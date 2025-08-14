Đóng cặp với 'đả nữ thế hệ mới' của màn ảnh Việt, nam thần Thái Lan J.J nói gì?

(VTC News) -

Sau thời gian ấp ủ, phim kinh dịCô dâu ma vừa có buổi giới thiệu, hé lộ những hình ảnh đầu tiên đến công chúng.

Cô dâu ma được chỉ đạo bởi đạo diễn Lee Thongkham của Thái Lan và nhà sản xuất Hằng Trịnh. Phim lấy cảm hứng từ vụ thảm sát tại một gia tộc bí ẩn ở Thái Lan. Không chỉ khai thác yếu tố tâm linh rợn người, tác phẩm còn đan xen những mâu thuẫn thế hệ.

Rima Thanh Vy đóng vai chính Yến - cô dâu được gả vào hào môn của Bank (J.J Krissanapoom đóng). Trong ngày cưới, cô phát hiện những bí mật xung quanh gia tộc với nhiều điều quái dị, quỷ ám.

Tài tử Thái Lan J.J đóng cặp cùng Rima Thanh Vy.

Đảm nhận vai nam chính, tài tử Thái Lan J.J bày tỏ sự hào hứng khi có cơ duyên hợp tác cùng dàn diễn viên Việt Nam. Anh thổ lộ: “Đây là bộ phim hợp tác Việt - Thái đầu tiên của tôi. Dù khác quốc tịch, chúng tôi lại có năng lượng hòa hợp tuyệt vời".

Nói về bạn diễn Rima Thanh Vy, J.J cảm thấy ấn tượng và đánh giá cao sự nỗ lực của bạn diễn, đặc biệt trong những phân cảnh đòi hỏi cả cảm xúc lẫn sức lực.

Trước câu hỏi về việc "áp lực về sự cạnh tranh giữa các dự án hợp tác có yếu tố nước ngoài", tài tử Thái Lan cho rằng mỗi bộ phim đều là sự cố gắng của dàn diễn viên và thông điệp riêng mà ê-kíp muốn truyền tải. Vì vậy, anh khá tự tin vào thành quả và sự cố gắng của cả đoàn phim Cô dâu ma.

J.J Krissanapoom sinh năm 1996, là ngôi sao đang lên ở Thái Lan. Anh còn là người mẫu, thành viên của nhóm nhạc thần tượng đình đám Nine by Nine. Anh được khán giả biết đến thông qua các bộ phim Green Fictions, Suddenly Twenty, Inhuman Kiss: The Last Breath…

J.J khen ngợi năng lực diễn xuất của Rima Thanh Vy.

Đóng cặp cùng J.J Krissanapoom, Rima Thanh Vy thừa nhận ban đầu cảm thấy ngại vì cả hai lần đầu hợp tác nên chưa thực sự hiểu nhau. Cô lo lắng điều này có thể khiến họ gặp khó khăn để tạo được cảm xúc trên màn ảnh.

Tuy nhiên trong quá trình đóng phim, cô được bạn diễn chỉ dạy thêm tiếng Thái, từ cách phát âm, thoại đến biểu đạt cảm xúc. Chính điều này khiến cả hai trở nên thân thiết.

Được mệnh danh là "đả nữ thế hệ mới" của màn ảnh Việt nhưng Cô dâu ma là bộ phim quốc tế đầu tiên mà Rima Thanh Vy đóng chính. Nữ diễn viên tiết lộ có nhiều trải nghiệm khó quên trên phim trường ở Thái Lan. Thậm chí một vài cảnh quay kinh dị nặng đô khiến cô ám ảnh.

Nói về tham vọng lấn sân sang thị trường quốc tế, Rima Thanh Vy kể bản thân bén duyên với điện ảnh nhờ Ngô Thanh Vân. Cô xem đàn chị là hình mẫu lý tưởng về tài năng, nghị lực để học hỏi.

"Tôi là người rất tham vọng, muốn thể hiện những vai diễn mới lạ, thú vị, được giao lưu với nhiều nền văn hóa khác nhau. Tôi mong muốn trở thành sự kế thừa của chị Ngô Thanh Vân trong việc trở thành một diễn viên Việt Nam vươn tầm quốc tế", cô nói.

Theo thông tin từ nhà sản xuất, Cô dâu ma sẽ ra mắt tại Việt Nam và đồng thời công chiếu tại Úc, New Zealand. Bên cạnh đó, phim cũng xác nhận sẽ được chiếu tại nhiều thị trường có tiêu chuẩn cao khác trong thời gian tới như Mỹ, Canada, Đài Loan, các nước Nam Mỹ và Đông Nam Á.

Phim dự kiến khởi chiếu tại các rạp trên toàn quốc từ ngày 29/8 (dịp lễ 2/9)