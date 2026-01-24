Đại diện Việt Nam thể hiện thế nào sau 2 tuần tham gia Hoa hậu Liên lục địa?
24/01/2026 15:47:25 +07:00
(VTC News) -
Á hậu Thu Ngân đang nhận được sự quan tâm của người hâm mộ sắc đẹp khi đại diện Việt Nam tham dự Miss Intercontinental – Hoa hậu Liên lục địa lần thứ 53.
Phần thi bikini của Thu Ngân tại Miss Intercontinental 2025.
Miss Intercontinental (Hoa hậu Liên lục địa) là cuộc thi có tuổi đời lâu năm, được tổ chức thường niên từ 1971. Việt Nam tham gia Miss Intercontinental từ năm 2003 và đạt nhiều thành tích ấn tượng. Đáng chú ý nhất là Lê Nguyễn Bảo Ngọc đăng quang Miss Intercontinental 2022, tiếp đó Lê Nguyễn Ngọc Hằng giành Á hậu 2 năm 2023 và Bùi Khánh Linh đạt Á hậu 3 năm 2024.
Bình luận