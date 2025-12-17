Hoàng hôn tuyệt đẹp trên vịnh biển hình cánh cung tại Quy Nhơn sau bão lũ

Ngắm hoàng hôn trên vịnh biển hình cánh cung tại Gia Lai
Sau những ngày gồng mình gánh chịu ảnh hưởng của bão, lũ lịch sử. Phố biển Quy Nhơn (Gia Lai) nhanh chóng "hồi sinh", hoàng hôn yên bình, rực rỡ đã trở lại trên vịnh biển hình cánh cung.
Chỉ hơn 16h, khi mặt trời lặn, nhuộm đỏ cả bầu trời và mặt biển, tạo nên khung cảnh bình yên, lãng mạn với sắc vàng, cam, đỏ rực rỡ.
Quang cảnh bãi biển, những toà nhà dọc đường Xuân Diệu và An Dương Vương trở nên siêu thực bởi ánh sáng xế chiều, lóe lên những tia phản chiếu lấp lánh dưới mặt nước.
Từ trên đỉnh núi Vũng Chua nhìn xuống, màu hoàng hôn chuyển biến một cách kỳ ảo: từ vàng chanh dịu nhẹ sang cam cháy rực rỡ...
Cuối cùng là một sắc tím thẫm pha lẫn đỏ hồng.
Sự pha trộn giữa ánh nắng tàn ngày và sự lấp lánh của nước tạo thành "ánh hoàng hôn bạc".
Hoàng hôn phủ lên đảo Hải Minh, chiếu bóng tượng Đức thánh Trần Hưng Đạo.
Dọc theo cầu Thị Nại, hoàng hôn vàng rực, người dân thong dong tản bộ, thể dục hít thở nhịp sống bình yên.
Hoàng hôn khiến phố biển thêm phần thơ mộng, lý tưởng để du khách dạo bộ, thư giãn, chụp ảnh và tận hưởng sự tĩnh lặng trước khi màn đêm buông xuống.
Những cánh đồng ngoại ô, màu xanh đã trở lại.
Từ trên cao, toàn cảnh Quy Nhơn lung linh trong ánh đèn bắt đầu rực sáng hòa cùng ánh tà dương như không hề mang vẻ tiêu điều của một vùng vừa trải qua thiên tai.
Mặt trời khuất sau núi để lại một dải sáng màu tím lam huyền bí trên bầu trời, Quy Nhơn bước vào đêm với tiếng sóng vỗ nhẹ nhàng, tiếng gió xào xạc qua hàng dừa, tạo nên bản giao hưởng của thiên nhiên.
Một Quy Nhơn khi mặt trời lặn, dịu dàng, yên bình, thanh thoát, đối lập với sự ồn ào ban ngày.
Bình luận