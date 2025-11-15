Hỏa hoạn thiêu rụi 2 ngôi nhà gỗ của đồng bào Xơ Đăng ở Quảng Ngãi

(VTC News) -

Ngày 15/11, ông Đinh Xuân Hòa, Chủ tịch UBND xã Ngọc Linh, tỉnh Quảng Ngãi, cho biết trên địa bàn xã xảy ra vụ cháy khiến 2 ngôi nhà gỗ bị thiêu rụi.

Hiện trường vụ cháy. (Ảnh: Đ.N)

Theo ông Hòa, khoảng 8h30 cùng ngày, người dân địa phương phát hiện khói lửa bốc lên ngùn ngụt tại nhà ông A Teo (thôn Tu Dốp, xã Ngọc Linh), sau đó cháy lan sang nhà của A Pu. Cả 2 căn nhà đều làm bằng gỗ.

Thời điểm xảy ra hỏa hoạn có gió to nên ngọn lửa bùng phát mạnh khiến cả hai ngôi nhà bị thiêu rụi hoàn toàn. Toàn bộ giấy tờ tuỳ thân, tiền, gạo thóc của 2 gia đình bị cháy rụi.

Rất may, vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Sau khi tiếp nhận thông tin, chính quyền xã nhanh chóng cử lực lượng Công an, Quân sự đến hỗ trợ gia đình dập đám cháy, không để tiếp tục cháy lan sang các nhà bên cạnh.

Ngoài ra, UBND xã Ngọc Linh đã bố trí nơi ở tạm thời và nhu yếu phẩm cho 2 hộ gia đình.

Nguyên nhân gây ra vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Ráng sáng 15/11, tại phường Nha Trang, Khánh Hòa cũng xảy ra vụ hỏa hoạn tại khu nhà trọ 4 tầng nằm ngay ngã tư Nguyễn Thái Học - Nguyễn Hồng Sơn.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để dập lửa, cứu nạn cứu hộ.

Đến khoảng 5h10, đám cháy cơ bản được khống chế. Lực lượng chức năng đã kịp thời tiếp cận, đưa chị T.T.T.H. (25 tuổi, trú xã Hòa Trí) ra ngoài an toàn. Nạn nhân bị bỏng khoảng 30% cơ thể và đã được chuyển đến bệnh viện cấp cứu.

Cách đây không lâu, tại Hà Nội xảy ra vụ cháy nhà khiến một người thiệt mạng.

Cụ thể, khoảng 8h ngày 28/10, vụ cháy xảy ra tại số nhà 10, ngõ 78 phố Quang Tiến (phường Tây Mỗ, Hà Nội). Nhân chứng tại hiện trường cho biết, khi xảy ra cháy, họ nghe thấy tiếng nổ phát ra từ bên trong căn nhà số 10.

"Nhiều người phát hiện ra sự việc đã hô hoán nhau để tìm cách cứu người bị nạn nhưng khói quá đặc nên không ai có thể tiếp cận", nhân chứng cho biết.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội đã điều động cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Sau khoảng 30 phút, đám cháy cơ bản được dập tắt, công an đưa một nạn nhân đã tử vong ra bên ngoài. Sau đó, công tác dập tàn, làm mát hiện trường được cảnh sát triển khai.