Chủ tịch Hà Nội yêu cầu làm rõ nguyên nhân vụ cháy nhà, 5 người tử vong

(VTC News) -

Sáng 11/10, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh kiểm tra hiện trường và chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ cháy nhà dân khiến 5 người tử vong tại ngõ 180 phố Kim Hoa (phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám).

Sau khi nghe Công an thành phố và phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám báo cáo về vụ cháy, để khẩn trương khắc phục hậu quả vụ việc nêu trên, Chủ tịch Trần Sỹ Thanh yêu cầu các đơn vị tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân để xử lý theo quy định.

Chủ tịch thành phố cũng chỉ đạo các đơn vị liên quan tập trung tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần với gia đình người bị nạn theo quy định.

Chủ tịch Trần Sỹ Thanh chỉ đạo tại hiện trường vụ cháy.

Bên cạnh đó, người đứng đầu chính quyền thành phố cũng yêu cầu các đơn vị, địa phương tập trung vào việc bảo đảm lối thoát hiểm thông thoáng, có đủ phương tiện, thiết bị chữa cháy tại chỗ và lực lượng ứng phó tại chỗ theo phương châm "bốn tại chỗ".

Đồng thời, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu nghiên cứu các giải pháp quy hoạch các ngõ, ngách nhỏ hẹp; tăng cường phổ biến kiến thức phòng cháy, chữa cháy cho người dân…

Lúc 5h36 sáng 11/10 đã xảy ra cháy nhà dân tại địa chỉ số 9, hẻm 12 ngách 17 ngõ 180 Kim Hoa, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Vụ cháy khiến 5 người tử vong.

Vụ cháy xảy ra tại ngôi nhà cao 4 tầng, 1 tầng tum, với mặt tiền nhỏ hẹp, diện tích khoảng 25 m². Ngôi nhà nằm trong ngõ sâu, cách đường giao thông chính khoảng 300m, phát sinh nhiều khói khí độc gây khó khăn trong việc triển khai chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Qua tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH phát hiện và phối hợp đưa 5 nạn nhân tử vong bàn giao cho lực lượng chức năng.

Danh tính các nạn nhân gồm: N.Đ.L. (SN 1952); H.T.H. (SN 1956); N.H.M. (SN 1982); Đ.T.S. (SN 1988); N.M.V. (SN 2019).