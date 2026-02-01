Hoa hậu Văn hoá quốc tế lần đầu tiên tổ chức ở Việt Nam, quy tụ gần 50 quốc gia

(VTC News) -

Hoa hậu Văn hoá quốc tế (Miss Multicultural World) là sân chơi nhan sắc hướng tới việc tôn vinh sự đa dạng văn hóa. Bên cạnh tiêu chí về ngoại hình, các thí sinh còn được đánh giá thông qua tri thức, khả năng giao tiếp, tài năng cá nhân và sự hiểu biết về bản sắc văn hóa của quốc gia mình đại diện.

Vòng chung kết cuộc thi sẽ diễn ra ngày 28/6/2026, với sự tham gia dự kiến của gần 50 quốc gia và vùng lãnh thổ đến từ nhiều khu vực trên thế giới.

Theo chia sẻ của Hoa hậu Phan Kim Oanh, Trưởng ban tổ chức Miss Multicultural World 2026 dự kiến quy tụ các đại diện đến từ nhiều quốc gia như Nhật Bản, Mỹ, Ấn Độ, Philippines, Hàn Quốc, Thái Lan, Singapore, Malaysia, Indonesia, Mexico, Nepal, Myanmar, Liberia, Lào, Campuchia…

Trưởng ban tổ chức cuộc thi, Hoa hậu Phan Kim Oanh.

Trong thời gian diễn ra cuộc thi, các thí sinh sẽ tham gia chuỗi hoạt động gồm trình diễn, giao lưu văn hóa, thể hiện tài năng cá nhân và các phần thi mang tính học thuật, xã hội trước khi bước vào đêm chung kết.

Trước đó, Việt Nam cũng sẽ tổ chức cuộc thi Miss Multicultural Vietnam 2026 (Hoa hậu Văn hóa Việt Nam), với đêm chung kết dự kiến diễn ra vào ngày 5/4/2026. Đây là vòng tuyển chọn chính thức nhằm tìm ra đại diện Việt Nam tham dự Miss Multicultural World 2026.

Theo kế hoạch, Hoa hậu của Miss Multicultural Vietnam sẽ tham gia đấu trường Miss Multicultural World vào tháng 6/2026, trong khi Á hậu 1 sẽ đại diện Việt Nam dự thi Miss Eco International 2026 tại Ai Cập vào tháng 5 cùng năm.

Cả hai cuộc thi Miss Multicultural Vietnam 2026 và Miss Multicultural World 2026 dự kiến được tổ chức tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội). Hội đồng giám khảo và cố vấn nghệ thuật gồm nhiều nghệ sĩ như NSND Trần Nhượng, NSND Trung Hiếu, NSND Nguyễn Hải, NSƯT Đỗ Kỷ, NSƯT Tiến Quang, diễn viên Thanh Hương… cùng sự tham gia cố vấn chuyên môn của NSND Vương Duy Biên, nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Tính đến thời điểm hiện tại, cuộc thi đã có hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ mua bản quyền tổ chức cấp quốc gia.

Việc đăng cai Miss Multicultural World 2026 được kỳ vọng góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người và bản sắc văn hóa Việt Nam thông qua một sự kiện giao lưu đa văn hóa mang tính quốc tế.