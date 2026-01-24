Đại diện Việt Nam thể hiện thế nào sau 2 tuần tham gia Hoa hậu Liên lục địa?

Á hậu Nguyễn Thị Thu Ngân là người đẹp đại diện Việt Nam tham dự Miss Intercontinental (Hoa hậu Liên lục địa) lần thứ 53 đang diễn ra tại Sahl Hasheesh, Ai Cập.

Người đẹp vừa hoàn thành phần trình diễn áo tắm - một trong những phần thi quan trọng tại cuộc thi. Sở hữu chiều cao 1m72 cùng tỷ lệ cơ thể cân đối, đại diện Việt Nam khá nổi bật giữa dàn thí sinh.

Vốn có nền tảng catwalk tốt cùng kinh nghiệm trình diễn trên nhiều sân khấu, Thu Ngân cho biết bản thân tự tin trong phần thi này. Cô làm chủ sân khấu tốt với những bước catwalk vững vàng, uyển chuyển.

Phần thi bikini của Thu Ngân tại Miss Intercontinental 2025.

Trong 2 tuần tham gia Miss Intercontinental 2025, Á hậu Thu Ngân luôn duy trì phong độ ổn định cùng nguồn năng lượng dồi dào. Cô liên tục nhận được lời khen từ người hâm mộ sắc đẹp.

Điểm sáng của đại diện Việt Nam chính là sự tự lập và chuyên nghiệp. Cô ghi điểm tuyệt đối khi tự tay trang điểm và làm tóc chỉn chu mỗi lần xuất hiện.

Bên cạnh đó, Thu Ngân còn gây ấn tượng mạnh mẽ với gu ăn mặc biến hóa. Hình ảnh nàng hậu nhiều lần lọt top đánh giá cao trên các bảng xếp hạng của nhiều chuyên trang sắc đẹp quốc tế.

Không chỉ gây ấn tượng về ngoại hình, cô còn được đánh giá là một “chiến binh” mạnh về tri thức khi tốt nghiệp loại Xuất sắc chuyên ngành Quan hệ Công chúng tại Trường Đại học Nam Cần Thơ.

Á hậu Thu Ngân cho biết cô đến với cuộc thi năm nay cùng sự kỳ vọng từ người hâm mộ. Cô mang theo mong muốn lan tỏa hình ảnh người phụ nữ Việt Nam hiện đại, tự tin và bản lĩnh.

Nàng hậu được kỳ vọng sẽ tiếp tục viết nên một dấu ấn đáng nhớ cho nhan sắc Việt, góp phần nối dài chuỗi thành tích ấn tượng của Việt Nam tại Miss Intercontinental.

Đêm chung kết Miss Intercontinental lần thứ 53 sẽ được tổ chức vào ngày 29/1 tại Sahl Hasheesh, Ai Cập.

Miss Intercontinental (Hoa hậu Liên lục địa) là cuộc thi có tuổi đời lâu năm, được tổ chức thường niên từ 1971. Việt Nam tham gia Miss Intercontinental từ năm 2003 và đạt nhiều thành tích ấn tượng. Đáng chú ý nhất là Lê Nguyễn Bảo Ngọc đăng quang Miss Intercontinental 2022, tiếp đó Lê Nguyễn Ngọc Hằng giành Á hậu 2 năm 2023 và Bùi Khánh Linh đạt Á hậu 3 năm 2024.