Sắc vóc người đẹp Nga vừa đăng quang Hoa hậu Liên lục địa lần thứ 53

Cuộc thi Miss Intercontinental - Hoa hậu Liên lục địa lần thứ 53 vừa khép lại với đêm chung kết diễn ra vào sáng 30/1 (theo giờ Việt Nam).

Vượt qua hơn 50 người đẹp đến từ các quốc gia, Varvara Yakovenko từ Nga được xướng tên ở ngôi vị cao nhất.

Tân hoa hậu năm nay 18 tuổi, gương mặt ngọt ngào, hình thể quyến rũ. Ngay từ đầu cuộc thi, cô được các chuyên trang sắc đẹp đánh giá cao, liên tục lọt vào các bảng xếp hạng.

Varvara Yakovenko thông thạo tiếng Nga, tiếng Anh và tiếng Ukraine. Về sở thích, cô mê tập yoga, khiêu vũ..., đặc biệt cô có tài năng biểu diễn đàn hạc.

Nàng hậu theo đuổi dự án nâng đỡ những người xung quanh, đặc biệt là các cô gái trẻ đang tìm kiếm sự tự tin và mục đích sống.

Ngoài ra, cô còn mang về giải thưởng phụ Best national costume (Trang phục dân tộc ấn tượng nhất" với thiết kế “Châu Ro Cầu Mùa”.

Thu Ngân thừa nhận có phần tiếc nuối khi không có cơ hội thể hiện bản thân ở phần ứng xử cũng như tiến sâu hơn trong cuộc thi. Tuy nhiên đối với cô, thành công lớn nhất không chỉ nằm ở thứ hạng mà là sự trưởng thành sau những áp lực và trải nghiệm quý giá tại Ai Cập.

Miss Intercontinental - Hoa hậu Liên lục địa là một trong những cuộc thi sắc đẹp quốc tế lâu đời nhất thế giới, được tổ chức lần đầu vào năm 1971. Với hơn 50 năm hình thành và phát triển, cuộc thi được ví như cầu nối giữa các châu lục, tôn vinh vẻ đẹp, trí tuệ và bản lĩnh của người phụ nữ hiện đại.

Việt Nam cử đại diện tham gia Hoa hậu Liên lục địa đều đặn và đã giành được những thành tích đáng kể như giải Hoa hậu Liên lục địa 2022 của Lê Nguyễn Bảo Ngọc, Á hậu 2 năm 2023 của Lê Nguyễn Ngọc Hằng và gần đây nhất là giải Á hậu 3 năm 2024 của Bùi Khánh Linh.