dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh trong 4 năm - Chuẩn tiếng Anh dự tuyển IELTS 4.5/ DET 65 trở lên hoặc tương đường

- Chuẩn tiếng Anh học chương trình chính khóa IELTS 6.0/ TOEFL iBT 79/ TOEIC nghe - đọc 730 và nói-viết 280 trở lên

- Tin học: MOS Excel 80 6 Định hướng Nhật Bản Đào tạo 2 ngành, dạy chuyên môn theo chương trình tiêu chuẩn kết hợp đào tạo tiếng Nhật giao tiếp - chuyên ngành trong 4 năm - Tiếng Nhật tương đương JLPT N3 (hướng đến tốt nghiệp tương đương N2).

- Tin học: MOS Excel. 60 7 Chuyển tiếp Quốc tế (Úc, Mỹ, New Zealand) Đào tạo 15 ngành/ chuyên ngành, dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh; 2-2,5 năm đầu học ở Việt Nam, 2-2,5 năm cuối chuyển tiếp sang đại đối tác - Chuẩn tiếng Anh dự tuyển đạt IELTS 4.5/ DET 65 trở hoặc tương đương

- Chuẩn tiếng Anh học chương trình chính khóa IELTS 6.0/ TOEFL iBT 79/ TOEIC nghe - đọc 730 và nói-viết 280 trở lên

- Chuẩn tiếng Anh chuyển tiếp đạt IELTS 6.0-7.5/ TOEFL iBT 80-93 trở lên - 80 triệu đồng (ở Việt Nam)

- 532 - 799 triệu đồng (2-2,5 năm ở nước ngoài) 8 Chuyển tiếp Quốc tế (Nhật Bản) Đào tạo 1 ngành Kỹ thuật Điện - Điện tử, 2,5 năm đầu học ở Việt Nam, 2 năm cuối chuyển tiếp sang đại đối tác Nhật, ngôn ngữ giảng dạy bằng tiếng Nhật Trình độ tiếng Nhật chuyển tiếp JLPT ≥ N2 - 60 triệu đồng (ở Việt Nam)

- 91 triệu đồng (2 năm cuối ở Nhật Bản)

Năm nay, trường dự kiến tuyển sinh 39 ngành với khoảng 5.150 (ngang bằng chỉ tiêu với 2023) chỉ tiêu, các phương thức xét tuyển gồm: